Las secuelas de la suspensión nacional de vuelos persisten en los aeropuertos de Nueva York

La restricción de vuelos se prolongó por más de cuatro horas y provocó cancelaciones masivas en los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark Liberty (REUTERS/Adam Gray)

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) dispuso el viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de despegues por una falla temporal en las comunicaciones que conectan el sistema de control de tráfico aéreo. La medida alcanzó a los principales aeropuertos del país, incluidos John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty, en el área de Nueva York.

La restricción comenzó alrededor de las 16:00, hora del Este, y fue levantada a las 20:15. Sin embargo, la normalización no fue inmediata: pasajeros enfrentaron demoras, reprogramaciones y cancelaciones durante la noche, de acuerdo con el reporte de CBS News.

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La FAA explicó en sus redes sociales que el freno preventivo se aplicó después de una interrupción en las telecomunicaciones. “Por precaución, todos los vuelos fueron detenidos”, comunicó el organismo, que también aseguró que cada aeronave había sido localizada y que los vuelos internacionales serían evaluados caso por caso.

La FAA investigó una interrupción en su red privada

La FAA ordenó una suspensión nacional de despegues tras registrar una falla temporal en las comunicaciones del control aéreo (REUTERS/Shannon Stapleton)

Fuentes consultadas por CBS News indicaron que el inconveniente se produjo después de una actualización en la red privada que vincula al sistema estadounidense de control aéreo. Esa modificación habría provocado un reinicio de la infraestructura y, posteriormente, una falla en las comunicaciones.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la decisión afectó a todos los aeropuertos del país debido a un problema que comprometió a los centros de control de rutas aéreas. “Los técnicos de la FAA están investigando el problema”, señaló el funcionario en un mensaje difundido durante la suspensión.

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Luego de que se autorizara la reanudación parcial de las salidas, la entidad sostuvo que sus equipos verificaron la estabilidad del sistema antes de habilitar nuevos despegues. También pidió a los viajeros que revisaran el estado de sus itinerarios directamente con las aerolíneas.

La suspensión no impidió por completo la actividad aérea. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, explicó que la red cuenta con mecanismos alternativos de comunicación, por lo que algunos aviones pudieron continuar sus aterrizajes mientras se mantenía la restricción sobre las partidas.

Las autoridades descartaron indicios de un ataque

El secretario de Seguridad Nacional Markwayne Mullin descartó que la parálisis de los vuelos respondiera a un ataque deliberado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mullin aseguró que, hasta ese momento, no existían elementos que permitieran asociar la interrupción con una acción deliberada. “No hay motivos para que el público tenga miedo por sus seres queridos”, afirmó en declaraciones recogidas por CBS News.

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El funcionario diferenció la situación de otros antecedentes de suspensión aérea a nivel nacional y la definió como una falla de telecomunicaciones. También sostuvo que la orden de detener los despegues respondió a un criterio preventivo mientras los especialistas revisaban el funcionamiento de los sistemas.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indicó que mantuvo contacto con la directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria, Kathryn Garcia, y que había recibido información sobre el alcance de la contingencia. “Estamos trabajando para obtener respuestas de los funcionarios federales”, manifestó la mandataria estatal.

Pasajeros en Newark, JFK y LaGuardia enfrentaron demoras y cancelaciones

La interrupción provocó confusión entre quienes aguardaban vuelos en los aeropuertos de la región neoyorquina. Algunos viajeros dijeron que se enteraron de la paralización por las aplicaciones de las aerolíneas antes de recibir avisos dentro de las terminales.

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Louis Palacio, que había viajado con su familia desde Howell, en Nueva Jersey, hasta Newark Liberty, cuestionó la falta de información inicial. “Lo frustrante es que el aeropuerto no anunció nada; nos enteramos por la aplicación de que todos los vuelos estaban detenidos”, relató.

Otros pasajeros recibieron sucesivas demoras de 20 o 30 minutos antes de que se anunciara la restricción general. También hubo quienes se trasladaron entre JFK y LaGuardia con la expectativa de conseguir una salida, aunque terminaron con vuelos cancelados y reprogramados para el día siguiente.

Shawn Pruchnicki, especialista en seguridad aérea y profesor de la Universidad Estatal de Ohio, planteó que la investigación debía concentrarse en dos aspectos: identificar el origen de la falla y determinar si el problema podía deteriorarse. Las autoridades federales no habían informado aún un diagnóstico definitivo sobre la causa de la interrupción.

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