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El viernes 13 de noviembre, el buque tanque Atlantic Asphalt chocó contra el crucero fluvial American Heritage, que aguardaba amarrado en el muelle de la calle Thalia, sobre el río Misisipi, en Nueva Orleans, Luisiana. La colisión volcó la embarcación de pasajeros sobre su costado en el río. Las 190 personas a bordo, entre pasajeros y tripulantes, sobrevivieron al impacto.

Al menos 32 personas recibieron atención hospitalaria tras el accidente, aunque ninguna con heridas graves, según informó la ciudad de Nueva Orleans. El lunes siguiente, cuatro de ellas seguían internadas: una en estado grave y tres en condición estable, de acuerdo con CNN.

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La alcaldesa de la ciudad, Helena Moreno, describió el desenlace como “un milagro en el Misisipi”.

Qué falló en el Atlantic Asphalt antes del choque en el río Misisipi

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos (NTSB, por sus siglas en inglés) informó el domingo 15 de noviembre que el sistema de dirección del Atlantic Asphalt sufrió una falla que dejó el timón trabado hacia estribor, es decir, hacia la derecha. Esa posición forzó al buque a virar hacia la ribera este del río, donde el American Heritage aguardaba atracado. El choque se produjo dos minutos después de que el timón quedara bloqueado, según declaró Bart Barnum, investigador principal de la NTSB a cargo del caso.

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El buque tanque Atlantic Asphalt chocó contra el crucero fluvial American Heritage amarrado en un muelle de Nueva Orleans sobre el río Misisipi. (AP Foto/Gerald Herbert)

La grabadora de datos del petrolero registró sonidos compatibles con el silbato de la embarcación, alertas y pedidos de auxilio transmitidos por radio, además de órdenes para desplegar las anclas, de acuerdo con Barnum. Los investigadores aún trabajan para determinar qué originó la falla en el sistema de dirección.

“Podría ser muchas cosas distintas”, señaló el investigador ante la prensa. El miembro de la NTSB John DeLeeuw precisó que el análisis abarcará el estado de los equipos de ambos buques, la actuación del personal y las condiciones ambientales al momento del accidente.

Cuántas personas iban a bordo y cómo se desarrolló la evacuación

El American Heritage transportaba 140 pasajeros y 50 tripulantes, y completaba un crucero de ocho días por destinos de Luisiana y Misisipi cuando el Atlantic Asphalt lo embistió mientras permanecía atracado. El Atlantic Asphalt, un tanque de unos 160 metros de eslora construido en 2017, contaba con 19 tripulantes y un práctico local a bordo. Según la NTSB, la embarcación se dirigía a una instalación petrolera ubicada río arriba, en Reserve, Luisiana.

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La tripulación del crucero distribuyó chalecos salvavidas entre los pasajeros e inició la evacuación antes de que la nave volcara. El American Heritage se hundió de costado 22 minutos después de la colisión, según informó DeLeeuw.

Remolcadores, agentes policiales y otras embarcaciones de auxilio rescataron a los ocupantes que cayeron al agua tras el vuelco, de acuerdo con la jefa de la Policía Portuaria de Nueva Orleans, Melanie Montroll.

Qué antecedentes registra el petrolero involucrado en el accidente

El Atlantic Asphalt pertenece a Nave Shipping SA, empresa registrada en Monrovia, Liberia, que opera como subsidiaria de la corporación estatal china China State Shipbuilding Corporation, según la Organización Marítima Internacional. La gestión operativa del buque gestiona OSM Thome, con sede en Singapur.

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La empresa expresó pesar por el accidente en un comunicado difundido el fin de semana. “OSM Thome coopera plenamente con las autoridades locales mientras llevan a cabo las investigaciones necesarias”, indicó la compañía, según Associated Press.

