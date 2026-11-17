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Anthropic ha informado a posibles inversores que esperan rebasar el límite superior del rango inicialmente planteado para su precio de salida de su inminente salida a Bolsa, de tal manera que pretende superar los 78 dólares.

Durante la jornada de este miércoles, los inversores saldrán de dudas cuando la firma de IA anuncie el precio de salida de sus acciones, en un debut bursátil muy esperado por los mercados y ante una oferta pública inicial (OPI) que podría situarse como la mayor de la historia.

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El creador del Claude y ofrece un total de 825 millones de acciones a un precio de entre 70 y 78 dólares cada una, según la documentación presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. Sin embargo, fuentes familiarizadas con el asunto citadas por Bloomberg indican que superaría este rango.

En el extremo superior del invervalo, Anthropic levantaría 64.350 millones de dólares (57.515 millones de euros). Precisamente, teniendo en cuenta el número de acciones en circulación que la compañía considera a la finalización de la operación de salida a Bolsa, la capitalización proforma de Anthropic al precio máximo de 78 dólares por acción sería de unos 1,02 billones de dólares (911.660 millones de euros) o de 1,4 billones de dólares (1,25 billones de euros) sobre una base totalmente diluida, incluyendo opciones y títulos convertibles.

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En concreto, la empresa tiene la intención de vender 801,35 millones de acciones ordinarias Clase A, mientras que sus accionistas vendedores colocarán otros 23,65 millones de títulos de la misma clase.

Además, las entidades suscriptoras tendrán la opción de adquirir hasta 123,75 millones de títulos adicionales de la empresa al precio de la oferta pública inicial, menos el descuento de suscripción.

Anthropic dará sus primeros pasos en Bolsa este 19 de noviembre bajo el símbolo 'ANT' y sus acciones serán negociadas en el Nasdaq Global Select Market.