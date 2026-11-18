Imágenes aéreas revelan la magnitud de los daños estructurales tras la caída parcial del techo en el templo de 1400 N. 46th Avenue. El incidente ocurrió en medio del estado de emergencia por las lluvias torrenciales que paralizan al condado de Broward. (NBC Miami)

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El techo de la sinagoga Temple Sinai de Hollywood colapsó en la madrugada del miércoles 18 de noviembre de 2026, en medio de las lluvias torrenciales que azotaron el sur de Florida durante la noche anterior. La intensidad de las precipitaciones ya había llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia en el condado de Broward.

Imágenes aéreas captaron el derrumbe parcial del edificio, ubicado en 1400 N. 46th Avenue. Aunque las autoridades no confirmaron de inmediato la causa oficial del incidente, el colapso se produjo después de varias horas de temporal, que dejó entre ocho y 10 pulgadas de agua (entre 20,3 y 25,4 centímetros) en Hollywood, según informó WPBF.

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Bomberos, policía y el mariscal de fuego respondieron al colapso en Temple Sinai

Equipos de Hollywood Fire-Rescue, agentes de policía y oficiales de seguridad en playas llegaron al lugar junto al mariscal de fuego, según confirmó WPBF. Los primeros informes indicaron que no hubo heridos. Las autoridades continuaban en el sitio para monitorear la situación y prometieron nuevas actualizaciones a medida que se dispusiera de más información.

El techo de la sinagoga Temple Sinai en Hollywood colapsó tras las lluvias torrenciales registradas en el sur de Florida. (NBC Miami/Captura de video)

La sinagoga no emitió ningún comunicado en su página web ni en sus redes sociales hasta el momento. El templo judío tampoco aportó una valoración preliminar de los daños estructurales.

El colapso ocurrió en la ciudad más castigada por las lluvias del sur de Florida

Hollywood fue una de las localidades con mayor acumulación de lluvia en la región, según señaló Telemundo 51. Las precipitaciones comenzaron la noche del martes y no cedieron durante la madrugada, lo que derivó en inundaciones en calles, autopistas y sectores residenciales del condado de Broward.

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A las 7:00 del miércoles, Broward County declaró el estado de emergencia local ante el avance de las inundaciones. Las autoridades del condado activaron el Centro de Operaciones de Emergencia, desplegaron equipos de rescate para asistir a los cientos de conductores varados en la Interestatal 95 y en la autopista Florida’s Turnpike y bloquearon accesos para evitar nuevos ingresos a zonas peligrosas.

Las inundaciones forzaron el cierre de escuelas, hospitales y operaciones del gobierno del condado

Como consecuencia del temporal, Broward County Public Schools (BCPS) cerró todas sus escuelas, oficinas distritales, programas de cuidado, antes y después del horario escolar, y actividades extracurriculares durante el miércoles 18 de noviembre. Parques, bibliotecas y operaciones regulares del gobierno del condado también permanecieron cerrados.

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Los bomberos y las autoridades locales confirmaron la ausencia de heridos tras el derrumbe en Temple Sinai. (NBC Miami/Captura de video)

Memorial Regional Hospital, también en Hollywood, suspendió de forma temporal las visitas por las inundaciones en sectores del propio hospital y en las vías de acceso adyacentes. El centro indicó que los pacientes con citas o procedimientos programados serían contactados directamente por sus equipos médicos. Según informó CBS, los llamados por emergencias relacionadas con el clima se concentraron principalmente en las zonas de Sheridan Street y Stirling Road en el condado de Broward.

El aeropuerto de Fort Lauderdale sufrió una parada temporal de vuelos

El Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) permaneció abierto durante la jornada, aunque registró una suspensión temporal de despegues por las condiciones meteorológicas, según informó CBS Miami. Port Everglades continuó operativo sin interrupciones.

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El sistema de transporte público Broward County Transit (BCT) mantuvo sus servicios en funcionamiento, aunque algunas rutas registraron demoras y desvíos.

Las autoridades recomendaron a residentes y visitantes evitar las zonas inundadas, respetar los cortes de calles y consultar las actualizaciones oficiales antes de desplazarse. T

Tanto BCPS como el distrito escolar de Palm Beach anticiparon que comunicarían antes del cierre del miércoles si las escuelas reanudarían actividades el jueves 19 de noviembre de 2026, con la indicación de seguir los canales oficiales de cada distrito para conocer la resolución final.