El crucero American Heritage volcó sobre su costado veintidós minutos después del impacto fluvial con 190 ocupantes a bordo. (AP Foto/Gerald Herbert)

Los registros de la Guardia Costera de Estados Unidos muestran que el buque pasó su última inspección el 19 de octubre de 2026 sin problemas registrados. Sin embargo, en los siete años anteriores el Atlantic Asphalt acumuló más de una docena de observaciones de seguridad en puertos de Estados Unidos y Canadá.

Entre ellas se contaron dos fallas consecutivas en 2024: en julio, el capitán informó un mal funcionamiento del piloto automático mientras el buque se aproximaba a Baltimore; en agosto, la embarcación “experimentó la pérdida de comunicación entre el puente y el motor principal”, según un informe de la Guardia Costera recogido por Associated Press. Los registros de la Guardia Costera indican que esas observaciones figuran como cerradas en la documentación oficial, aunque los informes disponibles no detallan en todos los casos las circunstancias precisas en que cada falla fue atendida.

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Cuántos heridos dejó el choque entre el crucero y el tanque en Nueva Orleans

De las 32 personas trasladadas a hospitales el día del accidente, cuatro permanecían internadas al cuarto día, según la ciudad de Nueva Orleans. Entre los afectados figuraron dos policías que cayeron al río cuando el crucero volcó.

La Guardia Costera coordinó las tareas de rescate junto con unidades federales, estatales, locales y embarcaciones privadas. DeLeeuw destacó “la excelente respuesta” de todos los organismos que intervinieron en la operación, según informó la NTSB.

Qué demandas legales surgieron tras la colisión en el Misisipi

La Junta de Comisionados del Puerto de Nueva Orleans presentó una demanda federal contra los propietarios y administradores del petrolero pocas horas después del accidente. La acción judicial señala que el Atlantic Asphalt causó daños de al menos USD 1 millón en la terminal portuaria, como resultado de la “negligencia, negligencia grave, culpa o imprudencia” de Nave Shipping y OSM Thome, según el texto de la demanda citado por CNN. Un juez emitió una orden que otorga a las autoridades federales el control del buque, que fue remolcado fuera del sitio del accidente.

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John DeLeeuw, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, informa sobre la recuperación de los datos de navegación del tanquero tras el choque en Nueva Orleans. (WVUE)

El sábado 14 de noviembre, cuatro tripulantes del American Heritage también iniciaron una demanda contra los dueños del petrolero. Según su abogado, Hugh Lambert, los demandantes sufrieron lesiones físicas y psicológicas durante el accidente, y probablemente no querrán volver a trabajar en un crucero.

“Pensaron que iban a morir y ahogarse”, declaró el letrado a CNN. El texto de la demanda sostiene que los tripulantes y otros ocupantes cayeron al agua sin saber “si iban a vivir o morir”.

Qué pasos siguen en la investigación y cómo se retira el combustible del crucero

La NTSB recuperó la grabadora de datos de viaje del Atlantic Asphalt, un dispositivo similar a la caja negra de un avión que registra la velocidad de la embarcación y el audio del puente de mando. Un equipo de 16 investigadores prevé trabajar durante una semana en Nueva Orleans.

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La agencia también solicitó a testigos que envíen fotos o videos del accidente para colaborar con la pesquisa. Las entrevistas con tripulantes y pasajeros del crucero comenzaron el lunes 16 de noviembre, según CNN. La NTSB prevé publicar un informe preliminar dentro de los 30 días posteriores al accidente.

El American Heritage sigue de costado en el río y su remoción podría demandar semanas, de acuerdo con la Guardia Costera de Estados Unidos. Antes de intentar mover la embarcación, los equipos deben retirar los 60.500 litros (16.000 galones) de diésel que siguen a bordo, con el fin de evitar un derrame en el Misisipi.

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La investigación de la NTSB no tiene carácter penal, aunque las demandas civiles ya presentadas podrían derivar en consecuencias legales para los propietarios y operadores del buque tanque.