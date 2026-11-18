Equipos del Servicio Estatal de Emergencias atienden a heridos y combaten un incendio tras un ataque

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Un ataque ruso en tres oleadas contra el centro histórico de Odesa dejó cuatro muertos y al menos siete heridos este miércoles, en la víspera de las reuniones previstas entre el presidente ruso, Vladímir Putin, su par estadounidense, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, en China.

Los bombardeos alcanzaron la zona protegida por la Unesco de la ciudad portuaria ucraniana, según informó el gobernador regional, Oleh Kiper. Las explosiones dañaron viviendas, cafés y comercios, además de provocar incendios y destrozos en vehículos.

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Los servicios de emergencia difundieron imágenes de rescatistas que trasladaban heridos en camillas, bomberos que combatían un incendio en el techo de un edificio y vecinos reunidos frente a inmuebles afectados.

Los bomberos y equipos de auxilio sofocaron incendios en edificios residenciales y asistieron a los afectados en Odesa. (Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region/Handout via REUTERS)

De acuerdo con el gobernador regional, cuatro personas murieron y al menos siete resultaron heridas durante la ofensiva. Kiper indicó que el ataque se produjo en tres tandas contra la zona céntrica de Odesa, uno de los principales puertos de Ucrania sobre el mar Negro.

Zelensky denunció ataques contra rescatistas y policías

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, afirmó que Rusia lanzó una segunda ofensiva cuando los equipos de auxilio y la Policía ya se encontraban en el lugar.

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Los bombardeos rusos causaron destrozos en la zona de la ciudad portuaria de Odesa protegida por la Unesco.

“Hubo ataques dobles después de que los rescatistas y los agentes de Policía ya habían llegado al lugar”, escribió Zelensky en la red social X. El mandatario calificó la ofensiva de “brutal y deliberada” y sostuvo que revela la posición de Moscú frente a los intentos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Los ataques ocurrieron mientras Zelensky se preparaba para una cumbre con aliados en Berlín, prevista para el jueves.

Putin tiene previstas reuniones con Trump y Xi en China

La ofensiva sobre Odesa coincidió con la llegada de Putin a China, donde tiene previsto reunirse con Xi Jinping y Donald Trump. Estados Unidos ha impulsado negociaciones para intentar poner fin al conflicto, aunque hasta ahora no se anunció ningún avance.

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Los ataques sobre territorio ucraniano sucedieron en la antesala de la cumbre de Zelensky con aliados en Berlín. (REUTERS/Nina Liashonok)

El Kremlin mantiene sus exigencias sobre Ucrania pese a los contactos diplomáticos, según la información difundida por la agencia.

En paralelo, autoridades instaladas por Moscú en la región ocupada de Lugansk informaron que al menos siete personas murieron en ataques atribuidos a Ucrania. El jefe regional designado por el Kremlin, Leonid Pasechnik, aseguró que cinco víctimas fallecieron por drones en carreteras, mientras que otras dos murieron en incidentes separados.

La escalada de ataques llega en la víspera de contactos diplomáticos que reúnen a dirigentes de Rusia, Estados Unidos, China y Ucrania, sin que se conozcan hasta el momento acuerdos para frenar la guerra.

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