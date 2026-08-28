Estados Unidos

Facturas falsas, lavado y USD 5,8 millones desviados: el fraude que terminó con seis arrestos en Miami-Dade

La Operación Sundown destapó una maniobra que golpeó a varias comunidades residenciales del sur de Florida. Según las autoridades, los recursos comprometidos debían destinarse a obras, pólizas y servicios esenciales

Seis fotografías de rostros de dos hombres en la fila superior y cuatro mujeres en la fila inferior, con bordes de color naranja.
La Operación Sundown desarticuló en Miami-Dade una red criminal acusada de desviar al menos USD 5,8 millones de asociaciones de propietarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las autoridades del condado de Miami-Dade desarticularon una red criminal dedicada al desvío de fondos millonarios pertenecientes a asociaciones de propietarios. La investigación, denominada Operación Sundown, culminó con el arresto de seis personas acusadas de sustraer al menos USD 5,8 millones mediante mecanismos de fraude organizado.

Esta estructura delictiva operaba a través de empresas de administración de propiedades y proveedores vinculados que presentaban facturas falsas por servicios inexistentes o trabajos ya liquidados. La maniobra afectó directamente a cientos de familias que viven en comunidades habitacionales, al drenar recursos destinados a reparaciones esenciales, seguridad y mantenimiento de áreas comunes.

El origen del esquema delictivo

La operatoria estaba liderada por Juan Awais, de 60 años, señalado por los investigadores como el principal responsable de la trama. El hombre utilizaba sus propias compañías de gestión inmobiliaria para infiltrarse en los consejos de administración de los condominios.

PUBLICIDAD

Según detalló la sheriff Rosie Cordero-Stutz en una conferencia de prensa realizada el jueves, el grupo seleccionaba asociaciones integradas por personas mayores que hablaban solo español o tenían un dominio limitado del inglés, según reportó NBC 6 Miami. Esa vulnerabilidad permitía a los implicados ganar su confianza y tomar el control de la gestión financiera de las organizaciones comunitarias.

Modus operandi y afectación de recursos

El grupo criminal desviaba dinero destinado a proyectos vitales como la reparación de techos, servicios de jardinería y renovaciones generales. En un caso documentado, los sospechosos retuvieron cientos de miles de dólares provenientes de un pago de seguros que debía cubrir los daños causados por el huracán Irma en uno de los complejos residenciales.

PUBLICIDAD

Ficha policial con fotografías de seis personas identificadas con sus nombres, junto a listas de empresas y asociaciones de condominios
La Oficina del Alguacil de Miami-Dade detalla a las personas y empresas vinculadas a la investigación por fraude inmobiliario denominada Operación Sundown. (Oficina del Alguacil de Miami-Dade )

La sheriff Cordero-Stutz explicó que los implicados movían el efectivo hacia cuentas bancarias personales mediante la falsificación de documentos contables. La mayor parte de los hechos delictivos se concentró en propiedades situadas en la ciudad de Hialeah, dejando a las asociaciones con graves faltantes de capital para sus necesidades operativas, de acuerdo con CBS News.

Estado actual de los implicados

Las seis personas identificadas como integrantes de la red, Juan Awais, Michael Irizarry, Delma Alonso, Johana Barrios Perez-Tapia, Juliet Ramos y Cynthea Louise Waltz, se encuentran bajo arresto y enfrentan cargos graves que incluyen crimen organizado, lavado de dinero, hurto mayor y fraude.

Las autoridades confirmaron que el proceso judicial deriva de una indagación iniciada hace dos años. La oficina del sheriff señaló que la cifra de USD 5,8 millones representa solo el monto verificado hasta la fecha, aunque las estimaciones sugieren que las pérdidas totales podrían ser superiores a esa cantida

Comunidades afectadas y advertencia oficial

Las autoridades identificaron cinco asociaciones de propietarios que fueron víctimas directas de este esquema: Mira Villa Condo Association, Los Suenos Condo, Samari Lake East Condo Association, Lago Grande y Country Lake Manors, según detalló NBC 6 Miami. Respecto a la situación de Lago Grande, CBS News informó que la presidencia de dicha entidad confirmó conocer la existencia de la investigación, aunque sus representantes declinaron ofrecer declaraciones públicas en este momento.

