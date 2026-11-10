Estados Unidos

Los precios de la gasolina caen por debajo de los 4 dólares por galón por primera vez desde julio en Estados Unidos

El promedio nacional se ubicó en USD 3,9788, impulsado por combustibles de invierno más baratos, una menor demanda de viajes y la baja reciente del petróleo

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situó en USD 3,9788 por galón, su registro más bajo desde julio (REUTERS/Nathan Howard)
El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se situó en USD 3,9788 por galón, su registro más bajo desde julio (REUTERS/Nathan Howard)
Guardar

El promedio nacional de combustible en Estados Unidos volvió a ubicarse por debajo de los cuatro dólares: el precio de la gasolina descendió a USD 3,9788 por galón este martes, el nivel más bajo desde julio, informó CBS News con datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

El retroceso representa una baja frente a los USD 4,56 por galón que se registraron a comienzos de este año. La variación se produce a pocas semanas del feriado de Acción de Gracias, una de las fechas de mayor movimiento en las rutas del país.

PUBLICIDAD

El precio promedio de la gasolina bajó de los USD 4 por primera vez desde julio

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El valor del combustible descendió en comparación con los USD 4,56 por galón que rigieron a comienzos de año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AAA situó el promedio nacional en USD 3,9788 por galón, equivalentes a unos USD 1,05 por litro. De acuerdo con el reporte recogido por CBS News, esa cifra marca la primera vez en casi cuatro meses que el costo promedio queda por debajo de la barrera de los USD 4.

El precio que pagan los conductores puede variar de forma considerable entre estados y ciudades, aunque el promedio nacional funciona como referencia para medir la evolución del mercado. La entidad automovilística informó que la disminución se consolidó durante las últimas semanas, después de un período de valores superiores.

PUBLICIDAD

Patrick De Haan, especialista en petróleo de la firma de seguimiento GasBuddy, aseguró que la tendencia podría mantenerse durante los próximos días. El analista anticipó que los precios de los combustibles seguirían cediendo de cara a las celebraciones de Acción de Gracias, señaló el medio estadounidense.

La baja llega cuando millones de personas se preparan para realizar traslados por carretera durante el feriado. Sin embargo, la proyección de De Haan no supone que los precios sean uniformes en todo el país: los valores finales dependen de impuestos locales, costos de distribución y la situación particular de cada mercado regional.

El cambio a las mezclas de invierno reduce los costos de producción

Una mano humana sostiene una boquilla de combustible verde metálica insertada en la boca del depósito de nafta de un automóvil gris oscuro en una estación de servicio.
Las estaciones de servicio comercializan mezclas de combustible de invierno que requieren menores costos de producción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los factores centrales detrás de la caída es el paso de las estaciones de servicio a las mezclas de gasolina de invierno, que son menos costosas de producir que las formulaciones utilizadas durante los meses cálidos, explicó CBS News.

Las normas federales exigen la venta de combustibles de verano entre el 1 de junio y el 15 de septiembre. Esa mezcla está diseñada para limitar la evaporación de los componentes de la gasolina cuando aumentan las temperaturas. Al concluir ese período, las estaciones pueden comercializar una versión invernal con menores costos de elaboración.

La transición coincide, además, con una reducción estacional de la demanda. La AAA indicó que en los meses de invierno disminuyen los viajes turísticos y los recorridos por carretera, una situación que suele aliviar la presión sobre el mercado. La organización calculó que, por esa razón, el precio de la gasolina cae habitualmente entre 10 y 30 centavos de dólar por galón durante la temporada fría.

El descenso responde, por lo tanto, a una combinación de cambios en la composición del combustible y de una menor necesidad de abastecimiento. Ambos elementos afectan la cotización mayorista que luego se traslada, con distintas velocidades, a los surtidores de Estados Unidos.

La baja del petróleo también presiona los valores en los surtidores

Los costos internacionales del crudo, que tienen una incidencia directa en el precio final que pagan los consumidores, también registraron una baja reciente. CBS News vinculó ese movimiento con las expectativas de que las elecciones legislativas de mitad de mandato faciliten un eventual acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra.

Durante la mañana del martes, los contratos a futuro del petróleo Brent, uno de los principales indicadores globales, cotizaban a USD 91,12 por barril, detalló el informe. El comportamiento de esa referencia es seguido de cerca por el sector energético porque influye en los valores de las materias primas que utilizan las refinerías.

