La imagen combina una foto de Phillip Williams con una vista del complejo deportivo Droplight Grand Park, en Indiana (Composición fotográfica)

Guardar

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) sostiene que Phillip Williams, acusado de dirigir un fraude de USD 600 millones, llevó al menos a cinco de sus clientes de asesoría a invertir en el esquema mientras seguía registrado en una firma de Oregón.

Las acusaciones penales y civiles contra Williams y Johnson

Williams, de 51 años, y su socio Devin Johnson, de 29, fueron arrestados el 18 de noviembre. La fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York los acusó de fraude de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores. Son cargos de una denuncia penal; ninguno de los dos fue condenado.

PUBLICIDAD

Según el Departamento de Justicia, desde 2022 ambos vendieron fondos de Backward Hat Capital, creada junto con una tercera persona no identificada, que decían operar en divisas con un algoritmo propio y prometían retornos de más de 6% mensual.

La fiscalía sostiene que los estados de cuenta que mostraban esas ganancias eran en gran medida ficticios y que el dinero de los clientes no se invertía como se anunciaba.

Los investigadores afirman que usaron USD 200 millones de nuevos inversionistas para pagar retiros de otros, una dinámica característica de un esquema Ponzi.

La fiscalía sostiene que los acusados utilizaron USD 200 millones de nuevos participantes para cubrir los retiros del esquema Ponzi (REUTERS/Andrew Kelly)

Otros casi USD 200 millones habrían ido a parar a participantes como supuestos rendimientos. Williams habría recibido más de USD 130 millones y Johnson más de USD 40 millones, según los fiscales.

PUBLICIDAD

Los resultados se exhibían en un panel para los inversores. De acuerdo con la denuncia penal, en mayo un empleado consultó a Williams qué retorno mensual debía cargar para uno de los fondos. Tras saber que el mes anterior se había informado un 9,51 %, Williams habría respondido: “Pongamos 9,91, lo subimos un poco”.

La SEC y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentaron demandas civiles aparte. La SEC calcula que se recaudaron USD 560 millones aproximadamente; la CFTC habla de más de USD 550 millones aportados por al menos 2.100 participantes.

Un tribunal de Indiana congeló activos y, el 20 de noviembre, designó a Kevin Duff como administrador judicial provisorio, según informó CourtNews.

El vínculo con Kingsview

La demanda de la SEC, de 39 páginas, no nombra a la firma, pero las fechas coinciden con el registro de Williams en Kingsview Wealth Management, con sede en Grants Pass, Oregón: de abril de 2020 a enero de 2025, según el Grants Pass Tribune, diario local de Oregón, e InvestmentNews. Esta última cita una cifra cercana a USD 9.000 millones en activos de clientes.

PUBLICIDAD

La Comisión de Bolsa y Valores demandó a Joseph Anderson por confeccionar informes que simulaban auditorías independientes (REUTERS/Jim Bourg)

El Tribune informó que ni Kingsview ni su directivo Sean McGillivray fueron acusados y que, hasta el 24 de noviembre, no estaban señalados por las autoridades.

La SEC no identificó a esos cinco clientes ni los montos invertidos. Kingsview dijo a InvestmentNews que no tenía comentarios por el momento.

La SEC también acusó a Joseph Anderson, de 47 años, por supuestamente elaborar informes que se presentaban como auditorías independientes pero tenían intereses ocultos en el negocio, según el diario de Oregón.

El esquema empezó a mostrar dificultades durante el verano, cuando Backward Hat no logró responder con normalidad a las solicitudes de retiro, según la denuncia.

PUBLICIDAD

Los fiscales sostienen que, mientras daba esas explicaciones, Williams buscaba financiamiento independiente para cubrir los retiros.

En ese marco, también añaden que en octubre un agente encubierto del IRS fue aceptado como posible inversionista, aun cuando la firma atravesaba esos problemas de liquidez.

El caso sigue abierto: falta una decisión del juez sobre el congelamiento por tiempo prolongado, el primer informe del administrador judicial y una posible acusación formal de un gran jurado en Nueva York.