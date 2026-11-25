Las alertas por inundaciones costeras abarcan el litoral de California desde San Diego hasta la bahía de San Francisco (REUTERS/Mike Blake)

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Las alertas por inundaciones costeras y oleaje peligroso se extendieron este miércoles por buena parte de California, donde las mareas astronómicas alcanzaron registros inusuales y se prevén olas de hasta 6,7 metros (22 pies) en la costa central.

El riesgo abarca desde San Diego hasta la bahía de San Francisco, con advertencias de evacuación en varios sectores expuestos.

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La combinación de pleamares elevadas, oleaje del oeste y corrientes de resaca puede provocar el ingreso de agua de mar en calles, puertos, muelles y zonas bajas. Las autoridades instaron a evitar playas, espigones y áreas cercanas a la costa durante los períodos de mayor impacto.

La costa central afronta el pronóstico de olas más altas

El oleaje más intenso se espera en la costa central, donde las rompientes podrían llegar a 6,7 metros. En el condado de Ventura se anticipan olas de hasta 4,6 metros (15 pies), mientras que en los condados de Orange y San Diego el pronóstico contempla rompientes de hasta 3 metros (10 pies).

El Servicio Meteorológico Nacional calificó como extremo el peligro de inundación costera en Orange, San Diego, la bahía de San Francisco y la bahía de Humboldt.

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La costa central de California prevé rompientes de hasta 6,7 metros de altura en diversos sectores del litoral (REUTERS/Mike Blake)

El nivel de riesgo fue considerado mayor en Ventura, la costa central y la bahía de Monterey; moderado en el condado de Los Ángeles y el sur del condado de Santa Bárbara.

En Santa Cruz y Capitola, las autoridades cerraron playas y muelles desde la noche del martes por las condiciones de rompiente. También emitieron advertencias de evacuación para Capitola Village y la costa de Aptos, incluidas viviendas de Beach Drive y el centro de visitantes de Seacliff State Beach.

Ventura, Santa Bárbara y Los Ángeles concentran zonas vulnerables

En el condado de Ventura, el tramo entre Faria Beach y Silver Strand Beach, incluidos los sectores interiores de los puertos y el muelle de Ventura, figura entre las áreas con mayor posibilidad de daños. En la costa central, el impacto puede alcanzar Morro Bay, Pismo Beach, Oceano Dunes y los muelles de Cayucos, Avila Beach y Pismo Beach.

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El condado de Santa Bárbara emitió una advertencia de evacuación para áreas costeras de Montecito, Summerland y Carpinteria. En esta zona, el riesgo proviene de la coincidencia entre las pleamares y el oleaje, que puede impulsar el agua hacia calles y propiedades cercanas al litoral.

Las playas orientadas al oeste del área de Los Ángeles enfrentan una exposición mayor por la dirección de las olas. Entre los puntos bajo vigilancia están Santa Mónica, la península de Palos Verdes, Manhattan Beach, Redondo Beach, sectores de Malibú y Long Beach, incluido Naples. La península de Long Beach, orientada al sur, podría recibir olas menos intensas, aunque sigue expuesta a anegamientos.

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El condado de Los Ángeles podría evitar los efectos más graves porque las olas de mayor tamaño, de hasta 3,4 metros (11 pies), llegarían después de la pleamar matinal. En la costa central, en cambio, el momento de las mareas altas puede coincidir con el oleaje más fuerte.

Las autoridades locales cerraron muelles y emitieron advertencias de evacuación en Capitola Village y Aptos (REUTERS/Mike Blake)

Récords de marea agravan el riesgo de anegamientos

En La Jolla, los pronósticos anticipaban una pleamar cercana a 2,47 metros (8,1 pies) sobre el nivel bajo promedio. Sin embargo, no había datos oficiales suficientes para confirmar que esa cota se hubiera alcanzado; el récord preliminar previo, registrado en octubre, era de 2,43 metros (7,98 pies).

Santa Bárbara alcanzó también 2,47 metros (8,1 pies) y superó su máximo previo de 2,45 metros (8,04 pies). En San Pedro, la marea llegó a 2,45 metros (8,04 pies), por debajo del récord histórico de 2,50 metros (8,19 pies) registrado el 27 de octubre.

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En Sunset Beach ya se produjeron anegamientos. Los muros de sacos de arena y las tareas de bombeo limitaron, por el momento, daños de mayor alcance.

Los meteorólogos advirtieron que los sectores afectados por las inundaciones de fines de octubre, en particular las zonas bajas de South Bay, pueden volver a sufrir el ingreso de agua.

En Santa Mónica, la proyección para la pleamar situaba el nivel del mar entre 2,47 y 2,53 metros (8,1 y 8,3 pies) sobre la referencia local.

El Servicio Meteorológico Nacional proyecta que el oleaje y las corrientes de resaca se extenderán hasta el Día de Acción de Gracias (REUTERS/Mike Blake)

El escenario más adverso calculaba 2,59 metros (8,5 pies) a las 8:37, una cota equivalente al récord absoluto observado durante El Niño de 1982-83, cuando el oleaje dañó gravemente el muelle de la ciudad.

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Puerto San Luis, en el condado de San Luis Obispo, tenía previsto un máximo de entre 2,38 y 2,47 metros (7,8 y 8,1 pies), con una proyección más desfavorable de 2,53 metros (8,3 pies) a las 9:14. Su máximo histórico es de 2,33 metros (7,65 pies), registrado el 18 de enero de 1973.

La bahía de San Francisco se prepara para una nueva crecida

En la bahía de San Francisco, el máximo previsto para las 10:49 era de 2,59 metros (8,5 pies), frente a los 2,51 metros (8,23 pies) observados el martes.

Algunas carreteras del condado de Marin ya quedaron cubiertas por el agua durante la jornada anterior, mientras los equipos locales se preparaban para una posible intensificación de los impactos.

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Cindy Palmer, meteoróloga de la oficina de Monterey, señaló a Los Angeles Times que olas de entre 3 y 9,1 metros (10 y 30 pies) podían favorecer un récord de nivel del mar para noviembre este miércoles e incluso el jueves.

El agua de mar cubrió tramos de carreteras en el condado de Marin durante la subida de la marea en la bahía de San Francisco (REUTERS/Fred Greaves)

La presencia simultánea de los factores astronómicos, El Niño, una tormenta residual y el oleaje puede dificultar el drenaje del agua que ingresa en la bahía.

Los máximos registrados el martes se ubicaron en el extremo inferior de los pronósticos. La oficina meteorológica de Oxnard lo vinculó a una presión atmosférica más alta sobre la región, que puede mantener el nivel del agua levemente por debajo de las estimaciones.

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Aun así, Robbie Munroe, meteorólogo de esa oficina, advirtió que las olas y corrientes de resaca peligrosas podrían persistir al menos hasta el Día de Acción de Gracias.

Las autoridades recomiendan no acercarse a muelles ni espigones, respetar los cierres de playa y prever demoras en rutas costeras bajas ante posibles inundaciones.