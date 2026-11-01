Trump concede un visado a la madre ghanesa de un menor asesinado en Nueva York tras la mediación de Mamdani

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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha afirmado este sábado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha accedido a la concesión de un visado a la madre de un adolescente de 15 años que fue asesinado el pasado jueves cuando se dirigía al colegio por la mañana.

"El asesinato de un niño es un dolor que ningún padre debería tener que soportar, y mucho menos desde miles de millas de distancia", ha declarado Mamdani en un comunicado en sus redes sociales.

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Javits Frimpong, quien se mudó de Ghana a Nueva York hace poco más de un año para vivir con su padre, recibió un disparo mientras se dirigía al colegio. Posteriormente, fue trasladado al Hospital Santa Barnabas, donde falleció más tarde, según las autoridades.

De momento, nadie ha sido detenido y, según las investigaciones, se busca a tres adolescentes que habrían sido captados por las cámaras de seguridad huyendo del lugar de los hechos.

"La madre de Javits Frimpong merece despedirse de su hijo en persona. Acabo de hablar por teléfono con el presidente Trump y ha accedido a concederle un visado de forma inmediata", ha asegurado el alcalde demócrata.

En una inusual concesión de la Casa Blanca, se desconoce qué tipo de visado se le otorgará a la madre de Frimpong, residente en Ghana. El asesinato del joven ha conmocionado a la ciudad neoyorquina y ha dado lugar a una ola de vigilias en el territorio.

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Por su parte, el ministro de Exteriores de Ghana, Sam Okudzeto Ablakwa, ha afirmado en un comunicado que "trabajará sin descanso con las autoridades estadounidenses para garantizar que se haga justicia".