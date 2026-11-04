Estados Unidos

Muere una persona y otras dos resultan heridas tras estrellarse un helicóptero en Miami-Dade

El accidente ocurrió en la bahía de Biscayne, cerca de Key Biscayne. Tres ocupantes viajaban en la aeronave

La aeronave cayó en la bahía de Biscayne, cerca de Key Biscayne. Tres personas viajaban a bordo. Las autoridades investigan las causas del accidente. (WPLG Local 10).
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Un helicóptero Robinson R44 se estrelló este miércoles en la bahía de Biscayne, cerca de Key Biscayne, una isla situada frente a la costa de Miami, Florida. La aeronave transportaba a tres ocupantes.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó el fallecimiento de una persona y el traslado de dos personas heridas para recibir atención médica. Según la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, se trataba de un vuelo para tomar fotografias.

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El accidente ocurrió frente a Nixon Beach, en la zona de Crandon Boulevard, cerca del Parque Estatal Bill Baggs. El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade (MDFR) confirmó que recibió el aviso a las 11:26 y desplegó un operativo junto con los cuerpos de bomberos de la Ciudad de Miami y de Key Biscayne.

Aún se desconocen las causas de la caída. La Administración Federal de Aviación (FAA) lleva a cabo la investigación. La oficina del sheriff de Miami-Dade también participa, precisó CBS News Miami.

Vista aérea de cuatro embarcaciones en el mar alrededor de dos objetos flotantes de color amarillo
El accidente aéreo ocurrió frente a Nixon Beach, en las inmediaciones del Parque Estatal Bill Baggs (Captura de video: WPLG Local 10).

Dos adultos fueron derivados al principal centro de trauma

De acuerdo con las autoridades, dos hombres adultos, cuyas edades no se divulgaron, fueron trasladados por unidades terrestres hasta una zona de aterrizaje designada. Desde allí, el rescate aéreo de MDFR los llevó al principal centro de trauma.

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Las imágenes difundidas por WPLG Local 10 mostraron a los equipos de emergencia durante el traslado hacia el helicóptero médico para llevarlos al Hospital Jackson Memorial.

Por su parte, el canal 7News Miami mostró en sus imágenes aéreas una lona amarilla que se cree que cubre el cuerpo del tercer ocupante.

Un helicóptero con las aspas en movimiento sobre un terreno de césped y varios rescatistas que trasladan a una persona en una camilla
El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade recibió la alerta inicial a las 11:26 (Captura de video: WPLG Local 10).

Noticia en desarrollo...

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