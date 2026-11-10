Trump confirmó que el FBI investiga a Jensen Huang, CEO de Nvidia, por su presunto vínculo con una espía del régimen chino (REUTERS)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el lunes que el FBI investiga un posible vínculo entre el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y una presunta agente del régimen chino, con quien el empresario habría mantenido una relación extramatrimonial. Sin embargo, el mandatario expresó su respaldo al empresario y aseguró que no considera que tenga motivos para preocuparse por la investigación.

“Sé que el FBI está investigando el asunto en otros términos, y creo que estará bien”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca. El presidente también reveló que habló con Huang durante la jornada para conocer su estado de ánimo y preguntarle cómo se encontraba.

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“Le dije que solo quería saber si se sentía bien, cómo estaba. Me dijo que no tenía absolutamente ninguna idea de que la persona en cuestión fuera una espía”, relató el mandatario.

El caso generó preocupación en el ámbito político y en el sector tecnológico estadounidense por la posibilidad de que China haya accedido a información sobre los chips avanzados de Nvidia, fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial. La investigación también plantea interrogantes sobre los posibles riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos y el acceso de Beijing a tecnología estratégica.

Huang reconoció que mantuvo una relación extramatrimonial y publicó una carta abierta en el sitio web de Nvidia en la que pidió disculpas a su esposa y a la compañía. En el mensaje, manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y respaldó las pesquisas.

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Huang reconoció que mantuvo una relación extramatrimonial y publicó una carta abierta en el sitio web de Nvidia en la que pidió disculpas a su esposa y a la compañía (REUTERS)

“Apoyo la investigación y cooperaré plenamente. Amo a nuestro país y a nuestra empresa. Estoy comprometido con proteger a NVIDIA y respaldar la seguridad nacional de Estados Unidos”, escribió el empresario.

La empresa anunció el domingo que inició una investigación independiente sobre las informaciones que señalan que Huang fue “objetivo de una operación de inteligencia extranjera”.

El diario The New York Times informó que los servicios de inteligencia estadounidenses determinaron que la mujer recopilaba información para Beijing. Según el periódico, se trata de Alice Huang, una ciudadana china que desarrolló una relación cercana con el empresario y dirigió una compañía que el año pasado enfrentó acusaciones por el presunto envío ilegal de chips avanzados de Nvidia hacia China.

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La controversia también llegó al Congreso estadounidense. Los principales dirigentes demócratas, el senador Mark Warner y el representante Hakeem Jeffries, manifestaron el lunes su interés en profundizar la investigación.

Jeffries señaló que el asunto surgió durante una reunión a puertas cerradas con el director de la CIA y la directora de Inteligencia Nacional, cuyo eje principal fueron las tensiones con Irán.

“Vamos a necesitar una sesión informativa completa, específicamente en lo que respecta al asunto de Nvidia, para que todos podamos llegar al fondo de lo que ocurrió y cuáles son las implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos”, sostuvo.

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Alice Huang es una ciudadana china que desarrolló una relación cercana con el empresario y dirigió una compañía que el año pasado enfrentó acusaciones por el presunto envío ilegal de chips avanzados de Nvidia hacia China (AFP)

China rechazó las acusaciones y negó que haya impulsado una operación para comprometer al director ejecutivo de Nvidia. “La supuesta acusación de espionaje chino carece de fundamento. No es más que una campaña de difamación contra China”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun.

Beijing ya había desestimado las informaciones publicadas por The New York Times sobre la relación entre Huang y Alice Huang, quien estuvo al frente de una compañía con sede en Singapur llamada Megaspeed International. El sitio web de esa empresa destaca su asociación comercial con Nvidia.

El periódico también señaló que la compañía asiática enfrentó el año pasado denuncias por el presunto traslado ilícito de chips avanzados de Nvidia hacia territorio chino. Megaspeed y el Ministerio del Interior de Singapur no respondieron de inmediato a las consultas de la prensa.

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El episodio adquirió relevancia adicional por la relación entre Trump y Huang, quien tuvo influencia en las discusiones de Washington sobre la regulación de la inteligencia artificial y las restricciones comerciales a China.

El empresario defendió ante el Gobierno estadounidense una regulación menos estricta para el sector y sostuvo que las leyes existentes podían cubrir los riesgos de seguridad asociados con esta tecnología, siempre que las compañías actuaran de manera responsable.

También presionó a Washington para flexibilizar las restricciones a las ventas de chips de Nvidia a China. Este año consiguió la aprobación de Trump para comercializar los modelos H200, aunque todavía no está claro si Beijing permitirá que sus empresas los compren en grandes cantidades.

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El empresario defendió ante el Gobierno estadounidense una regulación menos estricta para el sector y sostuvo que las leyes existentes podían cubrir los riesgos de seguridad asociados con esta tecnología, siempre que las compañías actuaran de manera responsable (REUTERS)

En una presentación regulatoria de agosto, Nvidia informó que había vendido una cantidad reducida de esos procesadores a China debido a las restricciones impuestas por el propio régimen chino. Los H200 no son los modelos más avanzados de la compañía, pero mantienen capacidades tecnológicas relevantes.

En junio, durante una entrevista exclusiva con Associated Press, Huang defendió la necesidad de evaluar los riesgos antes de establecer controles a las exportaciones. “La seguridad nacional siempre debe ser la principal preocupación de todas las tecnologías. Pero, dicho esto, hay que ser muy específico sobre el riesgo que preocupa antes de establecer políticas de control de exportaciones”, afirmó.

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Trump tiene previsto reunirse la próxima semana con el presidente chino, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen, durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Consultado sobre la posibilidad de abordar el caso con su par chino, el mandatario no descartó por completo esa alternativa, aunque inicialmente respondió: “No, no lo creo”.

“Quiero decir, quizás. Estoy seguro de que el presidente Xi me preguntará al respecto. Simplemente conozco muy bien a Jensen. Creo que es un hombre muy honorable”, agregó.

(Con información de Associated Press)