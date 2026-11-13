Vuelo cancelado en Estados Unidos: qué debe pagar la aerolínea

La orden de la Administración Federal de Aviación provocó más de 10.000 vuelos demorados y casi 2.000 cancelaciones en Estados Unidos. (REUTERS/Daniel Heuer)

Guardar

La orden de la Administración Federal de Aviación FAA de frenar los despegues en todo Estados Unidos dejó este viernes 10.494 vuelos demorados y 1.913 cancelados hasta las 18:04, hora del este, según el sitio FlightAware, citado por ABC News. Esto es lo que las normas de ese país le garantizan al pasajero.

¿Corresponde la devolución del pasaje?

Sí, si el vuelo fue cancelado y el pasajero decide no viajar. Vale sin importar el motivo de la cancelación, según la regla de reembolsos del Departamento de Transporte.

PUBLICIDAD

También corresponde si el vuelo llega con tres horas o más de atraso en los trayectos dentro del país, o con seis horas o más en los internacionales. No corresponde si el pasajero acepta que lo reubiquen en otro vuelo.

¿Pueden dar un vale en lugar de dinero?

No, salvo que el pasajero lo acepte. La devolución tiene que ser en dinero o por el medio de pago original, e incluir tasas e impuestos. La aerolínea debe hacerla sin que el pasajero la pida.

El plazo es de siete días hábiles si el pasaje se pagó con tarjeta de crédito y de 20 días corridos con otros medios de pago, de acuerdo con la misma regla.

PUBLICIDAD

¿Vale para aerolíneas extranjeras y para pasajes de agencia?

Sí. La regla alcanza a las aerolíneas de Estados Unidos, a las extranjeras y a las agencias que venden pasajes, en vuelos desde, hacia o dentro de ese país, según el Departamento de Transporte.

Los pasajeros tienen derecho al reembolso completo si su vuelo se cancela y deciden no abordar otro viaje. (REUTERS/Eduardo Munoz)

¿Tienen que pagar hotel y comida?

No en este caso. Los compromisos de las aerolíneas sobre comida, hotel y traslado cubren las cancelaciones causadas por ellas mismas, como una falla mecánica o un problema de tripulación, según el tablero de servicio al cliente del Departamento de Transporte. Una orden de la FAA no entra en esa categoría.

¿Cuánto tiempo pueden tener a los pasajeros dentro del avión?

En un aeropuerto de Estados Unidos, la aerolínea debe empezar a llevar el avión a un lugar donde se pueda bajar antes de las tres horas en los vuelos internos y de las cuatro en los internacionales. La norma admite excepciones por razones de seguridad o de control del tránsito aéreo.

PUBLICIDAD

A las dos horas de espera tiene que ofrecer agua y algo de comer. Los baños deben funcionar y tiene que haber atención médica si hace falta, según el Departamento de Transporte.

¿Se puede cambiar el vuelo sin pagar?

Algunas aerolíneas lo permiten. United informó en un comunicado que no cobra cargos ni diferencia de tarifa a quienes cambien su viaje, siempre que el nuevo vuelo salga hasta el 20 de noviembre, en la misma cabina y entre las mismas ciudades.

Delta permite cambiar sin costo los vuelos del viernes y el sábado, según ABC News.

El derecho a la devolución económica aplica ante demoras de tres horas en vuelos locales y de seis horas en trayectos internacionales. (REUTERS/Brian Snyder)

Estas reglas son el piso que fija el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Cada aerolínea puede ofrecer condiciones propias, y cada caso depende del tipo de pasaje, del trayecto y de dónde se compró. Antes de aceptar un cambio o pedir la devolución, conviene consultar con la aerolínea o con la agencia que vendió el pasaje.

PUBLICIDAD