Estados Unidos

Snapchat alcanzó un acuerdo por la demanda de adicción a redes sociales antes del juicio en Los Ángeles

Dos adolescentes alegaban que el diseño de la plataforma contribuyó a problemas de salud mental. Los términos de la resolución no fueron divulgados

Las demandantes vincularon el uso intensivo de plataformas digitales con cuadros de depresión, ansiedad y trastornos alimentarios (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo).
Las demandantes vincularon el uso intensivo de plataformas digitales con cuadros de depresión, ansiedad y trastornos alimentarios (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/Archivo).
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Snap, empresa propietaria de Snapchat, alcanzó un acuerdo con dos adolescentes que acusaban a la plataforma de haber sido diseñada para fomentar un uso compulsivo y agravar sus problemas de salud mental. De ese modo, evitó un juicio que debía comenzar esta semana en un tribunal estatal de Los Ángeles, California.

La compañía era la última demandada pendiente en los casos de S.J., una joven de 16 años de Illinois, y K.D.B., de 18 años y residente de Misisipi. Ambas sostenían que el uso intensivo de Snapchat, YouTube, Instagram y TikTok desde edades tempranas contribuyó al desarrollo de depresión, ansiedad y trastornos alimentarios, informó Reuters.

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El acuerdo se concretó durante la selección del jurado y sus términos no fueron revelados. Las demandantes ya habían alcanzado acuerdos confidenciales con Meta, TikTok y YouTube, propiedad de Alphabet, precisó CBS News.

Las demandas habían sido seleccionadas entre miles de procesos contra las plataformas para actuar como casos de prueba representativos. Su desenlace podía orientar las negociaciones y la valoración de litigios similares presentados por usuarios, familias, distritos escolares y entidades públicas de Estados Unidos.

Meta, TikTok y YouTube resolvieron sus litigios con las dos jóvenes mediante acuerdos confidenciales previos (REUTERS/Hollie Adams/Illustration).
Meta, TikTok y YouTube resolvieron sus litigios con las dos jóvenes mediante acuerdos confidenciales previos (REUTERS/Hollie Adams/Illustration).

Las jóvenes atribuyeron sus hábitos compulsivos a la reproducción automática y el desplazamiento infinito

Los dos casos, unificados por el juez, habrían sido el primer juicio contra Snap Inc. en la ola de demandas. El director ejecutivo de la firma, Evan Spiegel, tenía previsto declarar.

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S.J. y K.D.B. dijeron que comenzaron a usar YouTube a los 3 años y otras plataformas alrededor de los 9. En sus demandas, atribuyeron la formación de hábitos compulsivos a recursos como la reproducción automática y el desplazamiento infinito de contenidos.

Las compañías rechazan que sus productos hayan sido creados para generar adicción entre los jóvenes y aseguran que incorporaron herramientas de protección. Un portavoz de Snap dijo que la empresa implementó salvaguardas, lanzó tutoriales de seguridad y trabajó con especialistas, indicó Bloomberg.

Los abogados John Morgan y Emily Jeffcott, representantes de K.D.B., declararon en un comunicado recogido por Reuters que el objetivo de estas causas es exigir responsabilidades a las plataformas “por la forma en que sus acciones han afectado a millones de niños en todo el país y estos acuerdos nos permiten seguir avanzando hacia ese objetivo”.

Por su parte, Mark Lanier, abogado principal de las demandantes, celebró la resolución en CBS News y aseguró que un jurado “habría considerado reprobable la conducta de las empresas”.

En un comunicado citado por Bloomberg, Snap afirmó que “las partes están satisfechas de haber podido resolver este asunto de manera amistosa”.

Snap alcanzó un acuerdo extrajudicial con dos adolescentes y evitó el primer juicio en su contra por adicción a redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo).
Snap alcanzó un acuerdo extrajudicial con dos adolescentes y evitó el primer juicio en su contra por adicción a redes sociales (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo).

Un jurado ya ordenó a Meta y YouTube a pagar USD 6 millones por negligencia

El proceso habría sido el segundo caso piloto en llegar a juicio en Los Ángeles. En marzo, un jurado concluyó que Meta y YouTube actuaron con negligencia y otorgó USD 6 millones en daños a una mujer de 20 años que había denunciado perjuicios derivados del uso de esas plataformas.

Asimismo, en agosto, Meta alcanzó acuerdos por hasta USD 18.000 millones con casi todos los estados y territorios de Estados Unidos, en causas impulsadas por fiscales generales. El acuerdo contempló cambios en el funcionamiento de Instagram y Facebook para adolescentes, detalló Reuters.

Según los abogados de las demandantes, los próximos casos piloto de este conjunto de litigios están previstos para marzo.

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