El Área de la Bahía de San Francisco enfrenta una nueva ronda de aumentos en sus peajes, con consecuencias que van mucho más allá de los conductores habituales (Michael Ho Wai Lee/REUTERS)

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California tiene siete puentes que sostienen parte del flujo económico y laboral de una de las regiones más pobladas del país, y todos ellos están a punto de volverse más caros.

La Autoridad de Peajes del Área de la Bahía (BATA) confirmó que los aumentos responden al envejecimiento de las estructuras: algunas tienen hasta 90 años y los costos de mantenimiento no paran de crecer.

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El nuevo esquema diferencia el precio según cómo se pague. Los usuarios del sistema electrónico FasTrak pagarán USD 9 por cruce de un vehículo de dos ejes. Quienes tengan una cuenta con placa registrada abonarán USD 9,25, y los conductores que reciban la factura por correo pagarán USD 10, según informó Fox News Digital.

Décadas de uso y el paso del tiempo obligan a las autoridades a destinar más recursos a la conservación de las vías (David Paul Morris/Bloomberg)

Qué puentes entran en el plan y cómo varía el precio según el pago

Los cambios aplican a las siguientes estructuras: San Francisco-Oakland Bay, Antioch, Benicia-Martínez, Carquinez, Dumbarton, Richmond-San Rafael y San Mateo-Hayward.

El Golden Gate Bridge queda excluido del plan.

La autoridad pospuso la implementación del esquema escalonado hasta 2027 para darles a los conductores más tiempo para registrarse en FasTrak.

El puente San Francisco-Oakland Bay es uno de los siete que registrarán nuevas tarifas, con precios que varían según el método de pago elegido por el conductor (REUTERS/Carlos Barria)

Por qué se decidió aumentar y de qué manera se implementará

BATA aprobó los aumentos en 2024 dentro de un programa de cinco subas anuales consecutivas.

La autoridad optó por incrementos graduales en lugar de un aumento único de USD 2,50, con el objetivo de reducir el impacto sobre los conductores habituales.

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“La ley estatal exige que la Autoridad de Peajes del Área de la Bahía, en conjunto con Caltrans, mantenga los puentes estatales con peaje en buen estado estructural”, afirmó la entidad en un comunicado recogido por Fox News Digital.

Las autoridades apostaron por un esquema gradual de cinco años para evitar que el golpe económico cayera de golpe sobre los usuarios (KTVU FOX 2 San Francisco)

Cómo reaccionaron los conductores ante los nuevos costos

Para los que cruzan los puentes a diario, los números se acumulan con rapidez. Un conductor que pague la tarifa FasTrak de USD 9 y cruce cinco veces por semana desembolsará USD 45 semanales solo en peajes.

Varios usuarios tomaron las redes sociales para expresar su descontento. “No tengo otra opción que cruzar el puente Carquinez todos los días para ir a trabajar. Esto, sumado a todos los impuestos que ya pagamos, es ridículo”, escribió un usuario en Reddit citado por Fox News Digital.

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Otros dijeron que los aumentos anteriores ya modificaron sus hábitos de desplazamiento. “Evito cruzar el puente siempre que puedo”, escribió otro conductor. Un tercer comentario reclamó: “La comunidad en su conjunto quiere que los precios bajen. No somos codiciosos. Con cinco dólares debería alcanzar”.

No todos se mostraron en contra. “Los puentes necesitan dinero para mantenimiento, y ese dinero tiene que salir de algún lugar”, sostuvo otro usuario, que argumentó que quienes usan las estructuras deben contribuir a su conservación.

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de protesta para quienes deben cruzar los puentes a diario sin posibilidad de elegir otra ruta (REUTERS/Carlos Barria)

Quiénes más podrían verse afectados más allá de los automovilistas

El alza también preocupa a residentes que no utilizan los puentes directamente. Los camiones de reparto comerciales pagan peajes más altos por sus múltiples ejes, y ese costo adicional en la cadena de suministro podría trasladarse a los precios en restaurantes, supermercados, comercios y otros establecimientos locales.

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En comparación, los peajes del Área de la Bahía siguen siendo inferiores a los de otras regiones del país.

Cruzar el puente George Washington desde Nueva Jersey hacia Nueva York, por ejemplo, cuesta USD 23,30 en factura por correo sin E-ZPass, de acuerdo con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

El puente George Washington cobra más del doble que los puentes del Área de la Bahía a quienes no usan el sistema electrónico de peaje (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

Las tarifas continuarán su escalada en los años siguientes. Para los usuarios de FasTrak, el precio subirá a USD 9,50 en 2028, USD 10 en 2029 y USD 10,50 en 2030.

Los conductores que reciban factura por correo llegarán a pagar USD 11,50 por cruce en 2030.