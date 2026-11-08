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Altman dijo que quienes dejaron OpenAI para crear laboratorios rivales "solo confían en sí mismos"

Según el empresario, repartir el desarrollo de modelos entre varias organizaciones reduce dos riesgos: perder el control humano de la tecnología y que un único actor domine sus beneficios

Sam Altman afirmó que varios exejecutivos de OpenAI fundaron proyectos rivales porque solo confían en sí mismos ante el avance de la inteligencia artificial. (REUTERS/Carlos Barria)
Sam Altman afirmó que varios exejecutivos de OpenAI fundaron proyectos rivales porque solo confían en sí mismos ante el avance de la inteligencia artificial. (REUTERS/Carlos Barria)
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El CEO de OpenAI, Sam Altman, dijo que varios de los fundadores y ejecutivos que dejaron su empresa para crear proyectos rivales lo hicieron porque “solo confían en sí mismos” para construir esta tecnología, dado lo alto de lo que está en juego. Lo afirmó en una entrevista con el podcaster indio Raj Shamani.

Durante conversación en el podcast Figuring Out, Shamani le preguntó por qué quienes ayudaron a empezar la ola de la IA terminaron cada uno por su lado. Mencionó a Mira Murati, Ilya Sutskever, Dario Amodei y Elon Musk, y planteó que “no se llevan bien”.

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“Hay algo que les pasa a muchas personas en la cabeza: solo confían en sí mismas para construir esto porque lo que está en juego es muy alto”, respondió Altman. No nombró a nadie en esa frase. Los cuatro nombres los puso el entrevistador.

El podcaster Raj Shamani señaló las salidas de figuras clave como Mira Murati, Ilya Sutskever, Dario Amodei y Elon Musk del entorno de OpenAI. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo)
El podcaster Raj Shamani señaló las salidas de figuras clave como Mira Murati, Ilya Sutskever, Dario Amodei y Elon Musk del entorno de OpenAI. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo/File Photo)

Shamani le preguntó si el motivo era el método o el temor a que el poder quedara concentrado en manos de otro. Altman contestó que ambas cosas van juntas. “Es algo así como: su enfoque es malo, y por eso no puedo dejar que el poder se concentre en sus manos”, dijo. El entrevistador resumió: “enfoque y confianza”. Altman asintió.

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Altman defendió que existan varios laboratorios de IA compitiendo

Poco antes, Shamani le había preguntado por qué creía que empezar él un laboratorio reducía el riesgo de una IA superpoderosa. Altman respondió que cree en el pluralismo y que ve dos escenarios extremos, que llamó “caricaturescos”, en los que todo sale muy mal.

Altman defendió la existencia de múltiples laboratorios de inteligencia artificial para evitar la concentración inestable del poder en un solo actor. (REUTERS/Aaron Schwartz)
Altman defendió la existencia de múltiples laboratorios de inteligencia artificial para evitar la concentración inestable del poder en un solo actor. (REUTERS/Aaron Schwartz)

El primero es que los humanos pierdan el control de sistemas mucho más capaces que ellos y no puedan recuperarlo. El segundo es que una persona, una empresa o un país tenga demasiado poder frente al resto. Para Altman, ese segundo escenario es inestable.

“Es mucho mejor para el mundo que haya varios esfuerzos de IA, con enfoques algo distintos, compitiendo entre sí”, afirmó. Asimismo, dijo que le disgusta la concentración excesiva de poder y que espera que su empresa no caiga en ella.

El director ejecutivo de OpenAI alertó sobre dos escenarios extremos: la pérdida de control humano sobre los sistemas y el monopolio tecnológico desmedido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El director ejecutivo de OpenAI alertó sobre dos escenarios extremos: la pérdida de control humano sobre los sistemas y el monopolio tecnológico desmedido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Shamani le planteó cuál es la ventaja de OpenAI frente a otras cuatro o cinco grandes compañías con capital y talento. Altman respondió que su empresa tiene más usuarios y la mejor cadena tecnológica, desde los chips hasta los centros de datos y los modelos, además de la mejor marca y los valores que busca el público.

No tener acciones en OpenAI fue “un error”

En otro tramo, Shamani le dijo que, pese a no tener acciones de la empresa, terminó convertido en villano para parte del público. Altman respondió que Estados Unidos desconfía de las personas con poder y del enorme poder de la industria tecnológica. Lo consideró “algo bueno en cierto modo”, aunque sintió que “se fue un poco lejos”.

OpenAI mantiene ventajas competitivas en el mercado gracias a su volumen de usuarios, su infraestructura técnica de chips y centros de datos, y su marca. (REUTERS/Dado Ruvic)
OpenAI mantiene ventajas competitivas en el mercado gracias a su volumen de usuarios, su infraestructura técnica de chips y centros de datos, y su marca. (REUTERS/Dado Ruvic)

Preguntado por el mayor malentendido sobre su persona, Altman respondió que no tener participación accionaria en OpenAI “ha sido un error”. Dijo que lo decidió por lo que entonces le parecieron buenas razones, pero que confundió mucho a la gente. Agregó que es algo “fuera de la norma” de por qué se supone que alguien funda una empresa.

Shamani también recordó que la junta directiva despidió a Altman y que, según dijo, 700 empleados amenazaron con renunciar. Le preguntó qué hizo bien. Altman respondió que no se trata de una sola cosa ni de él en particular, y atribuyó el apoyo a haber reunido a personas motivadas por la misma misión.

Sobre el costo personal, Altman afirmó que, al ver que OpenAI iba a funcionar, pensó que su vida “se iba a poner muy loca” y que eso era una desventaja. Dijo estar “bien cableado” para tolerar mucha locura a su alrededor. “No había forma de que alguien construyera superinteligencia y no tuviera una vida loca”, sostuvo.

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