“Es difícil sentirme completamente cómoda en público”: una sobreviviente de los asesinatos de Idaho pidió frenar la difusión de imágenes con su rostro

La sobreviviente del crimen utiliza un seudónimo en su trabajo y en sus actividades cotidianas para resguardar su identidad (Instagram: @kayleegoncalves).

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Dylan Mortensen solicitó a una jueza que suspenda la difusión de videos e imágenes en los que su rostro aparezca sin difuminar, al sostener que la medida pondría en riesgo su privacidad y seguridad tras años de hostigamiento por haber sobrevivido al asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho a manos de Bryan Kohberger.

En una declaración jurada recogida por Fox News, la joven advirtió: “Me preocupa que incluso aparecer en el fondo de la foto de alguien pueda llevar a que más personas me reconozcan o identifiquen dónde estoy”. Al respecto, Mortensen contó que utiliza un seudónimo al solicitar entregas, en su trabajo y al presentarse ante personas que no conoce.

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La superviviente relató que, desde noviembre de 2022, ella y su familia se mudaron nueve veces para proteger su intimidad y seguridad.

Esto se debe a que “periodistas y desconocidos que investigan el caso por su cuenta se han presentado frente a nuestras casas, han seguido a miembros de la familia y han invadido nuestra privacidad de maneras que nos han hecho sentir inseguros”.

Bryan Kohberger fue condenado por los asesinatos de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho ocurridos en noviembre de 2022 (Kyle Green/Pool vía REUTERS).

La Justicia definirá el 12 de noviembre si mantiene la reserva sobre imágenes de Mortensen

La sobreviviente solicitó intervenir antes de que se divulgue un conjunto de documentos y materiales que permanecían sellados.

De acuerdo con FOX News, su abogada, Robyn McPherson, también pidió que la magistrada Megan Marshall reconsidere una resolución del 20 de octubre que autorizó la entrega de registros retenidos por la ciudad de Moscú, Idaho, a la empresa de medios EWU Media LLC.

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La defensa alega que la publicación de imágenes o videos sin difuminar representaría una “invasión injustificada de la privacidad personal”. Por ello, solicitó suspender los efectos de la orden hasta que se resuelva su petición y cualquier apelación.

La moción también solicita que la jueza ordene a las autoridades de Moscú identificar los materiales que aún permanecen retenidos, someterlos a una revisión judicial privada “a puerta cerrada” y elaborar un índice detallado.

El argumento es que Mortensen no puede defender plenamente su derecho a la privacidad si desconoce el contenido de esos registros. La audiencia para resolver la petición está programada para el 12 de noviembre.

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El tribunal programó una audiencia para el 12 de noviembre con el fin de evaluar la revisión privada de los documentos retenidos (Instagram: @maddiemogen).

La sobreviviente dice que las amenazas alteraron cada aspecto de su vida diaria

En su escrito, Mortensen manifestó: “Además de perder a cuatro amigos y vivir una experiencia increíblemente traumática, he pasado casi cuatro años lidiando con la atención pública, el acoso, las amenazas y las constantes especulaciones sobre mi participación en lo sucedido”.

Desde los homicidios, la estudiante quedó expuesta a teorías conspirativas por ser la única testigo presencial que vio a un hombre dentro de la vivienda durante la madrugada del crimen.

Respecto a ello, aseguró: “Personas que nunca me conocieron formaron opiniones sobre mi carácter, cuestionaron mis actos y me acusaron de cosas con las que no tuve absolutamente nada que ver”.

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Asimismo, la sobreviviente afirmó que la atención pública afectó su relación con otras personas, los lugares a los que considera seguro acudir y la información personal que está dispuesta a compartir, precisó PEOPLE.

La joven también lamentó: “Es difícil sentirme completamente cómoda en público cuando estoy constantemente pensando si alguien sabe quién soy y qué podrían pensar de mí”.

En el documento judicial reconoció el interés público en el proceso, pero pidió que “el tribunal considere el impacto que la eliminación de estas protecciones podría tener en mi privacidad, mi seguridad personal y mi capacidad para seguir adelante con mi vida”.

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Mortensen enfrentó teorías conspirativas tras identificarse como la única testigo presencial que observó a un intruso dentro de la vivienda (Kyle Green/Pool vía REUTERS).

El caso se originó en el asesinato de cuatro estudiantes el 13 de noviembre de 2022

La policía acudió a la vivienda ubicada en 1122 King Road, en Moscú, el 13 de noviembre de 2022. Allí fueron hallados muertos Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin, todos estudiantes de la Universidad de Idaho.

Mortensen fue una de las primeras personas en hablar con los agentes. Además, es la única que vio a un hombre enmascarado salir de la vivienda tras los homicidios. En ese momento, le escribió a la otra sobreviviente, Bethany Funke, para contarle lo sucedido, reportaron PEOPLE y FOX News.

La llamada al 911 se realizó cerca del mediodía, luego de que ambas contactaran a amigos que acudieron a la casa.

En 2025, el acusado se declaró culpable como parte de un acuerdo para evitar la pena de muerte.

Durante la audiencia de sentencia, Mortensen compareció en persona y declaró entre lágrimas: “Es un ser vacío. Algo menos que humano. Un cuerpo sin empatía ni remordimiento. Eligió la destrucción, eligió el mal. No siente nada. Intentó arrebatarme todo”.

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En julio de este año, Kohberger se retractó y presentó una petición de revisión posterior a la condena con la que busca llevar el caso a juicio. Si un juez anulara sus declaraciones de culpabilidad y autorizara ese proceso, Mortensen podría volver a ser una testigo clave para la acusación.