Donald Trump nominó al jefe de seguridad de Palantir para dirigir la agencia que protege las redes civiles de Estados Unidos

Donald Trump nominó a Michael LoSapio, jefe de seguridad informática de Palantir, para dirigir la CISA (AP Foto/Alex Brandon)

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El presidente Donald Trump nominó el lunes 9 de noviembre a Michael LoSapio, jefe de seguridad informática de la empresa de análisis de datos Palantir, para dirigir la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el organismo civil que defiende las redes del gobierno de Estados Unidos. El Senado debe confirmarlo.

La CISA ayuda a proteger las redes de las agencias federales y trabaja con los operadores de sistemas de agua, redes eléctricas y telecomunicaciones para prevenir y responder a ataques, según el sitio Nextgov. La agencia no tiene un director confirmado por el Senado desde que Jen Easterly se fue, en enero de 2025.

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LoSapio es director de seguridad de la información de Palantir desde septiembre de 2024, según su perfil de LinkedIn citado por Nextgov. Antes dirigió el grupo de seguridad de infraestructura y redes de la compañía, desde diciembre de 2017. Trabajó como ingeniero de sistemas en Palantir entre 2013 y 2016 y luego pasó más de un año en la empresa de bases de datos SingleStore.

Michael LoSapio centró su labor en Palantir en la defensa de sistemas informáticos frente a atacantes con respaldo estatal (REUTERS/Arnd Wiegmann)

En su perfil profesional describe su tarea en Palantir como la de construir una organización de seguridad capaz de resistir a atacantes respaldados por Estados, con recursos y paciencia para permanecer meses dentro de un sistema complejo, según consignó el sitio Cyber Daily.

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Un cargo vacante durante casi dos años

Nick Andersen dirige la agencia de forma interina desde febrero, tras una serie de incidentes ligados al anterior director interino, Madhu Gottumukkala, según Nextgov. Antes de Gottumukkala, el cargo lo ocupó de manera interina Bridget Bean hasta mayo de 2025, de acuerdo con Cyber Daily.

El primer candidato de Trump, Sean Plankey, retiró su postulación en abril, después de más de un año a la espera de su confirmación. Su caso quedó enredado en una disputa con el senador republicano Rick Scott por contratos de la Guardia Costera, según Nextgov.

Andersen estaba por agotar los días que la ley permite a un funcionario interino ocupar el puesto. El sitio CyberScoop señaló que presentar un candidato podría detener ese plazo, y que varios observadores de la agencia creían probable que Andersen siguiera en el cargo.

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Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, junto al director interino de CISA, Nick Andersen (CISA)

Los demócratas ya miran a Palantir

La confirmación de LoSapio podría quedar en manos de la próxima mayoría demócrata si el Senado no trata su nominación antes de que termine el actual Congreso.

Los republicanos conservan el control de la Cámara alta hasta enero y comenzaron esta semana una sesión posterior a las elecciones, con una agenda centrada en la financiación del gobierno y la ley de defensa.

En forma previa, los legisladores demócratas cuestionaron los contratos de Palantir con el Departamento de Seguridad Nacional y plantearon dudas sobre la posibilidad de que esas herramientas faciliten la vigilancia de ciudadanos estadounidenses. La empresa rechaza que sus tecnologías se utilicen para vigilancia masiva.

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El senador demócrata Ron Wyden adelantó que buscará retomar las investigaciones sobre los vínculos entre la compañía y el gobierno cuando asuma la presidencia del Comité de Finanzas del Senado. También reclama que la CISA publique una versión pública de un informe sobre riesgos de ciberseguridad en las telecomunicaciones.

A la vez, los demócratas de la Cámara de Representantes prometieron investigar los recortes de personal en la CISA y las modificaciones en el trabajo de la agencia sobre seguridad electoral.

Si el Senado no confirma a LoSapio antes de que termine el actual Congreso, Trump deberá nominarlo de nuevo para que lo evalúe la mayoría demócrata entrante, precisó Nextgov.

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