La sheriff Rosie Cordero-Stutz aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a los residentes de condominios y asociaciones de propietarios en todo el condado. “Sus cuotas mensuales y evaluaciones especiales son dinero ganado con esfuerzo”, declaró la funcionaria. También remarcó que los propietarios tienen derecho a saber con exactitud cuál es el destino de esos fondos.

Futuro del proceso legal

Las autoridades mantienen la causa abierta y no descartan nuevas detenciones a medida que los detectives profundizan en el análisis de las cuentas y los documentos incautados.

Los investigadores instaron a los residentes a mantenerse alertas ante cualquier irregularidad en la gestión de sus fondos. La oficina del sheriff continuará con el rastreo de los activos desviados, mientras los seis detenidos aguardan el avance del proceso penal en su contra.

Temas Relacionados

Miami-DadeLavado de dinerofraudeOperativo policialEstados UnidosEstados Unidos NoticiasFloridaFraude

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La FDA afirma que el brote de ciclosporiasis afecta otros tres estados

Los contagios por cyclospora vinculados a lechuga iceberg retirada del mercado se extendieron a Georgia, Tennessee y Texas. Continúan con inspecciones y pruebas en la cadena de producción en coordinación con México

La FDA afirma que el brote de ciclosporiasis afecta otros tres estados

Una jueza federal vuelve a bloquear el plan de Trump para restringir el voto por correo

La magistrada Indira Talwani dictó una restricción temporal de 14 días contra las exigencias del Servicio Postal y abrió una nueva disputa legal a semanas del envío de boletas para las legislativas de noviembre

Una jueza federal vuelve a bloquear el plan de Trump para restringir el voto por correo

Una argentina está presa hace casi un mes en Texas por un caso de migración: estaba por casarse

Tiene 33 años, es personal trainer y vive desde hace 13 años en Aspen. La policía migratoria la detuvo en un aeropuerto, cuando volvía de un viaje familiar

Una argentina está presa hace casi un mes en Texas por un caso de migración: estaba por casarse

Detectan mosquitos con virus del Nilo Occidental en parques de Fulton County y activan una alerta sanitaria

Autoridades de South Fulton confirmaron la presencia del virus en trampas instaladas en parques y una clínica, ordenaron fumigaciones y reforzaron las advertencias a la población

Detectan mosquitos con virus del Nilo Occidental en parques de Fulton County y activan una alerta sanitaria

Atlanta y MARTA cierran una disputa por fondos del transporte con un acuerdo de 52 millones de dólares

La ciudad acordó con la autoridad de transporte un pago escalonado hasta 2028 para cerrar una disputa por recursos del programa More MARTA Atlanta destinados al servicio de colectivos

Atlanta y MARTA cierran una disputa por fondos del transporte con un acuerdo de 52 millones de dólares

TECNO

El costo de Bitcoin para este día

El costo de Bitcoin para este día

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

Anthropic gana batalla legal y Claude podrá volver a utilizarse en las agencias del Gobierno de EE. UU

Bill Gates se juega su reputación: por qué la IA no va a crear los empleos que destruye

Pikachu visita la sede de Apple: Tim Cook y John Ternus terminan jugando Pokémon GO

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Britney Spears reaparece modelando lencería: el recuerdo de Shakira y el dolor que le dejó la tutela

Gary Oldman defiende la continuidad de Slow Horses:“Si desapareces por dos años y medio, la gente olvida a los personajes”

Entre el romance y la política, “Sisi” reconstruye la vida de una figura clave de la Europa imperial

HBO Max lanzó el teaser oficial de la tercera temporada de The Pitt

Dua Lipa y su nueva filosofía de vida: por qué el éxito profesional ya no es su única prioridad

MUNDO

Las bombas de Putin volvieron a caer sobre Kiev y Odesa: apuntó contra almacenes e infraestructura portuaria

Las bombas de Putin volvieron a caer sobre Kiev y Odesa: apuntó contra almacenes e infraestructura portuaria

El Kremlin admitió que el proceso de paz en Ucrania se encuentra “totalmente estancado”

El desempleo subió en Alemania al 6,5%

El régimen de Irán lanzó una advertencia ante el temor a las sanciones de EEUU: “Los países están obligados a no aplicarlas”

Así quedaron Rasuwa y Nuwakot, las zonas del desastre de Nepal donde los rescatistas operan bajo la amenaza de otro alud