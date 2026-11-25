Un jurado federal de Rhode Island acusó al ciudadano colombiano Juan Ricardo Palacio Escobar de estafar a víctimas de ransomware (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

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Un gran jurado federal de Rhode Island acusó a Juan Ricardo Palacio Escobar, un colombiano de 52 años, de estafar a empresas y particulares víctimas de ransomware, según informó el Departamento de Justicia este miércoles. El FBI lo arrestó el 22 de octubre en Las Vegas.

El ransomware es un ataque en el que delincuentes bloquean los archivos de una víctima y exigen un pago para devolverlos. Según el expediente, Palacio cofundó una empresa de Florida que se ofrecía a recuperar esos datos para quienes sufrían esos ataques.

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La promesa de una tecnología inexistente

La compañía aseguraba que nunca negociaba ni pagaba a los atacantes y que recuperaba la información con una tecnología de descifrado. Pero la acusación sostiene que Palacio no tenía esa solución: en secreto pagaba el rescate y cobraba a sus clientes una suma mayor.

Con la diferencia, indica el Departamento de Justicia, financió la compra de varias propiedades en Florida. La acusación formal se presentó por tres cargos de fraude electrónico, cada uno con una pena máxima de 20 años de prisión en caso de condena.

La operación encubierta del FBI

En junio de 2026, según la acusación, el FBI se hizo pasar por una empresa víctima de un ataque. La firma de Palacio repitió que no negociaba con los delincuentes, pero pagó USD 6.000 en bitcoin a un supuesto atacante, que era otro agente encubierto, y cobró USD 13.260.

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“Los acusados que se aprovechan de las víctimas de delitos para su beneficio personal deben saber que la justicia los alcanzará”, dijo Ted E. Docks, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Boston. El fiscal Tysen Duva, de la División Criminal, afirmó que el acusado cobró a la empresa encubierta más del doble de lo que pagó.

Una operación encubierta del FBI detectó que la firma cobró más del doble de la suma pagada en bitcóin (Composición)

Palacio quedó detenido tras su arresto y fue trasladado a Rhode Island. El 20 de noviembre, el tribunal le concedió la libertad antes del juicio, con condiciones estrictas. El Departamento de Justicia recordó que una acusación es solo una imputación y que todo acusado se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario.

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El FBI y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) recomiendan no pagar rescates, porque hacerlo no garantiza recuperar los datos. El caso sigue en el tribunal federal de Rhode Island, donde se definirán las próximas audiencias.

El caso se suma a una serie de acusaciones similares en Estados Unidos

La acusación contra Palacio no es un hecho aislado. En los últimos meses, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos similares contra otros ejecutivos del sector de recuperación de datos ante ataques de ransomware.

En octubre de 2026, el gobierno acusó a Edward Dubrovsky, directivo de la firma canadiense Cybersteward, y casi al mismo tiempo imputó a Zohar Pinhasi, director ejecutivo de MonsterCloud, por cobrar a sus clientes USD 19 millones mientras pagaba USD 8 millones a grupos de hackers, sin informarles. En julio de ese año, Angelo Martino, negociador de ransomware de Florida, fue condenado a 70 meses de prisión por filtrar información confidencial de sus propios clientes a la banda Blackcat/ALPHV.

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El problema tiene antecedentes más lejanos: en 2019, una investigación de ProPublica ya documentó que varias empresas del sector prometían soluciones técnicas propias pero, en la práctica, se limitaban a pagar el rescate y trasladar el costo —con un margen— a la víctima.

El FBI recibió en 2023 más de 2.800 denuncias por ataques de ransomware, con pérdidas declaradas que superaron los USD 59 millones, aunque la agencia reconoce que la cifra real es mayor porque muchos incidentes no se informan. La recomendación oficial —no pagar el rescate— busca, entre otras razones, no sostener un ecosistema en el que intermediarios pueden lucrar dos veces: con la víctima y, en algunos casos, con los propios atacantes.

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