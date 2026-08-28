Facturas falsas, lavado y USD 5,8 millones desviados: el fraude que terminó con seis arrestos en Miami-Dade

La Operación Sundown desarticuló en Miami-Dade una red criminal acusada de desviar al menos USD 5,8 millones de asociaciones de propietarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las autoridades del condado de Miami-Dade desarticularon una red criminal dedicada al desvío de fondos millonarios pertenecientes a asociaciones de propietarios. La investigación, denominada Operación Sundown, culminó con el arresto de seis personas acusadas de sustraer al menos USD 5,8 millones mediante mecanismos de fraude organizado.

Esta estructura delictiva operaba a través de empresas de administración de propiedades y proveedores vinculados que presentaban facturas falsas por servicios inexistentes o trabajos ya liquidados. La maniobra afectó directamente a cientos de familias que viven en comunidades habitacionales, al drenar recursos destinados a reparaciones esenciales, seguridad y mantenimiento de áreas comunes.

El origen del esquema delictivo

La operatoria estaba liderada por Juan Awais, de 60 años, señalado por los investigadores como el principal responsable de la trama. El hombre utilizaba sus propias compañías de gestión inmobiliaria para infiltrarse en los consejos de administración de los condominios.

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Según detalló la sheriff Rosie Cordero-Stutz en una conferencia de prensa realizada el jueves, el grupo seleccionaba asociaciones integradas por personas mayores que hablaban solo español o tenían un dominio limitado del inglés, según reportó NBC 6 Miami. Esa vulnerabilidad permitía a los implicados ganar su confianza y tomar el control de la gestión financiera de las organizaciones comunitarias.

Modus operandi y afectación de recursos

El grupo criminal desviaba dinero destinado a proyectos vitales como la reparación de techos, servicios de jardinería y renovaciones generales. En un caso documentado, los sospechosos retuvieron cientos de miles de dólares provenientes de un pago de seguros que debía cubrir los daños causados por el huracán Irma en uno de los complejos residenciales.

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La Oficina del Alguacil de Miami-Dade detalla a las personas y empresas vinculadas a la investigación por fraude inmobiliario denominada Operación Sundown. (Oficina del Alguacil de Miami-Dade )

La sheriff Cordero-Stutz explicó que los implicados movían el efectivo hacia cuentas bancarias personales mediante la falsificación de documentos contables. La mayor parte de los hechos delictivos se concentró en propiedades situadas en la ciudad de Hialeah, dejando a las asociaciones con graves faltantes de capital para sus necesidades operativas, de acuerdo con CBS News.

Estado actual de los implicados

Las seis personas identificadas como integrantes de la red, Juan Awais, Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Perez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz, se encuentran bajo arresto y enfrentan cargos graves que incluyen crimen organizado, lavado de dinero, hurto mayor y fraude.

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Las autoridades confirmaron que el proceso judicial deriva de una indagación iniciada hace dos años. La oficina del sheriff señaló que la cifra de USD 5,8 millones representa solo el monto verificado hasta la fecha, aunque las estimaciones sugieren que las pérdidas totales podrían ser superiores a esa cantida

Comunidades afectadas y advertencia oficial

Las autoridades identificaron cinco asociaciones de propietarios que fueron víctimas directas de este esquema: Mira Villa Condo Association, Los Suenos Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande y Country Lake Manors, según detalló NBC 6 Miami. Respecto a la situación de Lago Grande, CBS News informó que la presidencia de dicha entidad confirmó conocer la existencia de la investigación, aunque sus representantes declinaron ofrecer declaraciones públicas en este momento.

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La sheriff Rosie Cordero-Stutz aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los residentes de condominios y asociaciones de propietarios en todo el condado. “Sus cuotas mensuales y evaluaciones especiales son dinero ganado con esfuerzo”, declaró la funcionaria. También remarcó que los propietarios tienen derecho a saber con exactitud cuál es el destino de esos fondos.

Futuro del proceso legal

Las autoridades mantienen la causa abierta y no descartan nuevas detenciones a medida que los detectives profundizan en el análisis de las cuentas y los documentos incautados.

Los investigadores instaron a los residentes a mantenerse alertas ante cualquier irregularidad en la gestión de sus fondos. La oficina del sheriff continuará con el rastreo de los activos desviados, mientras los seis detenidos aguardan el avance del proceso penal en su contra.

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