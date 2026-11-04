Rapero de Island Boys sale del hospital tras sobredosis y termina arrestado el mismo día por robo en una farmacia

La policía arrestó a Alex Venegas en el condado de Broward horas después de su salida de un hospital de Miami (@flyysoulja)

Guardar

Flyysoulja, el rapero de Island Boys conocido legalmente como Alex Venegas, fue arrestado el lunes 2 de noviembre en el condado de Broward, Florida. La detención se produjo horas después de que recibiera el alta médica tras pasar cuatro días internado en una unidad de trauma de Miami por una sobredosis de cocaína, benzodiacepinas y Percocet.

Venegas robó productos por USD 75 en un Walgreens de Hallandale Beach

Según un informe de arresto de la Policía de Hallandale Beach obtenido por Local 10 News, los hechos que motivaron la detención se remontan al 20 de marzo, cuando Venegas ingresó a un local de Walgreens ubicado en West Hallandale Beach Boulevard.

PUBLICIDAD

Las cámaras de seguridad lo captaron ocultando artículos —aquaphor, crema terapéutica, una afeitadora desechable, vaselina y loción— dentro de su ropa antes de salir sin pagar. El valor total de la mercancía ascendía a USD 75,45. El video también muestra al rapero girando la cabeza para verificar que los empleados no lo observaran; luego abandonó el lugar en un BMW negro 2021.

Un testigo que lo reconoció por su pertenencia al dúo lo identificó ante las autoridades mediante una fotografía. Con esa información, la policía solicitó una orden de arresto que se ejecutó el lunes.

Detenido el mismo día que salió del hospital tras la sobredosis

El cargo contra Venegas deriva del hurto de productos de cuidado personal valorados en USD 75 en una farmacia de Hallandale Beach (@flyysoulja)

Venegas, de 25 años, había recibido el alta ese mismo lunes luego de permanecer internado desde el 29 de octubre. Según declaró a TMZ, estaba festejando la compra reciente de un departamento y un automóvil cuando consumió la combinación de sustancias que lo hospitalizó. “Había comprado un departamento y un auto nuevo y estaba celebrando”, declaró Venegas a TMZ sobre el momento en que se desencadenó la sobredosis.

PUBLICIDAD

Además de la sobredosis, fue sometido a la Ley Baker, la norma de Florida que habilita una evaluación psiquiátrica involuntaria cuando una persona representa un riesgo para sí misma o para terceros. El rapero admitió llevar años con una adicción, aunque aseguró que había dejado de consumir por un período antes de este episodio.

Antecedentes legales del dúo desde 2023

Este incidente no es el primero que enfrenta la dupla. Su hermano gemelo, Frank Venegas —conocido como Kodiyakredd—, también registra una historia legal extensa: en febrero de 2025 fue arrestado en Naples, Florida, por posesión de sustancias controladas y tenencia de un arma de fuego con el número de serie alterado. El 31 de diciembre de ese mismo año fue detenido nuevamente, estando en libertad bajo fianza por ese caso, por cargos vinculados a parafernalia con residuos de fentanilo.

PUBLICIDAD

El músico permaneció cuatro días internado por una sobredosis de cocaína, benzodiacepinas y Percocet tras celebrar adquisiciones personales (@flyysoulja)

Alex y Frank Venegas saltaron a la fama en 2021 gracias al video del tema “I’m an Island Boy”, que se viralizó en TikTok. El dúo, oriundo de Coral Springs, se convirtió en un fenómeno de la cultura popular, aunque desde entonces protagonizó una serie de episodios judiciales.

Luego de pagar la fianza, Venegas continuaba en la Cárcel Principal del Condado de Broward al cierre de esta nota.

Flyysoulja es padre de dos hijos y en enero prometió tomarse la rehabilitación “más en serio”

En noviembre de 2025, Venegas había sido sometido a la Ley Baker tras un episodio psicótico inducido por sustancias en su casa del área de Miami, que quedó registrado en una transmisión en vivo. En enero de 2026 anunció su ingreso a rehabilitación. “Me voy a desintoxicar ahora mismo para obtener la ayuda que necesito para convertirme en una mejor versión de mí mismo y ser un mejor padre. Estuve aquí antes, pero esta vez lo voy a tomar mucho más en serio”, declaró a TMZ, según recogió Complex.

PUBLICIDAD

Venegas anunció en enero su ingreso a rehabilitación tras experimentar un episodio psicótico inducido por sustancias (@flyysoulja)

El rapero es padre de un hijo y una hija. Semanas antes de la sobredosis de octubre, había publicado en Instagram un mensaje en el que aparecía describiéndose como “el mayor yonqui”, según el mismo medio.