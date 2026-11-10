Los precios de la gasolina caen por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde julio en Estados Unidos

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situó en USD 3,9788 por galón, su registro más bajo desde julio (REUTERS/Nathan Howard)

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El promedio nacional de combustible en Estados Unidos volvió a ubicarse por debajo de los cuatro dólares: el precio de la gasolina descendió a USD 3,9788 por galón este martes, el nivel más bajo desde julio, informó CBS News con datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

El retroceso representa una baja frente a los USD 4,56 por galón que se registraron a comienzos de este año. La variación se produce a pocas semanas del feriado de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento en las rutas del país.

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El precio promedio de la gasolina bajó de los USD 4 por primera vez desde julio

El valor del combustible descendió en comparación con los USD 4,56 por galón que rigieron a comienzos de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAA situó el promedio nacional en USD 3,9788 por galón, equivalentes a unos USD 1,05 por litro. De acuerdo con el reporte recogido por CBS News, esa cifra marca la primera vez en casi cuatro meses que el costo promedio queda por debajo de la barrera de los USD 4.

El precio que pagan los conductores puede variar de forma considerable entre estados y ciudades, aunque el promedio nacional funciona como referencia para medir la evolución del mercado. La entidad automovilística informó que la disminución se consolidó durante las últimas semanas, después de un período de valores superiores.

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Patrick De Haan, especialista en petróleo de la firma de seguimiento GasBuddy, aseguró que la tendencia podría mantenerse durante los próximos días. El analista anticipó que los precios de los combustibles seguirían cediendo de cara a las celebraciones de Acción de Gracias, señaló el medio estadounidense.

La baja llega cuando millones de personas se preparan para realizar traslados por carretera durante el feriado. Sin embargo, la proyección de De Haan no supone que los precios sean uniformes en todo el país: los valores finales dependen de impuestos locales, costos de distribución y la situación particular de cada mercado regional.

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El cambio a las mezclas de invierno reduce los costos de producción

Las estaciones de servicio comercializan mezclas de combustible de invierno que requieren menores costos de producción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores centrales detrás de la caída es el paso de las estaciones de servicio a las mezclas de gasolina de invierno, que son menos costosas de producir que las formulaciones utilizadas durante los meses cálidos, explicó CBS News.

Las normas federales exigen la venta de combustibles de verano entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. Esa mezcla está diseñada para limitar la evaporación de los componentes de la gasolina cuando aumentan las temperaturas. Al concluir ese período, las estaciones pueden comercializar una versión invernal con menores costos de elaboración.

La transición coincide, además, con una reducción estacional de la demanda. La AAA indicó que en los meses de invierno disminuyen los viajes turísticos y los recorridos por carretera, una situación que suele aliviar la presión sobre el mercado. La organización calculó que, por esa razón, el precio de la gasolina cae habitualmente entre 10 y 30 centavos de dólar por galón durante la temporada fría.

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El descenso responde, por lo tanto, a una combinación de cambios en la composición del combustible y de una menor necesidad de abastecimiento. Ambos elementos afectan la cotización mayorista que luego se traslada, con distintas velocidades, a los surtidores de Estados Unidos.

La baja del petróleo también presiona los valores en los surtidores

Los costos internacionales del crudo, que tienen una incidencia directa en el precio final que pagan los consumidores, también registraron una baja reciente. CBS News vinculó ese movimiento con las expectativas de que las elecciones legislativas de mitad de mandato faciliten un eventual acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Durante la mañana del martes, los contratos a futuro del petróleo Brent, uno de los principales indicadores globales, cotizaban a USD 91,12 por barril, detalló el informe. El comportamiento de esa referencia es seguido de cerca por el sector energético porque influye en los valores de las materias primas que utilizan las refinerías.

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La evolución del crudo puede alterar el escenario de los precios en las próximas semanas. Por ahora, la previsión de GasBuddy recogida por el medio apunta a que el alivio en las estaciones de servicio se extienda hacia Acción de Gracias, mientras se mantengan las condiciones de menor demanda y producción invernal.