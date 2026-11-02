¿Cuándo sabremos quién ganó las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos?

California acepta papeletas por correo que arriben hasta siete días después de los comicios si conservan el matasellos de la jornada electoral. REUTERS/Eduardo Munoz

Guardar

Las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos son el martes. La disputa por el control del Congreso representa la mayor prueba política hasta ahora para el segundo mandato del presidente Donald Trump.

Los resultados de cada contienda por la Cámara de Representantes y el Senado de EE.UU. —junto con las miles de elecciones que se celebran a nivel estatal y local— podrían tardar desde minutos hasta semanas en quedar claros. La administración de las elecciones en Estados Unidos está descentralizada: 50 leyes estatales diferentes rigen las contiendas y algunos estados delegan además funciones clave a los condados.

PUBLICIDAD

Pero pocas horas después del cierre de las urnas, las proyecciones de algunas contiendas competitivas por la Cámara en estados de la costa este probablemente mostrarán si se está materializando la “ola azul” de victorias demócratas que anticipaban los pronosticadores. Hasta dónde llegará exactamente esa ola —y qué partido obtendrá el control del Senado— dependerá de contiendas cuyos resultados se conocerán más tarde. Y existe el riesgo de que los primeros datos ofrezcan un “espejismo” engañoso.

Los demócratas necesitan una ganancia neta de apenas tres escaños para tomar el control de la Cámara y de cuatro para el Senado. Ganar la Cámara sería suficiente para bloquear las legislaciones respaldadas por Trump y complicar su presidencia con investigaciones de supervisión y, potencialmente, un juicio político. Ganar el Senado también daría a los demócratas poder de veto sobre los nombramientos de alto nivel del presidente para el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

PUBLICIDAD

¿Cuándo cierran las urnas el 3 de noviembre?

El sistema de voto por orden de preferencia en Alaska posterga la definición de la contienda senatorial hasta después del 18 de noviembre. REUTERS/Eric Lee

Cada estado establece sus propios horarios de votación. Las primeras urnas están programadas para cerrar en Kentucky e Indiana a las 18:00, hora de Nueva York. Los últimos centros de votación —incluido el de la isla Adak, Alaska, el más occidental de Estados Unidos— tienen previsto cerrar a la 1:00, hora de Nueva York, del 4 de noviembre.

Los votantes podrán sufragar siempre que estén en la fila a la hora del cierre. Además, todos estos horarios podrían extenderse por orden judicial en determinadas circunstancias, por ejemplo, si algunos centros de votación estuvieron inaccesibles previamente durante la jornada. Esas circunstancias podrían retrasar los resultados.

PUBLICIDAD

¿Cuándo comienzan los estados a informar resultados?

Los horarios de cierre de las urnas oscilan entre las 18:00 en Kentucky e Indiana y la 1:00 en el estado de Alaska. REUTERS/Eric Lee

La mayoría de los estados puede comenzar a informar sus conteos parciales minutos después del cierre de las urnas, aunque existen complejidades locales. En Kentucky e Indiana, por ejemplo, los condados de la zona horaria del este comenzarán a informar los conteos mientras los votantes de la zona horaria central todavía están sufragando.

Otros estados, entre ellos Alabama, Alaska, Oregon y Dakota del Sur, suelen esperar para informar cualquier resultado hasta que todos los condados hayan terminado de votar. En Arizona e Idaho, las leyes estatales exigen que las autoridades esperen una hora después del cierre de las urnas antes de informar resultados.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo llevará determinar quién ganó?

El Partido Demócrata necesita sumar tres escaños netos en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para tomar el control del Congreso. REUTERS/Eduardo Munoz

Si las últimas elecciones de mitad de mandato, celebradas en 2022, sirven de referencia, podría tardar días. Ese año, Associated Press no dio por definido el control de la Cámara hasta el 16 de noviembre, ocho días después de las elecciones. La reelección del representante Mike Garcia en un distrito de California dio a los republicanos su escaño número 218 y la mayoría.

Si las elecciones de este año son reñidas, probablemente todo vuelva a depender de California. Su sistema de votación por correo permite contar las papeletas con matasellos del día de las elecciones aunque no sean entregadas hasta siete días después.

PUBLICIDAD

Si los demócratas ganan contiendas clave por la Cámara en las primeras horas, el desenlace podría quedar claro mucho antes de que se proyecte la contienda número 218. Una de ellas es la del 6.º Distrito de Kentucky, un distrito que Trump ganó por 15 puntos pero donde el demócrata Zach Dembo desafía al republicano Ralph Alvarado en una contienda inesperadamente reñida que el servicio de análisis electoral Cook Political Report considera sin un favorito claro.

