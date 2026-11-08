Estados Unidos

Identificaron al piloto que murió en el accidente de un helicóptero en Miami-Dade

Tomas Pendas, de 63 años, estaba al mando de la aeronave. Otros dos ocupantes Ryan McCoy y Ryan Ferraro fueron hospitalizados por lesiones leves y luego recibieron el alta

Un hombre con gorra negra y un auricular sonríe al aire libre junto a un helicóptero de color blanco y azul
El piloto Tomas Pendas murió tras el choque de un helicóptero Robinson R44 II en la bahía de Biscayne (Instagram: @tependas).
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Las autoridades de Miami-Dade identificaron a Tomas Pendas, de 63 años, como el piloto que murió en el accidente de un helicóptero Robinson R44 II en la bahía de Biscayne, frente a Nixon Beach, en el área de Crandon Boulevard y cerca del parque estatal Bill Baggs Cape Florida.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:15 del miércoles 4 de noviembre. En la aeronave viajaban otros dos ocupantes: Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27, quienes sufrieron heridas leves y ya fueron dados de alta, precisó Local 10.

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El Departamento de Bomberos y Rescate de Miami-Dade recibió la alerta a las 11:26. Según la información preliminar, el helicóptero había despegado del aeropuerto North Perry, en Pembroke Pines, para filmar desde el aire las embarcaciones que participaban en un recorrido de lanchas rápidas conocido como poker run.

De acuerdo con NBC Miami, Pendas presidía Global Aerials Inc., empresa que figura como propietaria registrada del helicóptero en los registros corporativos de Florida.

Vista aérea de cuatro embarcaciones en el mar alrededor de dos objetos flotantes de color amarillo
La aeronave despegó del aeropuerto North Perry para filmar un recorrido náutico de lanchas rápidas (Captura de video: WPLG Local 10).

Los equipos de rescate trasladaron a los dos heridos al centro de trauma

Patrullas marítimas de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, bomberos y equipos de la Guardia Costera acudieron al lugar. Los agentes encontraron a un navegante que intentaba auxiliar a Pendas y trasladarlo hacia la costa.

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En ese momento, los bomberos asumieron el control de la situación e intentaron reanimarlo, pero no lograron salvarle la vida, informó NBC Miami.

Por su parte, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos rescataron del agua a los dos sobrevivientes. Unidades terrestres los trasladaron a una zona de aterrizaje, desde donde el equipo de rescate aéreo de Miami-Dade los llevó al Hospital Jackson Memorial.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales tras el accidente mostraron el helicóptero invertido bajo el agua, con dos flotadores amarillos desplegados en los patines. Pendas logró activar estos dispositivos antes de la caída, según Local 10.

Un helicóptero con las aspas en movimiento sobre un terreno de césped y varios rescatistas que trasladan a una persona en una camilla
Pendas figuraba como presidente de Global Aerials Inc., la compañía registrada como dueña de la nave (Captura de video: WPLG Local 10).

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte examinará la aeronave

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) lidera la investigación sobre las causas del accidente con la participación de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La agencia analiza los antecedentes del piloto, el historial de mantenimiento del Robinson R44 II, las condiciones del vuelo y los requisitos relacionados con la filmación aérea.

Gene Rambo, investigador de la NTSB, explicó a NBC Miami que el análisis contempla “la persona, la máquina y el entorno”, además de las posibles presiones operativas durante la sesión de imágenes.

Durante el viernes, equipos de rescate retiraron los restos del helicóptero de la bahía para trasladarlos a una instalación segura, donde serán sometidos a una inspección más exhaustiva, detalló Local 10.

La Oficina de Homicidios del sheriff de Miami-Dade también asumió la investigación sobre la muerte de Pendas, reportó USA Today.

Restos de un helicóptero siniestrado con flotadores y lonas sobre un muelle, junto a un remolque y embarcaciones
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA asumieron la investigación técnica del siniestro (Captura de video: NBC 6).

Los rastreadores de vuelos detectaron un descenso abrupto

Datos del rastreador FlightAware, citados por WFLA, indicaron un descenso abrupto de altitud durante un vuelo sobre la bahía.

Por otro lado, datos de Flightradar24, recogidos por CNN, mostraron que la aeronave voló hacia el sur y realizó varios giros cerca del puente de acceso a Key Biscayne antes de dirigirse nuevamente hacia el sur y caer unos siete minutos después.

No obstante, las autoridades no confirmaron que ese registro correspondiera al helicóptero accidentado.

En el momento en que los ocupantes se encontraban en el aire, la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Miami, ubicada a unos 23 kilómetros de Key Biscayne, registró tormentas eléctricas, lluvia ligera, vientos del este de unos 14 km/h y ráfagas de hasta 32 km/h.

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