Volodimir Zelensky reclamó a los aliados occidentales el envío urgente de 40 cazas F-16, aviones Mirage y misiles Patriot.

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reclamó este martes a sus aliados de Occidente el envío urgente de 40 aviones de combate F-16, más cazas Mirage franceses y misiles interceptores Patriot para enfrentar la intensificación de los ataques rusos. Ante los ministros de Defensa de medio centenar de países, advirtió que las actuales capacidades de defensa aérea son insuficientes para contener las nuevas ofensivas de Moscú, especialmente sus ataques con drones de mayor velocidad y misiles balísticos.

El planteo fue presentado durante una reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, celebrada en Bruselas, donde el mandatario intervino por videoconferencia. Su pedido estuvo centrado en aumentar los recursos disponibles para interceptar las amenazas aéreas rusas y evitar que los bombardeos alcancen ciudades, instalaciones estratégicas y servicios esenciales.

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Zelensky explicó que los nuevos drones rusos equipados con motores a reacción representan una dificultad adicional para las defensas ucranianas porque alcanzan velocidades superiores a las de modelos anteriores. En ese escenario, consideró que ampliar la flota de F-16 estadounidenses y Mirage franceses constituye una de las alternativas más rápidas para mejorar la capacidad de respuesta.

El mandatario también señaló que una parte de los cazas F-16 que ya recibió Ucrania permanece fuera de servicio durante períodos prolongados debido a las tareas de mantenimiento. Esa situación limita la disponibilidad de las aeronaves y reduce su participación en las operaciones de protección del espacio aéreo. Por eso, insistió en la necesidad de incorporar otras 40 unidades y acelerar las entregas de los aparatos franceses.

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Los nuevos drones rusos con motores a reacción superan la velocidad de modelos anteriores y complican la defensa aérea de Ucrania. (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Archivo)

La otra prioridad expuesta por el presidente ucraniano fue conseguir municiones para las baterías Patriot, fundamentales para interceptar misiles balísticos rusos. Ante la escasez de proyectiles, propuso a Estados Unidos y a los países europeos utilizar parte de los interceptores que mantienen en sus arsenales y recibir a cambio misiles nuevos que Ucrania ya encargó y tiene fabricados.

“No es una donación, es un intercambio”, explicó Zelensky. La iniciativa busca que Kiev pueda disponer de municiones de manera inmediata, mientras los países participantes recuperan posteriormente sus existencias con armamento de fabricación más reciente.

“Ustedes nos dan los misiles que necesitamos ahora y reciben a cambio misiles más nuevos y mejores”, sostuvo al defender la propuesta como un acuerdo beneficioso para ambas partes. También cuestionó que los interceptores permanezcan almacenados cuando podrían utilizarse para proteger a la población ucraniana.

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“El mundo tiene suficientes interceptores. Estados Unidos los tiene, algunos países europeos los tienen y también otros socios de todo el mundo”, afirmó. Además, pidió expresamente a Washington que no retrase las entregas de nuevos sistemas Patriot.

La urgencia de ese suministro quedó reflejada durante la madrugada del martes, cuando Rusia atacó Kiev y otras ciudades con misiles balísticos. Zelensky informó que dos puentes sobre el río Dniéper, que conectan distintos sectores de la capital ucraniana, también fueron alcanzados durante la ofensiva.

El mandatario advirtió que los resultados de esas operaciones pueden endurecer la posición rusa en cualquier negociación. Según afirmó, cada ataque que consigue superar las defensas ucranianas hace que Moscú se vuelva “más agresivo, más exigente y menos dispuesto a alcanzar compromisos”.

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Las tareas de mantenimiento mantienen fuera de servicio durante períodos prolongados a parte de los cazas F-16 ucranianos. (REUTERS/Kuba Stezycki)

Más inversión para fabricar armamento en Ucrania

Zelensky también pidió a los gobiernos europeos que destinen nuevos recursos a la industria militar ucraniana. Su propuesta consiste en financiar a las empresas nacionales para ampliar la fabricación de armas y sistemas que ya fueron utilizados en el campo de batalla.

Como ejemplo, hizo referencia a la operación que provocó daños en el puente de Kerch, la infraestructura que conecta la península de Crimea, ocupada por Rusia desde 2014, con el territorio continental ruso. El presidente sostuvo que los países que inviertan en el desarrollo de armamento ucraniano podrán acceder a tecnologías probadas durante la guerra y contribuir a aumentar la presión sobre Moscú.

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La reunión de Bruselas también estuvo marcada por las diferencias sobre el tipo de operaciones militares que deberían recibir respaldo occidental. El subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge Colby, cuestionó la efectividad de determinados ataques ucranianos de largo alcance contra territorio ruso y consideró que no han conseguido frenar los avances de las fuerzas del Kremlin.

Colby mencionó específicamente las operaciones contra infraestructuras civiles, entre ellas instalaciones vinculadas a Wildberries, una de las principales compañías rusas de comercio electrónico. A su juicio, ese tipo de acciones puede reforzar la disposición de la población rusa y del Gobierno de Vladimir Putin a prolongar el conflicto.

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Ucrania alcanzó el puente de Crimea en un ataque masivo

El funcionario aclaró, sin embargo, que su postura no significa que Ucrania deba combatir con restricciones que limiten su capacidad de defensa. Sostuvo que la asistencia debe concentrarse en fortalecer las posiciones del frente, contener las ofensivas rusas y atacar los recursos que sostienen la maquinaria militar de Moscú.