El control del Senado podría permanecer incierto durante aún más tiempo. Un posible factor de demora es Alaska, que utiliza el voto por orden de preferencia para determinar al ganador. Los votantes eligen a su candidato favorito, pero también pueden seleccionar una segunda opción, una tercera y así sucesivamente. Si ningún candidato obtiene la mayoría de los votos como primera opción, se elimina al candidato con menos votos de primera preferencia. Las papeletas de esos votantes se reasignan entonces a su segunda opción. El proceso se repite hasta que alguien consigue la mayoría. Pero ese procedimiento no puede realizarse hasta el 18 de noviembre, después de que se reciban todas las papeletas enviadas por correo.

PUBLICIDAD

¿Por qué tarda tanto en determinarse un ganador?

Las elecciones de mitad de mandato representan la mayor prueba política para el segundo mandato del presidente Donald Trump. REUTERS/Fred Greaves

Algunos votos requieren tiempo adicional de procesamiento. Entre ellos:

Papeletas provisionales. Una papeleta provisional es emitida por un votante cuando existe alguna duda sobre la validez de su voto el día de las elecciones. A menudo requiere una investigación adicional sobre la situación del registro del votante o su distrito electoral.

Papeletas por correo. En junio, la Corte Suprema resolvió una cuestión polémica que ha estado en el centro de varias disputas electorales recientes: si los estados pueden contar papeletas con matasellos del día de las elecciones pero recibidas posteriormente. Pueden hacerlo, determinó la corte en una decisión de 5 a 4.

PUBLICIDAD

Quince estados permiten ese período de gracia, aunque tienen diferentes plazos y procedimientos para contabilizar esas papeletas. Un problema habitual es la falta de una firma u otro defecto. Algunos estados permiten a los votantes “subsanar” esas papeletas posteriormente, lo que puede tomar tiempo. Los funcionarios electorales también deben verificar que el votante no haya sufragado además de manera presencial.

Papeletas desde el extranjero. Los militares de Estados Unidos y los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero tienen derecho a votar mediante papeleta de voto ausente en virtud de la Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act de 1986. Sin embargo, los estados también pueden tener diferentes plazos para esas papeletas.

PUBLICIDAD

¿Cuán probable es que haya un “espejismo”?

Una infografía con datos de Associated Press presenta la variación porcentual de votos entre Donald Trump y Kamala Harris tras el cierre de urnas en seis estados de Estados Unidos en 2024. (Bloomberg)

“Espejismo rojo” es el término atribuido al científico de datos Josh Mendelsohn en 2020 para describir el fenómeno por el cual los resultados parecen favorecer inicialmente a los republicanos antes de cambiar de dirección. (Mendelsohn era entonces director ejecutivo de Hawkfish, la firma de datos políticos creada por Michael Bloomberg, fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, para apoyar su campaña presidencial). Actualmente, los observadores hablan tanto de espejismos azules como rojos.

Esta es la razón por la que puede producirse un espejismo: los funcionarios electorales de Estados Unidos informan los totales acumulados de votos en tiempo real a medida que cuentan las papeletas, y el candidato que va en cabeza puede cambiar a lo largo de la noche. Esos cambios de liderazgo producen “espejismos”: la ilusión de que un candidato está ganando sobre la base de una muestra de votos que no es representativa.

Aunque los cambios repentinos en los totales de votos informados han alimentado con frecuencia teorías conspirativas en los últimos años, no son algo nuevo ni constituyen evidencia de manipulación electoral.

Los votos no se cuentan en un orden aleatorio. Los distritos electorales más cercanos a las oficinas electorales de los condados pueden entregar primero sus papeletas, los votos electrónicos pueden contabilizarse más rápidamente que los emitidos en papel y los distritos más pequeños suelen informar antes que los más grandes. El clima, el cansancio de los trabajadores electorales y las largas filas en los centros de votación también pueden afectar el ritmo del conteo en algunos lugares y no en otros.

Esos cambios pueden producirse en cualquier dirección. En los estados donde los votos anticipados y por correo, predominantemente demócratas, son los primeros en contabilizarse, por ejemplo, el efecto es un espejismo azul.

