Estados Unidos

Hegseth calificó de “espectáculo político” al pedido de juicio en su contra en la Cámara de Representantes

El legislador Thomas Massie lo acusa de mala gestión de la guerra, de extralimitarse en cambios de personal y de ejecuciones extrajudiciales en el Caribe y el Pacífico. La moción podría avanzar, pero necesita un apoyo que aún no tiene en el Senado

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, muestra una pulsera con el nombre de un militar caído durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en Washington, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, muestra una pulsera con el nombre de un militar caído durante una conferencia de prensa en el Pentágono, en Washington, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, calificó este martes de “espectáculo político” la moción de juicio político para destituirlo presentada en la Cámara de Representantes, en medio de insistentes reclamos para que Washington ponga fin a la guerra en Irán.

Hegseth fue acusado formalmente por un legislador republicano disidente, Thomas Massie, de mala gestión de la guerra, de extralimitarse en sus poderes a la hora de realizar cambios de personal y de realizar ejecuciones extrajudiciales con los polémicos ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

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La moción de juicio político (impeachment) no entra a examinar “delitos graves, ni delitos menores, ni traición, o soborno” sino “desacuerdo sobre políticas”, contraatacó Hegseth en una inusual rueda de prensa.

Los soldados lo “adoran”, dice Trump

Massie presentó la moción una semana después de las catastróficas elecciones legislativas de medio mandato, que le entregaron la mayoría del Congreso a los demócratas.

Massie no pudo presentarse a esas elecciones porque fue derrotado en las primarias de su circunscripción electoral por otro candidato republicano apoyado por Trump.

La moción, con ocho acusaciones, podría ser aprobada en breve en la Cámara de Representantes si consigue recoger suficientes votos disidentes de republicanos, aunque no tiene posibilidades de lograr los dos tercios necesarios (67 votos de 100) en el Senado.

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Pero una moción de censura debilitaría a Hegseth, que ha destituido a decenas de altos cargos militares en el Pentágono.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, con el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en el Pentágono, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, con el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, en el Pentágono, el 10 de noviembre de 2026. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Hegseth es también acusado de haber llevado a cabo ejecuciones extrajudiciales al iniciar una serie de ataques contra presuntas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe, con al menos 235 muertos.

“Los soldados, los verdaderos soldados (...) adoran a Pete Hegseth”, declaró el lunes por la noche el presidente Donald Trump para apoyar a su ministro, que según él ha hecho un “muy buen trabajo”.

La alianza militar contra el crimen organizado en América Latina y el Caribe impulsada por Trump, conocida en inglés como “Triple C”, es “mutuamente beneficiosa”, aseguró Hegseth.

“Ellos pueden salvar sus países y recuperar sus calles. Nosotros podemos impedir que las drogas y las pandillas lleguen a nuestro país”, aseguró.

“Estos países que se sumaron a la Coalición (...) no lo hicieron a regañadientes: se unieron con orgullo, con valentía y con rapidez”, aseveró.

Ajustar cuentas

Los demócratas arrasaron en las elecciones del pasado 3 de noviembre, en ambas cámaras del Congreso, y los expertos lo ven como un voto de castigo por la guerra en Irán y el aumento de los precios del combustible.

Los republicanos conservarán el control del Congreso hasta que los legisladores recién elegidos asuman sus cargos el 3 de enero, pero su derrota abrumadora ha alimentado las recriminaciones y debilitado la disciplina del partido.

Algunos legisladores que perdieron la reelección ya se han mostrado dispuestos a ajustarle cuentas a Hegseth, y de forma indirecta, al presidente republicano, que se prepara también para enfrentar toda clase de investigaciones de los demócratas en la segunda mitad de su mandato.

“El remedio adecuado para un desacuerdo sobre políticas es la legislación, es el debate, es la próxima elección presidencial. No es entregarle el pleno de la Cámara y del Senado a los demócratas para que puedan montar un juicio espectáculo contra el presidente y el secretario de Guerra”, dijo Hegseth.

Una de las primeras medidas de Trump y Hegseth al asumir sus cargos fue la idea de rebautizar el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra.

Esa propuesta no provocó entusiasmo entre los republicanos en el Congreso, que no se movilizaron para aprobarla, como se debe desde el punto de vista legal.

Hegseth, ex soldado de fuerzas especiales y ex presentador televisivo, fue el impulsor de una restrictiva política de comunicación en el Pentágono. Intentó limitar la movilidad de los medios de comunicación dentro del edificio, y en consecuencia, varios medios decidieron abandonar la sala de prensa.

(Con información de AFP)

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