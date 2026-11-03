La amiga de la copiloto muerta en Florida describió el audio de sus últimos segundos como "lo peor que he escuchado en mi vida"

El audio que captó cómo una tripulación intentó controlar lo incontrolable

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El domingo 1 de noviembre, un jet privado que cruzaba el sur de Florida entró en una tormenta eléctrica y nunca llegó a destino, como detalló CBS News.

Lo que quedó grabado en las frecuencias del control de tráfico aéreo en sus últimos segundos sacudió a quienes lo escucharon, y en particular a una persona: la amiga de toda la vida de la copiloto.

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Mikaela Schluth y Nathalia Filgueiras se conocían desde la secundaria. Schluth escuchó el audio y describió la experiencia como la peor de su vida. Pero también dijo algo más: que su amiga, de solo 20 años, no perdió la compostura en ningún momento.

Mikaela Schluth escuchó la voz de su amiga en las grabaciones del control aéreo. Lo que oyó la marcó para siempre (CBS Mornings)

El testimonio de la persona más cercana a la cabina

“722 Bravo Delta, estamos descendiendo 8.000 pies por minuto, Mayday, Mayday, estamos descendiendo 10.000 pies por minuto”, transmitió Filgueiras momentos antes del accidente.

La situación empeoró en segundos: “Declaramos emergencia 722 Bravo Delta, estamos en condición de exceso de velocidad, descendiendo 20.000 pies por minuto”. Sus últimas palabras captadas fueron: “Vamos a estrellarnos contra el suelo”.

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Schluth escuchó esa grabación y no encontró otras palabras: fue “lo peor que jamás he escuchado”. Pero también encontró algo que destacar: “Estoy orgullosa de cómo fue capaz de mantener la calma y dar información hasta el último minuto”.

Los datos del seguimiento de vuelo muestran una caída a velocidades que superan lo que cualquier piloto puede controlar manualmente (Greg Lovett/USA Today Network via REUTERS)

Quién era la joven que copilotaba el avión

Filgueiras era oriunda de Boca Raton y trabajaba para Aurora Aviation, empresa que opera bajo el nombre comercial Upper Jet, una firma de chárter privado con sede en Fort Lauderdale.

Su madre, Camila Corteleti, confirmó que obtuvo la licencia de piloto a los 17 años —antes que el carnet de conducir— y que acumulaba más de 1.300 horas de vuelo al momento del accidente. Recibió su licencia comercial en marzo de este año.

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Al mando de la aeronave estaba el capitán Jeffrey Gregory, de 55 años, un piloto con años de experiencia, de acuerdo con su ex empleadora, April Honnen.

Nathalia era una joven de Florida que dedicó su vida a volar desde la adolescencia y que el domingo estaba en la cabina de un Learjet 60 (EFE/ @itsnatfilg)

Las nueve personas que iban a bordo

Los pasajeros fallecidos fueron identificados como Adam Robinson y Helen Sharp, una pareja oriunda de Austin, junto a sus hijos Emma, de 4 años, y Charlie, de 2. También murieron sus amigos Rachael Reed y Charmi Fehr, y la niñera de los niños, Anita Maria Cetina.

En un comunicado conjunto, las familias los describieron a Adam y Helen como “padres entregados”. Sobre Charmi y Rachael, señalaron que “estaban llenas de alegría y espíritu aventurero”. De Anita Maria destacaron que “nos dejó un legado de amor incondicional y devoción”.

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Robinson era un empresario tecnológico de Texas. Un conocido de la familia, Kevin Sims, los recordó como personas “excepcionales, jóvenes, dinámicas, amables, generosas y cálidas”, en declaraciones al New York Times.

Dos pilotos y siete pasajeros: quiénes eran las personas que viajaban en el vuelo

Qué dicen los investigadores sobre las causas

La secuencia del desastre se desarrolló en menos de un minuto. A las 12:47, el avión volaba a 10.668 metros (35.000 pies) con una temperatura exterior de -53 ℃.

La tripulación informó al control aéreo acumulación de hielo leve y turbulencia moderada, y solicitó autorización para ascender a 11.278 metros (37.000 pies). Menos de 30 segundos después emitió el Mayday. El avión impactó cerca de las 12:50.

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Los datos del seguimiento de vuelo muestran que la aeronave llegó a descender a más de 9.754 metros por minuto (32.000 pies por minuto), una velocidad aún mayor que la comunicada por Filgueiras en cabina.

El NTSB trabaja para determinar si fue el hielo, la tormenta o el desprendimiento de una pieza lo que selló el destino del vuelo (Aki Kuusisto/via REUTERS)

Robert Sumwalt, ex presidente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y experto en seguridad aérea de CBS News, planteó dos hipótesis. “Los dos escenarios que tengo en mente son ambos de origen atmosférico: uno es la acumulación de hielo y el otro es la tormenta eléctrica y la turbulencia asociada”, explicó.

Sumwalt subrayó que el hielo sobre las alas puede ser fatal porque “altera el flujo de aire sobre la superficie y eso puede afectar gravemente el rendimiento aerodinámico del avión”.

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Los investigadores también analizan si el estabilizador horizontal se desprendió durante el vuelo.

Sumwalt, exfuncionario de la NTSB, que pasó décadas investigando accidentes aéreos y hoy es el principal analista de seguridad en el transporte de CBS News (REUTERS/Joshua Roberts)

Tom Chapman, integrante de la NTSB, informó en conferencia de prensa que “hay ciertos indicios de que la aeronave se estaba desintegrando antes del impacto” y que podrían encontrarse piezas a distancia del cráter principal.

El avión cayó en Greenacres, una zona residencial del condado, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional Trump. El impacto no causó muertos en tierra, aunque una persona sufrió una lesión en la pierna.

Chapman, investigador de la NTSB, que se presentó ante los medios desde el lugar del impacto para dar los primeros detalles oficiales sobre el accidente (Captura de video NTSB)

Unas 600 familias del parque de casas móviles Cresthaven fueron evacuadas para preservar el campo de restos. El condado declaró estado de emergencia.

Timothy Monville, el investigador a cargo del caso en la NTSB, advirtió que el mayor obstáculo es la recuperación de los fragmentos del cráter en la carretera.

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La prioridad es la grabadora de voz de cabina, aunque la agencia todavía no confirmó si la aeronave contaba con ese dispositivo a bordo. Upper Jet afirmó que coopera con las autoridades “para garantizar una comprensión objetiva de lo ocurrido”.