En el cierre de la jornada electoral, Donald Trump descartó una ofensiva inmediata contra Irán

Donald Trump descartó planes inmediatos de ataque militar contra Irán tras las elecciones legislativas de Estados Unidos. (REUTERS/Evan Vucci)

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Donald Trump aseguró que Estados Unidos no tiene planes inmediatos de atacar Irán, en un intento por desactivar la especulación sobre una escalada militar tras las elecciones legislativas de mitad de mandato. En una entrevista telefónica con el Financial Times realizada el martes, el presidente estadounidense se mostró conforme con el estado actual de la confrontación con la República Islámica, aunque dejó abierta la puerta a una nueva ofensiva si fuera necesario.

“Parece que estamos consiguiendo todo lo que queremos”, afirmó Trump durante la conversación con el medio británico.

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Consultado sobre las fuertes señales del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien insinuó que podría producirse un ataque esta misma semana, el mandatario respondió: “Estoy listo, estamos listos. Estamos cargados y preparados si tenemos que ir, pero puede que no haya razón para ello”.

Las declaraciones de Trump se produjeron pocas horas antes del cierre de las urnas en unas elecciones legislativas marcadas por la preocupación de los votantes por la inflación y el alza en los precios de los combustibles, un fenómeno que se aceleró tras la decisión del presidente de entrar en guerra con Irán. Según el Financial Times, los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron el martes un nuevo máximo histórico bajo cualquier administración.

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El argumento del bloqueo exitoso y el petróleo

El presidente estadounidense respondió a las advertencias de Benjamín Netanyahu y afirmó que las tropas están listas ante cualquier eventualidad.

Trump sostuvo que los precios de la energía caerán de forma pronunciada después de los comicios y afirmó que actualmente circula más petróleo por el estrecho de Ormuz (el paso clave para el suministro de crudo desde el Golfo) que antes del conflicto. El presidente también señaló que el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes está logrando asfixiar la economía de Teherán.

“Es una situación brillante”, declaró Trump al Financial Times.

El mandatario insistió en que su país no está “realmente” en guerra con Irán. “No estamos realmente en guerra, porque los golpeamos con los bombarderos B2 y eliminamos su capacidad nuclear. Después los golpeamos de nuevo, Epic Fury, etcétera... Pero si lo pensás, no tuvimos realmente una guerra con ellos en mucho tiempo, seis meses, tal vez más”, explicó. Agregó que no considera que la situación sea comparable a la de Ucrania, ni a la Primera o la Segunda Guerra Mundial.

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Los precios de la gasolina en Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico a causa de la confrontación con Irán. (REUTERS/Kent Nishimura)

Las esperanzas de un avance en las negociaciones de paz entre Washington y Teherán hicieron bajar el precio del petróleo en los últimos días: el crudo Brent cayó más de 10 dólares por barril hasta ubicarse en torno a los 104 dólares, de acuerdo con datos citados por el Financial Times.

Negociaciones indirectas por el uranio enriquecido

Trump remarcó que no compartirá planes de ataque por anticipado, pero confirmó que existen negociaciones indirectas con Irán sobre el destino de su reserva de aproximadamente 453 kilogramos de uranio enriquecido, a la que el presidente se refirió como “polvo nuclear”.

“Aunque está bajo cientos de toneladas de roca, diría que no estoy contento de que vaya a seguir ahí”, sostuvo Trump. “Así que es una de las cosas de las que hablamos con ellos. Pero, ya sabés, estamos teniendo discusiones, y vamos a ver cómo resulta todo eso”.

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Más allá del frente iraní, el presidente estadounidense se mostró optimista respecto de las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. “Creo que ambos están en el punto de decir: ‘Hagamos un trato’”, afirmó. Sin embargo, el Financial Times señaló que ese optimismo no es compartido por los negociadores ucranianos.

El foco puesto en las elecciones de medio mandato

El tono moderado de Trump durante la entrevista sugirió que su atención, al menos momentáneamente, se desplazó de su rol como comandante en jefe hacia la contienda electoral. El presidente respondió preguntas sobre Irán, pero prefirió concentrarse en lo que calificó como una futura victoria republicana en los comicios.

Las encuestas previas a la votación anticipaban un triunfo demócrata, con posibilidades de que el partido se quedara con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. El Partido Republicano había depositado sus expectativas en la capacidad de Trump para movilizar a su base MAGA y así defender el control del Congreso.

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El lunes, un día antes de la entrevista, Trump pronunció lo que el Financial Times describió como uno de los discursos de cierre de campaña más extraños de la historia, en el que elogió su propia obra de renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

“Cada uno de ellos fue un jonrón”, dijo sobre sus actos de campaña. “Estaban repletos. Había miles y miles de personas afuera de arenas enormes que ni siquiera podían entrar”. El Financial Times advirtió que, si el optimismo de Trump sobre las chances republicanas resultara equivocado, su postura frente al enfrentamiento con Irán podría cambiar de forma abrupta, como ya ocurrió en el pasado.

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