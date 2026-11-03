La primera muerte del año por gripe aviar en Estados Unidos reaviva la alerta sanitaria por el ganado lechero infectado en Washington

La muerte de un residente de Yakima reabre el debate sobre los riesgos de la gripe aviar para quienes trabajan en contacto directo con animales infectados (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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La gripe aviar volvió a cobrar una vida humana en Estados Unidos. El caso, confirmado por las autoridades sanitarias del estado de Washington y difundido por ABC News, es el primero en resultar fatal durante este año y pone de nuevo sobre la mesa un virus que, lejos de haber desaparecido, siguió circulando sin pausa entre el ganado lechero.

La víctima tenía condiciones de salud preexistentes y trabajaba o mantenía contacto directo con vacas lecheras portadoras del virus. No fue un caso aislado: Washington acumula tres contagios de gripe aviar este año, todos con el mismo origen.

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Los otros dos pacientes, también trabajadores de granjas lecheras, cursaron cuadros leves y no requirieron internación. El Distrito de Salud de Yakima confirmó los datos.

El H5N1 no mutó ni adquirió capacidad de transmisión entre personas, pero su presencia sostenida en el ganado mantiene en alerta a las autoridades sanitarias (Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos via AP)

El foco ganadero es más extenso de lo que sugieren los casos humanos. Desde el 8 de octubre, fecha en que se detectaron los primeros rebaños positivos en el condado de Yakima, el número de establecimientos afectados trepó a al menos 33 granjas lecheras en Washington.

La expansión alcanzó también al condado de Benton, donde se confirmó un establecimiento bajo cuarentena. El Departamento de Agricultura del estado identificó la cepa circulante como la variante B3.13, presente en el ganado lechero estadounidense desde la primavera de 2024.

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La secuenciación genética no encontró signos de adaptación a mamíferos ni evidencia de transmisión entre personas.

Más de 33 rebaños en los condados de Yakima y Benton dieron positivo al virus desde principios de octubre, en el primer brote bovino registrado en el estado desde 2022 (Crystal Heath/Handout via Reuters)

El rastro del virus en las granjas del estado

Andrew Pekosz, profesor y vicepresidente del departamento de microbiología molecular e inmunología de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, puso en perspectiva la situación.

“Aunque no hayamos escuchado mucho al respecto en el último año, el patógeno no desapareció porque hubo detecciones periódicas en el ganado lechero”, afirmó en declaraciones a ABC News.

“Es básicamente el mismo virus que ha estado circulando durante un par de años. Todo esto indica que continúa propagándose entre las vacas lecheras”, aseguró Pekosz.

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El virólogo de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health lleva meses advirtiendo que la baja cobertura mediática del H5N1 no refleja la actividad real del patógeno (The Pekosz Lab)

Lo que dicen los especialistas sobre el peligro real

Pekosz coincidió con las autoridades sanitarias locales en que el riesgo para el público en general es bajo y que la mayoría de la población no tiene motivos de preocupación inmediata. No obstante, remarcó que la muerte debe funcionar como señal de alerta para los sistemas de salud pública.

El experto también señaló una preocupación menor vinculada al calendario: la posibilidad de que casos del virus en humanos se confirmen en simultáneo con el inicio de la temporada de gripe estacional, que llegó antes de lo previsto a varias zonas del país.

El Departamento de Salud de Washington ya registra una actividad de influenza elevada y en aumento.

William Schaffner, profesor de medicina preventiva del Vanderbilt University Medical Center en Nashville, fue categórico. “Necesitamos mantenernos atentos, porque todavía existe la posibilidad de que este virus mute y adquiera la capacidad de propagarse fácilmente de persona a persona. Por ahora no puede hacerlo, aunque sí puede afectar gravemente a personas con enfermedades crónicas, como la víctima de Washington”, dijo al medio.

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Los expertos consultados coinciden en que el riesgo es bajo para quien no tiene contacto con animales, pero advierten que eso puede cambiar si el virus adquiere nuevas capacidades (Cynthia Goldsmith, Jackie Katz/CDC vía AP, Archivo)

La temporada de gripe complica el panorama sanitario

Los especialistas consultados por ABC News descartaron que una recombinación entre la gripe aviar y la influenza estacional sea un riesgo inminente. La razón principal es que el H5N1 no muestra evidencia de transmisión sostenida entre humanos.

Schaffner y Pekosz aprovecharon el contexto para insistir en la vacunación contra la gripe estacional. “La influenza comenzó temprano en muchas partes del país. Pero la temporada se extiende hasta diciembre, enero, febrero y más allá. Hay mucho invierno por delante, durante el cual conviene tener la mayor protección posible contra la enfermedad grave que la vacuna puede ofrecer”, subrayó Schaffner.

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La actividad gripal en Washington ya supera los niveles habituales para la época, según el organismo sanitario estatal. Las autoridades aclararon, además, que la leche pasteurizada y los productos lácteos cocidos continúan siendo seguros para el consumo.

La advertencia apunta al consumo de leche cruda y quesos no pasteurizados: el virus puede estar presente en la leche sin tratar de animales infectados.