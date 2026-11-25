La gobernadora Kathy Hochul promulgó una ley en Nueva York que prohíbe el cobro de suscripciones por funciones ya instaladas en los vehículos (REUTERS/Jeenah Moon)

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La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó el 23 de noviembre de 2026 una ley que prohíbe a fabricantes, concesionarios y terceros cobrar suscripciones para activar funciones ya instaladas en un vehículo, como asientos calefaccionados o arranque remoto, cuando esas funciones no generan costos continuos para quien las ofrece.

La norma —la ley S.9348A/A.10411A, que incorpora la sección §198-d a la Ley General de Negocios del estado— entra en vigor el 27 de febrero de 2027.

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La ley apunta a los cargos por hardware que el conductor ya pagó

La práctica que motivó la legislación es conocida por quienes compraron un auto en los últimos años: el hardware está instalado en el vehículo, pero no funciona hasta que el propietario abona una cuota mensual. La ley define con precisión su alcance: aplica a funciones que utilicen componentes ya presentes en el auto al momento de la compra o el alquiler, y que continúen operando después de la activación sin que el fabricante, el concesionario o un tercero incurra en gastos adicionales.

En todos esos casos, el fabricante no tiene ningún costo una vez instalado el hardware, pero algunos modelos del mercado igualmente condicionaban su uso a una suscripción periódica. La ley protege tanto a quienes compran como a quienes alquilan un vehículo; el pago mensual de un crédito o un leasing no cuenta como suscripción a los efectos de la norma.

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Respaldo legislativo y político

El proyecto tuvo amplio respaldo legislativo: el Senado estatal lo aprobó por 57 votos contra 3. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también apoyó la medida, al igual que los patrocinadores del proyecto en la legislatura: el senador James Skoufis y el asambleísta William Magnarelli.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, manifestó su apoyo formal a la medida (REUTERS/Jeenah Moon/File Photo)

Según el comunicado de la Oficina de la Gobernadora, Hochul calificó el modelo de negocios que la ley busca frenar como “engañoso” y sostuvo que las automotrices deben dejar de meter la mano en los bolsillos de los neoyorquinos. Skoufis, por su parte, afirmó en declaraciones recogidas por el canal WRGB que los conductores no deberían pagar cuotas mensuales por funciones que ya compraron.

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No es la primera vez que la legislatura intentó avanzar en este sentido: una versión anterior del proyecto fue aprobada en 2025, pero recibió el veto del Ejecutivo. La edición que ahora lleva la firma de Hochul es la que finalmente superó ese obstáculo.

Quedan exceptuados los servicios que sí implican costos continuos

La ley no establece una prohibición general sobre todas las suscripciones vehiculares. Quedan fuera de su alcance los servicios que efectivamente demandan gastos permanentes para el proveedor: actualizaciones de navegación, funciones de infoentretenimiento, radio satelital, Wi-Fi a bordo, telemática, asistencia en ruta y los llamados “servicios conectados al vehículo” que dependen de redes celulares u otras de datos. También están exceptuadas las funciones de asistencia al conductor y de automatización que dependen de software.

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Los sistemas de conducción semiautónoma de Tesla, General Motors y Ford abren un margen de disputa legal frente a la ley (REUTERS/Mike Blake)

Esa excepción abre un margen de ambigüedad relevante. Fabricantes como Tesla, General Motors y Ford comercializan sistemas de conducción semiautónoma —Full Self-Driving, Super Cruise y BlueCruise, respectivamente— bajo modelos de suscripción. La ley no establece con claridad si esas funciones quedan protegidas por la excepción de software, lo que abrirá disputas sobre la clasificación de cada sistema.

En cuanto a las actualizaciones de software, la norma incluye una restricción puntual: los fabricantes no pueden cobrar por aquellas que corrijan un defecto de seguridad que estén obligados a subsanar de forma gratuita bajo la regulación federal.

Multas de hasta USD 250 por punto de venta y por infracción

Las violaciones a la ley exponen al infractor a una sanción civil de hasta USD 250 por punto de venta y por cada infracción. La norma, sin embargo, no define con precisión el concepto de “punto de venta” ni especifica cómo se contabilizan las infracciones, aspectos que el Departamento de Estado estatal deberá precisar cuando reglamente la ley.

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Por el peso del mercado automotor neoyorquino, la norma podría presionar a los fabricantes a revisar sus políticas en otros estados o a adoptar criterios uniformes en todo el país.