Estados Unidos

Zohran Mamdani se enfrenta a una amenaza de juicio por prohibir los carruajes en Nueva York

El Concejo Municipal aprobó el fin de los paseos tirados por caballos para junio de 2028, pero el sindicato del sector advierte que llevará el caso a la Justicia por la falta de compensaciones y garantías laborales

El alcalde Zohran Mamdani deberá promulgar y defender ante la Justicia la prohibición de los carruajes tirados por caballos (REUTERS/Jeenah Moon)
El alcalde Zohran Mamdani deberá promulgar y defender ante la Justicia la prohibición de los carruajes tirados por caballos (REUTERS/Jeenah Moon)
Guardar

La aprobación de la llamada Ley Romanch en el Concejo Municipal de Nueva York abrió el camino para que los carruajes tirados por caballos desaparezcan de Central Park el 1 de junio de 2028. Sin embargo, la medida, que cuenta con el respaldo del alcalde Zohran Mamdani y de la organización animalista PETA, antes podría derivar en una disputa judicial con los conductores y dueños del sector.

El proyecto recibió 40 votos favorables, siete rechazos y dos abstenciones el jueves. Mamdani debe ahora promulgar la norma, aunque su administración ya participó en la elaboración del texto y anticipó que la firmará. El debate no concluye con esa instancia: el sindicato que representa a propietarios y trabajadores anunció que buscará frenar la prohibición en los tribunales.

PUBLICIDAD

La industria reúne a cerca de 200 personas entre dueños, cocheros y empleados de establos, mientras que los recorridos en vehículo de caballos forman parte del paisaje de Manhattan desde el siglo XIX. Para los defensores de la iniciativa, el fin de esa actividad responde a razones de bienestar animal y seguridad pública; para sus opositores, amenaza negocios familiares, licencias adquiridas por grandes sumas y puestos de trabajo.

El sindicato cuestiona la falta de garantías económicas para los trabajadores

El sindicato de trabajadores del transporte anunció una demanda judicial ante la falta de compensaciones por licencias que costaron hasta 400.000 dólares (REUTERS/Jeenah Moon)
El sindicato de trabajadores del transporte anunció una demanda judicial ante la falta de compensaciones por licencias que costaron hasta 400.000 dólares (REUTERS/Jeenah Moon)

La principal objeción de Transport Workers Union Local 100 (TWU) apunta al alcance del plan de transición. Los abogados de la entidad enviaron una carta a las autoridades municipales antes de la votación y advirtieron que acudirían a la Justicia si se aprobaba el proyecto.

PUBLICIDAD

El gremio sostiene que la ley no contempla una compensación concreta para quienes invirtieron en los permisos necesarios para operar. Esas licencias, conocidas como medallones, llegaron a costar hasta USD 400.000 por unidad, de acuerdo con los representantes de los propietarios. La organización afirmó que pedirá una orden judicial para bloquear la prohibición “antes de que se seque la tinta”.

John Samuelsen, presidente internacional del TWU, aseguró que la propuesta “no contiene protecciones para los trabajadores”. La postura sindical también cuestiona que el plan para reconvertir la actividad todavía no detalle empleos alternativos, montos indemnizatorios ni el destino definitivo de los caballos.

La ley obliga a la administración de Mamdani a preparar un programa de transición laboral antes de abril de 2027. Ese mecanismo deberá ofrecer derivaciones a oportunidades de empleo, orientación profesional, ferias de contratación y opciones educativas. Además, el gobierno municipal deberá evaluar compensaciones por el valor de los negocios, las licencias y los equipos vinculados a los carruajes.

Mamdani deberá defender una ley que promete asistencia, pero aún deja incógnitas

La administración del alcalde Zohran Mamdani debe presentar un programa de transición laboral y educativa antes de abril de 2027 (REUTERS/Jeenah Moon)
La administración del alcalde Zohran Mamdani debe presentar un programa de transición laboral y educativa antes de abril de 2027 (REUTERS/Jeenah Moon)

Una portavoz del alcalde manifestó que la gestión trabaja en un plan para la reconversión del sector y que ya inició conversaciones sobre compensaciones a los titulares de medallones. El Departamento Jurídico de la ciudad, por su parte, indicó que revisaba la advertencia del sindicato y remarcó que confía en que la legislación tiene fundamento legal para sostenerse ante una impugnación.

La presidenta del Concejo, Julie Menin, planteó que el período de casi dos años hasta la entrada en vigor permitirá elaborar respuestas para los empleados y propietarios. “La ley protege a los caballos y a los pasajeros mientras apoya a los trabajadores de carruajes en su paso hacia nuevos medios de vida”, afirmó el concejal Christopher Marte, impulsor de la norma.

El texto también prevé un grupo de trabajo integrado por representantes del Concejo, la alcaldía y el sector laboral. Su misión será acompañar el proceso hasta 2028 y mejorar los resultados para quienes dependan de la actividad. Aun así, los detractores consideran insuficientes esas previsiones sin compromisos económicos ya definidos.

