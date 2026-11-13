Estados Unidos

Medio siglo después, identifican al presunto asesino de dos jóvenes en Pensilvania

A partir de nuevos análisis de ADN, los investigadores atribuyeron los homicidios de Susan Rush y Brenda Ritter a James Richard Clark Sr., fallecido en 2023

Una oficial habla ante micrófonos junto a cuatro hombres de traje, frente a pantallas con fotos de dos mujeres y banderas oficiales
Susan Rush y Brenda Ritter fueron asesinadas en 1976 y 1977 en el condado de Washington, Pensilvania (Captura de video: ABC 7).
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La Policía Estatal de Pensilvania reveló que pruebas de ADN permitieron identificar al presunto asesino de dos jóvenes en el condado de Washington, casi 50 años después de los crímenes. James Richard Clark Sr. habría sido responsable del abuso sexual y estrangulamiento de Susan Rush y Brenda Ritter, ocurridos en 1976 y 1977.

Clark, camionero de larga distancia y residente del área, no había sido considerado sospechoso durante las investigaciones iniciales. El hombre tenía 19 años cuando Rush fue asesinada y 20 en el caso de Ritter. Murió por causas naturales en julio de 2023, a los 66 años, precisó CBS News Pittsburgh.

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Las familias de las víctimas ya fueron notificadas y solicitaron privacidad. La investigación continúa abierta para determinar si Clark pudo haber estado relacionado con otros homicidios y esclarecer sus posibles motivos.

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El sospechoso, un camionero de larga distancia que residía en la zona, falleció por causas naturales en julio de 2023 a los 66 años (Captura de video: ABC 7).

Rush y Ritter fueron halladas asesinadas con menos de seis meses de diferencia

Rush tenía 21 años cuando salió el 25 de noviembre de 1976 rumbo a una actividad religiosa de víspera de Acción de Gracias en Washington, Pensilvania, a la que no llegó.

Al día siguiente, su hermano encontró su cuerpo en el baúl de su automóvil. La joven había sufrido una agresión sexual y murió estrangulada, reportó PEOPLE.

Menos de seis meses después, el 18 de mayo de 1977, Ritter, de 18 años, salió de la casa de su novio durante una tormenta y no regresó a su hogar.

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Al día siguiente, localizaron su automóvil vacío y su cuerpo desnudo aproximadamente a 1,6 kilómetros, en South Strabane. Las autoridades determinaron que también había sido agredida sexualmente y estrangulada.

Durante décadas, los investigadores revisaron sospechosos y personas de interés sin obtener una identificación concluyente. En 2008, enviaron material genético del caso Ritter al Sistema Combinado de Índices de ADN (CODIS), la base nacional del FBI, pero las consultas periódicas no arrojaron coincidencias.

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La Policía Estatal de Pensilvania identificó a James Richard Clark Sr. como el presunto autor de dos asesinatos cometidos hace casi cinco décadas (Captura de video: ABC 7).

Nuevos análisis permitieron identificar a Clark como sospechoso

La investigación cobró un nuevo impulso en 2021 y 2022, cuando la fiscalía del condado de Washington y la Oficina de Asistencia Judicial para el Procesamiento de Casos Sin Resolver mediante ADN otorgaron fondos a la Policía Estatal de Pensilvania para profundizar las pruebas en expedientes no resueltos, según el medio local The Observer Reporter, citado por PEOPLE.

En mayo de 2025, se confirmó que los casos de Rush y Ritter presentaban perfiles de agresores coincidentes. Este hallazgo llevó a los investigadores a considerar que un asesino serial estuvo activo en la zona durante ese período, detalló ABC 7.

Posteriormente, el sargento James Petrosky, supervisor de la unidad de evaluación de investigaciones criminales de la Tropa B, afirmó que el material genético de Clark estaba presente en ambas escenas.

El agente explicó que los avances tecnológicos permitieron llegar a una respuesta: “Revisamos constantemente estos casos, intentando encontrar pruebas adicionales que puedan ser analizadas o repetidas y aplicamos diferentes técnicas de análisis de ADN o huellas dactilares”.

Los investigadores no han establecido si Clark conocía a Rush o Ritter ni si los ataques fueron encuentros fortuitos. “Lo desconocemos y lamentablemente falleció, así que no tenemos la oportunidad de arrestarlo ni interrogarlo”, dijo Petrosky.

Hasta ahora no se han identificado otras víctimas, aunque la policía no descarta esa posibilidad. “Quien es asesino en serie una vez, siempre lo será. Creo que podría haber más víctimas”, sostuvo el oficial.

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