Mundo

El Parlamento de Groenlandia aprobó el acuerdo que permite más bases militares de Estados Unidos en la isla

El pacto con Dinamarca y Washington, firmado tras meses de presión de Trump para controlar el territorio, seguirá vigente si Groenlandia se independiza y solo entrará en vigor cuando lo ratifique también el Parlamento danés

FOTO DE ARCHIVO. Una persona camina frente al parlamento en Nuuk, Groenlandia, el 2 de febrero de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov
FOTO DE ARCHIVO. Una persona camina frente al parlamento en Nuuk, Groenlandia, el 2 de febrero de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov
Guardar

El Parlamento de Groenlandia aprobó este martes el acuerdo de seguridad con Dinamarca y Estados Unidos, que permite a Washington ampliar su presencia militar en el Ártico y el Atlántico Norte. La votación terminó con 16 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones. Los 16 votos son la mayoría absoluta de una cámara de 31 escaños. Es la primera de las dos ratificaciones parlamentarias que exige el texto.

El texto fue firmado el 22 de septiembre en Nueva York por el presidente estadounidense, Donald Trump, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, al margen de la Asamblea General de la ONU. Actualiza el acuerdo de defensa que Dinamarca y Estados Unidos suscribieron el 27 de abril de 1951, que ya permitía a Washington enviar a la isla tantas tropas como quisiera. Nielsen calificó el nuevo texto de beneficioso para las tres partes.

PUBLICIDAD

El pacto autoriza a Estados Unidos a crear dos nuevas áreas de defensa, en Narsarsuaq, al sur, y en Mestersvig, al este, y a modernizar y ampliar la base espacial de Pituffik, en el noroeste, la única que mantiene hoy en la isla. También abre el camino al sistema antimisiles Cúpula Dorada (Golden Dome) que promueve Trump.

Pituffik, antes llamada Thule, es la instalación militar estadounidense más septentrional y sirve a la alerta de misiles y la vigilancia espacial. Más de 100 militares estadounidenses están destinados allí de forma permanente.

El documento reafirma la soberanía del Reino de Dinamarca y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación, y seguirá aplicándose si la isla opta por la independencia. Frederiksen sostuvo en la firma que el texto respeta la integridad territorial del Reino y ese derecho de Groenlandia. Prohíbe, además, que países ajenos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) instalen bases propias, con personal o sin él, o mantengan fuerzas de forma permanente, salvo que las partes acuerden otra cosa.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de casas frente a la montaña Sermitsiaq, en Nuuk, Groenlandia. 19 septiembre 2026. REUTERS/Tim Barsoe
Imagen de archivo de casas frente a la montaña Sermitsiaq, en Nuuk, Groenlandia. 19 septiembre 2026. REUTERS/Tim Barsoe

Durante el debate en Nuuk, el ministro de Exteriores groenlandés, Mute Egede, afirmó que ya no se puede dar por sentadas la paz ni la estabilidad.

Pele Broberg, presidente de Naleraq, el principal partido independentista y de la oposición, que obtuvo ocho escaños en las elecciones de marzo de 2025, criticó que el acuerdo no haya traído beneficio económico alguno a la isla y dijo que Groenlandia busca un pacto mejor para cuando sea un Estado independiente.

Groenlandia, territorio autónomo danés de unos 56.000 habitantes, en su mayoría inuit, está en el centro de una disputa desde que Trump propuso comprarla durante su primer mandato. Retomó la idea al volver a la Casa Blanca, en enero de 2025, y el vicepresidente JD Vance visitó Pituffik en marzo de ese año. En enero de 2026, la Casa Blanca dijo que Trump evaluaba opciones para adquirir la isla, entre ellas el uso del Ejército. El 21 de ese mes, el presidente descartó la fuerza y abandonó la amenaza de aranceles a países europeos tras conversar con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Tras la firma, Trump llamó a la isla “nuestra nueva y hermosa Groenlandia” en una publicación en Truth Social. El Ministerio de Exteriores danés precisó que el acuerdo no da a los inversores estadounidenses trato preferente frente a los de otros países de la OTAN y de la Unión Europea en el acceso a los recursos naturales de la isla.

