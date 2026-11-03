El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

FOTO DE ARCHIVO. Una persona camina frente al parlamento en Nuuk, Groenlandia, el 2 de febrero de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

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El Parlamento de Groenlandia aprobó este martes el acuerdo de seguridad con Dinamarca y Estados Unidos, que permite a Washington ampliar su presencia militar en el Ártico y el Atlántico Norte. La votación terminó con 16 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones. Los 16 votos son la mayoría absoluta de una cámara de 31 escaños. Es la primera de las dos ratificaciones parlamentarias que exige el texto.

El texto fue firmado el 22 de septiembre en Nueva York por el presidente estadounidense, Donald Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, al margen de la Asamblea General de la ONU. Actualiza el acuerdo de defensa que Dinamarca y Estados Unidos suscribieron el 27 de abril de 1951, que ya permitía a Washington enviar a la isla tantas tropas como quisiera. Nielsen calificó el nuevo texto de beneficioso para las tres partes.

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El pacto autoriza a Estados Unidos a crear dos nuevas áreas de defensa, en Narsarsuaq, al sur, y en Mestersvig, al este, y a modernizar y ampliar la base espacial de Pituffik, en el noroeste, la única que mantiene hoy en la isla. También abre el camino al sistema antimisiles Cúpula Dorada (Golden Dome) que promueve Trump.

Pituffik, antes llamada Thule, es la instalación militar estadounidense más septentrional y sirve a la alerta de misiles y la vigilancia espacial. Más de 100 militares estadounidenses están destinados allí de forma permanente.

El documento reafirma la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación, y seguirá aplicándose si la isla opta por la independencia. Frederiksen sostuvo en la firma que el texto respeta la integridad territorial del Reino y ese derecho de Groenlandia. Prohíbe, además, que países ajenos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) instalen bases propias, con personal o sin él, o mantengan fuerzas de forma permanente, salvo que las partes acuerden otra cosa.

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Imagen de archivo de casas frente a la montaña Sermitsiaq, en Nuuk, Groenlandia. 19 septiembre 2026. REUTERS/Tim Barsoe

Durante el debate en Nuuk, el ministro de Exteriores groenlandés, Mute Egede, afirmó que ya no se puede dar por sentadas la paz ni la estabilidad.

Pele Broberg, presidente de Naleraq, el principal partido independentista y de la oposición, que obtuvo ocho escaños en las elecciones de marzo de 2025, criticó que el acuerdo no haya traído beneficio económico alguno a la isla y dijo que Groenlandia busca un pacto mejor para cuando sea un Estado independiente.

Groenlandia, territorio autónomo danés de unos 56.000 habitantes, en su mayoría inuit, está en el centro de una disputa desde que Trump propuso comprarla durante su primer mandato. Retomó la idea al volver a la Casa Blanca, en enero de 2025, y el vicepresidente JD Vance visitó Pituffik en marzo de ese año. En enero de 2026, la Casa Blanca dijo que Trump evaluaba opciones para adquirir la isla, entre ellas el uso del Ejército. El 21 de ese mes, el presidente descartó la fuerza y abandonó la amenaza de aranceles a países europeos tras conversar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

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Tras la firma, Trump llamó a la isla “nuestra nueva y hermosa Groenlandia” en una publicación en Truth Social. El Ministerio de Exteriores danés precisó que el acuerdo no da a los inversores estadounidenses trato preferente frente a los de otros países de la OTAN y de la Unión Europea en el acceso a los recursos naturales de la isla.

El Folketing, el parlamento danés, comenzará a debatir el texto la semana próxima y lo votará el 19 de noviembre. El acuerdo entrará en vigor cuando Dinamarca y Groenlandia lo ratifiquen y Estados Unidos reciba la notificación por vía diplomática. No requiere la aprobación del Senado estadounidense.

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