PETA celebra el veto mientras se define el futuro de 180 caballos

Para PETA, la decisión del Concejo representa el resultado de una campaña que lleva décadas. La entidad anunció una donación de USD 50.000 para contribuir a la atención futura de los animales y respaldó la aprobación de la norma junto con otros grupos de defensa animal.

Ashley Byrne, directora de la organización, describió el desenlace como el final de una actividad que, a su criterio, expuso a los caballos al tránsito y a condiciones climáticas adversas. La prohibición cobró impulso después de la muerte de Romanch Mahajan, un turista indio de 18 años que cayó de un carruaje el 17 de junio de 2026, tras el sobresalto del animal que tiraba del vehículo.

La legislación establece que los caballos no podrán venderse ni transferirse para faena, reventa destinada a la faena, transporte con ese objetivo, nuevas actividades de carruajes ni otros fines considerados inhumanos. Antes del 1 de junio de 2027, cada dueño deberá certificar ese compromiso ante el Departamento de Salud e Higiene Mental de la ciudad.

Mientras los promotores de la ley buscan cerrar una práctica histórica en Central Park, el eventual reclamo judicial del sindicato podría definir si la administración de Mamdani logra aplicar la prohibición en el plazo previsto o debe negociar nuevas condiciones con el sector.

Temas Relacionados

Zohran MamdaniNueva YorkBienestar animalEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Florida vota la Enmienda 3: qué propone la reforma de los impuestos a la propiedad

La propuesta necesita al menos el 60 % de los votos para incorporarse a la Constitución estatal. Mientras sus impulsores destacan el alivio económico para los hogares, sus detractores advierten sobre las consecuencias para el financiamiento

Florida vota la Enmienda 3: qué propone la reforma de los impuestos a la propiedad

Trump abandona la batalla legal para modificar el programa PSLF de condonación de préstamos estudiantiles en Estados Unidos

El Departamento de Justicia retiró dos apelaciones sin dar explicaciones, lo que deja vigente la anulación judicial de la reforma y preserva el programa tal como lo diseñó el Congreso

Trump abandona la batalla legal para modificar el programa PSLF de condonación de préstamos estudiantiles en Estados Unidos

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

En los siguientes días, el satélite natural que rodea nuestro mundo adornará la noche con estas fases

Calendario lunar: fases de la luna de la semana en Estados Unidos

Lo encontró muerto y usó su identidad: un policía de Florida es acusado de un esquema fraudulento para apropiarse de una casa

Durante casi tres años, Brian Louis Sguros pagó impuestos, gestionó permisos y destinó más de USD 200.000 a reformas bajo el nombre de Dennis West, fallecido en 2022

Lo encontró muerto y usó su identidad: un policía de Florida es acusado de un esquema fraudulento para apropiarse de una casa

Llegó a Cuba el segundo vuelo humanitario de Estados Unidos con insumos para familias vulnerables de Matanzas

El cargamento aterrizó el jueves en Varadero y permitirá a Cáritas continuar la distribución de alimentos e higiene en varias localidades de la vicaría Nuestra Señora de la Caridad del territorio

Llegó a Cuba el segundo vuelo humanitario de Estados Unidos con insumos para familias vulnerables de Matanzas

TECNO

Apple ya estaría desarrollando el iPhone Duo 2: la segunda versión del teléfono plegable tendría Face ID

Apple ya estaría desarrollando el iPhone Duo 2: la segunda versión del teléfono plegable tendría Face ID

Harvard “clona” a sus profesores con inteligencia artificial: los avatares que enseñan fuera del aula

Anthropic ofrece hasta USD 345.000 al año por un escritor humano para sus ejecutivos

Spotify lanzó su primera app nativa para autos y ya no necesitará conectarse al teléfono

Más de 30 grandes empresas despidieron personal este año mientras redirigen su inversión a la IA

ENTRETENIMIENTO

Tom Hanks vuelve a Broadway tras 14 años con una historia de viajes en el tiempo

Tom Hanks vuelve a Broadway tras 14 años con una historia de viajes en el tiempo

Prime Video renueva Carrie y prepara una historia más allá del baile

De Zendaya y Tom Holland a Blake Lively y Ryan Reynolds: 8 parejas de actores que se conocieron en un rodaje y siguieron juntas fuera de cámara

Ana de Armas y el recuerdo de sus inicios en Hollywood: “Ni siquiera hablaba inglés”

Caballos rescatados, más de 40 animales y una granja con casi 100 años: así es el santuario de Amanda Seyfried lejos de Hollywood

MUNDO

Un anticuario fue multado por almacenar más de 700 animales congelados y disecados

Un anticuario fue multado por almacenar más de 700 animales congelados y disecados

Fin de las listas de tareas en Airbnb: la plataforma veta exigencias que representen un “esfuerzo considerable”

Así fue la persecución de los terroristas que atacaron en Cisjordania y fueron abatidos por militares israelíes

El Kremlin confirmó que Rusia y Ucrania negociarán en Abu Dabi bajo la mediación de Estados Unidos

El primer petrolero con diésel ruso ya navega rumbo a Nueva York tras el pacto entre Trump y Putin