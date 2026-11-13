El FBI no cree que la falla de comunicaciones del control aéreo se deba a un ciberataque ni a un hecho criminal

La Administración Federal de Aviación decretó una suspensión nacional de vuelos por un fallo general en las comunicaciones de los centros de control (REUTERS/Jonathan Ernst)

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La Administración Federal de Aviación (FAA) decretó este viernes un paro nacional de vuelos tras una falla masiva en las comunicaciones de los centros de control aéreo del país. Según una persona al tanto de la investigación citada por Bloomberg, el origen no fue un ciberataque ni un acto criminal. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) analiza, según el mismo medio, si una actualización de software desencadenó la caída de los sistemas que mantienen en contacto a los controladores con las aeronaves en vuelo.

La FAA publicó en su sitio web que el paro afectaba a todos los aeropuertos del país y que los vuelos en tierra debían permanecer en esa condición hasta nuevo aviso. La agencia citó “circunstancias extraordinarias” y “razones de seguridad”, sin precisar la causa técnica.

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El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó en redes sociales que la orden se emitió “tras un problema de comunicaciones que afectó a todos los Centros de Ruta de Control de Tráfico Aéreo” y anunció que los técnicos de la FAA investigaban el problema. Los vuelos que ya estaban en el aire pudieron continuar y aterrizar; solo se impidió el despegue de las aeronaves en tierra. Los vuelos internacionales entrantes se gestionaron caso por caso.

El FBI investiga si una actualización de software provocó la caída de los sistemas de contacto entre controladores y aeronaves (AP Foto/Jenny Kane, Archivo)

Según la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty, había más de 30.000 vuelos programados para el resto del día después de que comenzara la paralización en todo el país. Algunos sectores del espacio aéreo nacional pasaron a condición “ATC Zero”, una denominación técnica que indica la suspensión total de los servicios de control de tráfico aéreo.

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Un controlador aéreo citado por CNN describió la situación: “Perdimos todas las frecuencias y toda la automatización para los traspasos y las tiras”, en referencia a los registros —físicos o electrónicos— con los que los controladores hacen seguimiento de cada avión.

Sin indicios de amenaza a la seguridad nacional, según el secretario de Seguridad Interior

El secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, afirmó ante la prensa en la Casa Blanca que no había indicios de que se tratara de una amenaza para el país. “No hay indicación, ninguna razón para creer que esto fue, hasta este momento, una amenaza para Estados Unidos”, dijo Mullin, citado por CNN.

El secretario de Seguridad Interior Markwayne Mullin descartó que la falla en las telecomunicaciones represente una amenaza para el país (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Aun así, aclaró que no descartaba ninguna causa, incluido un ciberataque, y definió el evento como “una interrupción de telecomunicaciones”. El funcionario también señaló que dos zonas del territorio nacional mantenían sus comunicaciones sin inconvenientes, aunque no reveló cuáles.

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Chicago, primer foco antes del paro nacional

El caos en el espacio aéreo se inició poco antes de que la FAA emitiera su alerta nacional, cuando los dos grandes aeropuertos de Chicago —el O’Hare International Airport y el Midway International Airport— informaron de un paro por “falla de equipos”. No quedó claro si ese incidente local precipitó la orden nacional.

El experto en seguridad aérea Steve Arroyo, expiloto de United Airlines, señaló a The Associated Press que la situación se parecía a una interrupción regional de las comunicaciones del control aéreo que ocurrió en septiembre y dejó en tierra cientos de vuelos en el noreste del país. “Si no tenés esa capacidad de comunicarte, ya sea porque los cables viejos están deteriorados o por cualquier otra razón, tenés que detener los aviones en tierra”, afirmó.

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Los aeropuertos O'Hare y Midway de Chicago reportaron problemas en sus equipos momentos antes de la orden nacional de la FAA (REUTERS/Jim Vondruska/File Photo)

La falla del viernes también evocó el antecedente de enero de 2023, cuando un sistema de información para pilotos de la FAA colapsó y generó demoras masivas en todo el país. Hasta el momento, no se confirmó si aquel episodio derivó en revisiones de la infraestructura tecnológica de la agencia.

Según versiones preliminares aún sin confirmar por fuentes oficiales, parte de los sistemas de comunicación de la FAA data de décadas atrás, y el Congreso habría advertido en repetidas ocasiones sobre la obsolescencia del equipamiento.

La FAA no había identificado públicamente la causa de la falla. El FBI continúa sus indagaciones para determinar si una actualización de software originó el colapso de las comunicaciones.

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