La evolución del crudo puede alterar el escenario de los precios en las próximas semanas. Por ahora, la previsión de GasBuddy recogida por el medio apunta a que el alivio en las estaciones de servicio se extienda hacia Acción de Gracias, mientras se mantengan las condiciones de menor demanda y producción invernal.

Temas Relacionados

Precio GasolinaPetróleo BrentgasolinaEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Subió la inflación en Estados Unidos y la Reserva Federal evalúa una alza de tasas por encima de lo esperado

La noticia impacta en Wall Street, donde los principales índices cotizan con pérdidas en medio de las preocupaciones por las declaraciones de funcionarios de la Fed sobre el futuro de los intereses que deberán pagar los estadounidenses sobre sus hipotecas

Subió la inflación en Estados Unidos y la Reserva Federal evalúa una alza de tasas por encima de lo esperado

Donald Trump nominó al jefe de seguridad de Palantir para dirigir la agencia que protege las redes civiles de Estados Unidos

El puesto lleva casi 22 meses sin director confirmado por el Senado, y la oposición demócrata, que controlará el Congreso desde enero, ya cuestionó los contratos de su empresa

Donald Trump nominó al jefe de seguridad de Palantir para dirigir la agencia que protege las redes civiles de Estados Unidos

Estados Unidos propone cambios en los cupones de alimentos SNAP y más de 6 millones de personas podrían perder el beneficio

La iniciativa del Departamento de Agricultura contempla nuevos criterios de elegibilidad, una reducción del gasto federal y consecuencias indirectas para los programas de alimentación escolar

Estados Unidos propone cambios en los cupones de alimentos SNAP y más de 6 millones de personas podrían perder el beneficio

El reto viral que reunió a 250 personas en Chicago para intentar mover la escultura histórica “The Bean”

Como parte de un desafío en redes sociales, cientos se juntaron en Millennium Park con el objetivo de desplazar unos 18 centímetros a la izquierda el Cloud Gate

El reto viral que reunió a 250 personas en Chicago para intentar mover la escultura histórica “The Bean”

Jubilados con TPS que volvieron a El Salvador viven con una pensión de Estados Unidos sin garantías sobre su futuro

La falta de una fecha definida para la protección migratoria afecta a salvadoreños y hondureños que retornaron a sus países tras completar aportes laborales, según una organización que los representa

Jubilados con TPS que volvieron a El Salvador viven con una pensión de Estados Unidos sin garantías sobre su futuro

TECNO

Truco para duplicar la pantalla de un Android en cualquier televisor sin cable HDMI

Truco para duplicar la pantalla de un Android en cualquier televisor sin cable HDMI

GTA 6 ya se puede descargar en PS5 y Xbox Series X|S: necesitarás 212 GB de espacio libre

TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, invertirá hasta USD 1.000 millones en Anthropic y OpenAI

“Get ready with me” oculta riesgos para niños y adolescentes: perfiles falsos y suplantación de identidad

Amazon llevará al mercado el dron de Ring para vigilar una casa cuando suene una alarma

ENTRETENIMIENTO

Katseye pospone sus conciertos tras confirmarse que Megan Skiendiel tiene una conmoción cerebral

Katseye pospone sus conciertos tras confirmarse que Megan Skiendiel tiene una conmoción cerebral

Dustin Hoffman revela el insólito salario que recibió tras el éxito de ‘El Graduado’: “Básicamente seguía sin dinero”

“Hice sentir incómodas a algunas mujeres”: Dustin Hoffman responde a las acusaciones de conducta sexual inapropiada

Phil Collins considera su regreso a los escenarios tras superar varios problemas de salud: "Nunca digo nunca"

El regreso de Johnny Depp en 'Ebenezer' divide a la crítica: estas son las primeras reacciones

MUNDO

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

En el aniversario de la Noche de los Cristales Rotos, el canciller alemán advirtió por el aumento del antisemitismo

Terminó la primera jornada de reuniones en Abu Dhabi: EEUU planteó ante Rusia un nuevo marco de seguridad para Europa

Encuentran tronos tallados en roca y una jarra casi intacta durante un operativo de emergencia en una necrópolis etrusca de Italia

Estados Unidos evacuó aviones cisterna de una base en el Reino Unido tras una nueva amenaza vinculada a Irán

El grupo terrorista Hamas confiscó refugios y bloqueó obras para proteger de las tormentas a las familias desplazadas en Gaza