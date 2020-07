Con detalles precisos de cada instante de esa última noche en familia, siguió: “El bebé se puso molesto y le preparé una mamadera. Poco después los chicos se habían dormido. Darin se llevó a Drake arriba, lo puso en su cuna y volvió a bajar. Charlamos un rato de los problemas que teníamos con el auto y el barco y discutimos un poco. Desde que había tenido al bebé estaba teniendo depresión. Le dije a Darin que estaba deprimida porque no estaba pudiendo llevar a los chicos a ningún lado porque solo teníamos un auto. El me dijo que me amaba. Y, como yo quería ver tele un rato más, me preguntó si yo quería que él durmiera ahí, con nosotros. Le dije que no porque él no iba a poder dormir nada en el sillón. Yo había estado durmiendo en el sillón cada tanto en las últimas semanas porque Drake lo hacía en su cuna en nuestro cuarto y cuando se movía me despertaba. Nos quedamos allí un poco más y, después, Darin decidió irse a dormir porque tenía que trabajar al día siguiente y ya eran como las 12.30 o 1 de la madrugada, no estoy segura. Me dio un beso y me dijo que me amaba y yo le dije que lo amaba (...)”.