El Folketing, el parlamento danés, comenzará a debatir el texto la semana próxima y lo votará el 19 de noviembre. El acuerdo entrará en vigor cuando Dinamarca y Groenlandia lo ratifiquen y Estados Unidos reciba la notificación por vía diplomática. No requiere la aprobación del Senado estadounidense.

Temas Relacionados

GroenlandiaDinamarcaEjército de Estados Unidosautodeterminación

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una amenaza de bomba demora la salida de un crucero operado por Israel desde Grecia

El buque panameño, con destino a Haifa, quedó retenido tras un aviso sobre un explosivo bajo la línea de flotación, mientras los equipos de seguridad iniciaban las inspecciones correspondientes en la embarcación

Una amenaza de bomba demora la salida de un crucero operado por Israel desde Grecia

Los hutíes reivindicaron ataques contra el aeropuerto de Abha y una base aérea saudí

El portavoz rebelde, Yahya Sarea, afirmó que drones y un misil balístico alteraron los vuelos y alcanzaron la instalación de Khamis Mushait, sin que Riad confirmara daños ni víctimas de inmediato

Los hutíes reivindicaron ataques contra el aeropuerto de Abha y una base aérea saudí

Zelensky advirtió que Europa deberá cubrir el vacío si Estados Unidos se retira de la seguridad global

En la Conferencia de Seguridad de Berlín, el presidente ucraniano vinculó el voto de este martes en el Congreso estadounidense con el futuro de la defensa europea y advirtió de que el continente depende de que Alemania y Francia mantengan su papel

Zelensky advirtió que Europa deberá cubrir el vacío si Estados Unidos se retira de la seguridad global

Cómo una excursión con tiburones podría ayudar a frenar el declive de las poblaciones, según un estudio

Mientras se registra una caída del 71% en la presencia de estos animales en cinco décadas, la investigación sugiere que las excursiones de ecoturismo, bien diseñadas, pueden transformarse en una herramienta real de conservación

Cómo una excursión con tiburones podría ayudar a frenar el declive de las poblaciones, según un estudio

Por qué un anzuelo o una bolsa usada representa un riesgo para la fauna australiana

Científicos detectaron que dos especies fúngicas circulan entre serpientes y dragones de agua, y recomendaron seis pautas de higiene para evitar contagios

Por qué un anzuelo o una bolsa usada representa un riesgo para la fauna australiana
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Karl adelanta a la “apisonadora” tras un error clamoroso de Le Normand

Atlético de Madrid - Bayern de Múnich, en directo: Karl adelanta a la “apisonadora” tras un error clamoroso de Le Normand

Álvaro Uribe pidió al ministro de Hacienda no pedir hojas de vida a congresistas y el funcionario respondió: “No conviene”

Ya son 30 los funcionarios que han renunciado al INE tras los escándalos protagonizados por Guadalupe Taddei

FC Barcelona - Aston Villa, en directo: Raphinha hace el segundo para los azulgranas

Hoy No Circula: evita multas este 4 de noviembre en CDMX y Edomex

DEPORTES

Salen a la venta las entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

Salen a la venta las entradas para el clásico Argentina-Uruguay en La Bombonera: precios y todo lo que hay que saber

La promesa del tenis que estuvo casi dos años sin jugar y ganó su primer título profesional: “No podía agarrar la raqueta del dolor”

Se filtró la tabla del Campeonato de Destructores de la F1: el alarmante lugar de Pierre Gasly y dónde se ubica Franco Colapinto

El tenso cara a cara de Fernando Gago con un árbitro en Chile que terminó en expulsión: el lapidario informe

Oficial: Haas confirmó que Esteban Ocon no correrá más en el equipo y anunció quién lo reemplazará en la Fórmula 1

ENTRETENIMIENTO

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

John Goodman revela los estragos de haber perdido más de 90 kilos: “Mi cuerpo está demasiado destrozado”

Director de ‘Spider-Man: Brand New Day’ será el encargado de la película de ‘Naruto’

Jessica Lange, tras cinco décadas de trayectoria: “En verdad siento que estoy llegando a un final”

Estreno de ‘La emperatriz divorciada’: Shin Min-ah y Ju Ji-hoon protagonizan el nuevo fenómeno coreano de Disney+

7 millones de dólares y 250 artistas: así es la ambiciosa serie animada que MrBeast estrenó en YouTube