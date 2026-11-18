El 42% de los estadounidenses prefiere tener tres o más hijos, pero 7 de cada 10 consideran inasequible la crianza (Canva)

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Durante décadas, los indicadores de riqueza extrema fueron fáciles de detectar: la segunda vivienda, los autos lujosos, la educación en la Ivy League. Un nuevo análisis de datos de la Reserva Federal señala uno más sutil: un tercer hijo.

Mike Konczal, vicepresidente de política e investigación del Economic Security Project y ex economista de la Casa Blanca, estudió hogares encabezados por personas de entre 45 y 64 años en su análisis de la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal, al combinar cinco encuestas realizadas entre 2013 y 2025. Encontró que el 49% de quienes perciben ingresos dentro del 1% superior tiene tres o más hijos, frente a cerca del 40% del resto del 10% superior.

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Las familias con cuatro o más hijos son casi igual de comunes en ambos grupos, por lo que la diferencia se reduce al tercer hijo: el 34% del 1% se detiene exactamente en tres, frente al 24% de los simplemente acomodados.

La Reserva Federal analizó tendencias en las familias estadounidenses mediante encuestas realizadas entre 2013 y 2025 (REUTERS)

Lo que cambió no son los ricos. Desde la década de 1990, las familias con tres o más hijos se volvieron menos frecuentes en general y entre el resto del 10% superior, mientras que la proporción del 1% apenas se movió. “Lo nuevo es que se volvió más raro para todos los demás”, escribe Konczal.

Las familias numerosas disminuyen en la clase media alta. Si se ordena a las familias por riqueza en lugar de ingresos, entre aquellas con más patrimonio que cerca de tres cuartas partes de los estadounidenses de su edad, pero lejos de la cima, solo cerca de un tercio tiene tres o más hijos.

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Esa cifra está muy por debajo de las familias que se encuentran más abajo en la escala de riqueza. En el 1% superior, la mitad los tiene.

Muchas de estas familias ganan demasiado para recibir subsidios federales para el cuidado infantil, que tienen un tope del 85% del ingreso medio de un estado, pero no lo suficiente para resolver el problema mediante la contratación de ayuda.

Elaine Shi y su esposo alguna vez pensaron que podrían tener cuatro hijos. Se detuvieron en tres. Consultada sobre cuánto influyó el costo, Shi, directora ejecutiva y cofundadora de la empresa de escaneo de composición corporal BodySpec, respondió simplemente: “Nada”. Lo que definió la decisión fue la “personalidad explosiva” de su tercer hijo, junto con su salud durante cada embarazo.

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Shi no percibe esa división entre las personas que conoce. “Francamente, esta no fue mi experiencia”, afirmó. Lo que le llama la atención es el momento: “Relativamente pocos de mis pares de alrededor de 30 años eligieron tener tres hijos porque comenzaron a tener el primero relativamente tarde en la vida”.

Elaine Shi, cofundadora y directora ejecutiva de BodySpec, habló sobre la experiencia de combinar la vida corporativa con la crianza de tres niños (Crédito: Elaine Shi)

Los estadounidenses todavía dicen que quieren tres hijos

Las familias numerosas solían ser comunes. En 1976, cerca de dos tercios de las madres de poco más de 40 años tenían tres o más hijos; para 2016, esa cifra era del 38%, según el Pew Research Center.

La tasa de fertilidad de Estados Unidos, cercana a dos hijos por mujer en 1995, alcanzó un mínimo récord de 1,57 en 2025, según un cálculo de The Wall Street Journal basado en datos federales.

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Los estadounidenses todavía dicen que quieren más: el 42% consideró ideal tener tres o más hijos en la encuesta de Gallup de julio de 2025. Pero más de 7 de cada 10 afirman que criar hijos es inasequible para la mayoría de las personas, según la Encuesta sobre la Familia Estadounidense de 2025 de la Universidad Brigham Young.

Las familias de clase media alta quedan fuera de los subsidios federales por superar el límite del 85% del ingreso medio estatal (Pexels)

A dónde va el dinero

El tercer hijo de Shi llegó en un momento agitado. Sus dos mayores, con cerca de dos años de diferencia, comenzaban la escuela y sus necesidades empezaban a diferenciarse.

“No parecía justo llevar a un bebé a todas las clases de gimnasia y natación, ni parecía justo renunciar a ese tipo de actividades para adaptarse al horario de siestas de un bebé”, afirmó. También estaba en medio de una ronda de financiación y necesitaba volver al trabajo rápidamente. Sobre esto, compartió: “Así que terminamos invirtiendo en varios cuidadores para atender mejor las necesidades de todos”.

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El mayor cambio financiero entre tener dos hijos y tener tres, dice, fue “sin duda el cuidado infantil”.

La mayoría de las familias no puede contratar ayuda para salir del problema. El cuidado de jornada completa para un niño costó entre USD 6.552 y 15.600 al año en 2022, o entre el 8,9% y el 16% del ingreso familiar medio, según el Departamento de Trabajo. Y eso es por un solo hijo.

Según una estimación de LendingTree, un hogar con dos hijos necesita ganar USD 400.000 al año para que el cuidado infantil sea asequible.

Un tercer hijo también suele implicar una casa más grande. La vivienda unifamiliar existente típica se vendió por USD 412.500 en 2024, cerca de cinco veces el ingreso medio de los hogares, según el Joint Center for Housing Studies de Harvard. En la década de 1990, la cifra se acercaba más a tres veces.

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El costo del cuidado infantil de jornada completa consume hasta el 16% del ingreso familiar medio por un solo hijo (Freepik)

Por qué importa más allá del presupuesto familiar

Estados Unidos registró poco más de medio millón de nacimientos más que muertes en 2025, y las proyecciones de la Oficina del Censo y de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran que ese margen desaparecerá en la próxima década, informó The Wall Street Journal. Después de eso, el crecimiento de la población dependería de la inmigración.

Los economistas advierten que menos nacimientos implican una futura fuerza laboral más pequeña, un crecimiento más lento y mayor presión sobre la Seguridad Social.

Konczal advierte que sus cifras muestran una correlación, pero es la que cabría esperar si el dinero resuelve las partes difíciles de criar hijos. Sostiene que parte de lo que el dinero les compra a los ricos, como estabilidad y apoyo, podría ofrecerse ahora a las familias mediante políticas dirigidas a los años en que los hijos son pequeños y los presupuestos están más ajustados.

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El crecimiento de la población estadounidense dependerá de la inmigración en la próxima década por el descenso de nacimientos (Freepik)

La solución de Shi se relaciona más con el tiempo que con el dinero. Ella y su esposo dirigen BodySpec juntos, y su jornada laboral favorita, dice, es el sábado.

La oficina está vacía y uno de los hijos suele acompañarlos, con mayor frecuencia su hijo, el del medio. Él puede armar un set de LEGO sin que sus hermanas lo desarmen y luego almuerza a solas con su madre.

“Nadie nos dijo que esto contaba como equilibrio entre la vida laboral y personal, pero es lo más parecido que hemos encontrado”, afirmó Shi.

(c) 2026, Fortune