Muchas de las contiendas más competitivas por el Senado de este año se celebran precisamente en estados particularmente susceptibles a esos espejismos. En 2024, la entonces vicepresidenta Kamala Harris tuvo ventajas iniciales en Iowa, Michigan y Texas antes de quedar detrás de Trump después de las 22:00 la noche de las elecciones. Trump lideró inicialmente en Maine antes de perder la votación estatal. Y Kansas y Ohio registraron dos cambios diferentes de liderazgo: Trump estuvo primero al frente, luego quedó rezagado y finalmente ganó.

¿Quién declara al ganador?

Una resolución de la Corte Suprema avaló que los estados contabilicen papeletas por correo recibidas con posterioridad a la jornada de votación. REUTERS/Jeenah Moon

Los estados certifican los resultados oficiales según sus propios calendarios, desde aproximadamente una semana después del día de las elecciones en Oklahoma hasta mediados de diciembre en California, según la National Conference of State Legislatures. Algunos ni siquiera establecen un plazo definitivo y las elecciones impugnadas podrían prolongarse hasta que el Congreso asuma funciones en enero próximo, o incluso más. En las elecciones de noviembre de 2020, la republicana Claudia Tenney, de Nueva York, no asumió como representante hasta febrero de 2021. Algunas contiendas disputadas podrían terminar siendo decididas por la propia Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Pero votantes, candidatos y mercados quieren conocer el resultado mucho antes.

Ante la ausencia de una agencia centralizada de conteo de votos, Associated Press se ha convertido en la autoridad más ampliamente aceptada para determinar quién está ganando cada contienda y ha contabilizado los votos en todas las elecciones presidenciales desde que Zachary Taylor ganó la presidencia en 1848. Este año declarará los resultados de unas 5.000 contiendas, desde elecciones estatales para gobernador y senador hasta legisladores estatales y alcaldes.

AP, una cooperativa de noticias de la que Bloomberg News es miembro, puede hacerlo mediante el despliegue de 4.600 corresponsales en juntas electorales de todo el país. Esos periodistas observan el conteo de las papeletas e informan los resultados a medida que llegan. AP también recopila datos de los sitios web de las agencias electorales estatales y locales, un proceso que ha permitido el surgimiento de competidores como Decision Desk HQ. DDHQ, una empresa privada fundada en 2012, afirma que ofrece proyecciones de resultados más rápidas, aunque tiene menos trayectoria en cuanto a precisión.

Las cadenas nacionales de televisión también realizan sus propias proyecciones de las contiendas a partir de diversas fuentes de datos. Esas mesas de decisión suelen combinar los resultados electorales con patrones históricos de votación y encuestas a votantes, como AP VoteCast o encuestas a boca de urna de las cadenas, para declarar a un ganador. Por eso pueden proyectar algunas contiendas apenas cierran las urnas e incluso, en ciertos casos, antes de que se haya contado un solo voto.

Pero no declaran el control general de la Cámara y el Senado hasta que hayan proyectado una mayoría de contiendas para uno de los partidos. En la Cámara de Representantes de Estados Unidos, eso significa 218 de los 435 escaños. En el Senado, de 100 miembros, los demócratas necesitan 51 escaños; los republicanos solo necesitan 50 porque el vicepresidente JD Vance tiene el voto de desempate.

Los mercados de predicción, que ofrecen apuestas sobre elecciones y son ampliamente citados junto con las encuestas como indicadores de los resultados electorales, generalmente no esperan los resultados oficiales para liquidar sus apuestas. Kalshi Inc., una de las principales plataformas, utiliza reportes de diversas organizaciones de noticias, incluida Bloomberg News. Su competidor Polymarket utiliza las proyecciones de AP y las cadenas de televisión, e incluso permite apostar sobre cuándo se conocerán.

¿Pueden equivocarse las proyecciones?

Associated Press afirma que sus declaraciones de resultados no son proyecciones ni predicciones: solo declara ganadores cuando determina que el candidato que va detrás ya no tiene posibilidades de imponerse.

Aun así, los datos incorrectos ocasionalmente provocan declaraciones erróneas. AP ha tenido que retirar una pequeña cantidad de las miles de declaraciones que realiza durante la noche electoral, lo que supone una tasa de precisión superior a 99,9%. La mayoría de las retractaciones se producen en contiendas de bajo perfil. Una excepción destacada ocurrió en 2018, cuando AP tuvo que retirar su declaración de que el representante David Valadao, de California, había derrotado al aspirante demócrata TJ Cox.

© 2026 , Bloomberg