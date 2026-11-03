Los precios del petróleo caen por segundo día consecutivo ante la expectativa de un acuerdo entre Washington y Teherán

El precio del petróleo cerró a la baja por segunda jornada consecutiva ante la expectativa de una salida diplomática entre Estados Unidos e Irán. (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo)

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El precio del petróleo cerró a la baja por segunda jornada consecutiva, en medio de la expectativa de los mercados de una salida diplomática entre Estados Unidos e Irán, pese a que horas antes se habían conocido nuevos bombardeos estadounidenses contra territorio iraní.

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero perdió un 1,12 % y cerró en 103,60 dólares, tras moverse durante la sesión entre los 100,80 y los 107,24 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate para entrega en diciembre, retrocedió un 0,38 % hasta los 96,09 dólares.

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El retroceso del Brent de hoy resultó moderado si se lo compara con el derrumbe de la víspera, cuando el crudo de referencia en Europa perdió un 7,63 % en una de las bajas más pronunciadas de los últimos meses. El lunes, el contrato había cerrado en 104,77 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, antes de ceder 1,17 dólares adicionales en la rueda de este martes.

Los analistas de Briefing.com describieron la jornada como volátil: “Los precios del petróleo vivieron una sesión muy volátil: tras recuperar parte del terreno perdido la víspera en las operaciones nocturnas, volvieron a caer con claridad por la mañana”.

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Antes de la apertura de los mercados estadounidenses, el petróleo había comenzado la sesión al alza, tras conocerse informaciones publicadas el lunes por The Wall Street Journal sobre bombardeos de Estados Unidos contra una isla situada en el estrecho de Ormuz.

El barril de crudo Brent cotizó en 103,60 dólares y el West Texas Intermediate retrocedió hasta los 96,09 dólares. (EFE/str)

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el ataque en declaraciones a Fox News: “Construyeron una instalación antiaérea. Les llevó unos dos meses. Vimos cómo lo construían. En cuanto estuvo terminada, la atacamos anoche muy bien”.

Los analistas de ING advirtieron que estos bombardeos recuerdan que es “probablemente muy pronto para pensar que los riesgos de escalada han quedado atrás”.

Stephen Schork, analista de The Schork Group, explicó a la agencia AFP el contexto previo a la caída: “En el transcurso de las dos o tres últimas semanas, una prima de riesgo considerable ha hecho subir los precios (...) ya que los operadores de mercado anticipaban nuevas perturbaciones en los flujos que atraviesan el Golfo”.

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El crudo de referencia en Europa registró una caída previa del 7,63 % en el Intercontinental Exchange de Londres. (EFE/EPA/RONALD WITTEK)

A pesar de los bombardeos, Trump trasladó un mensaje de optimismo sobre una resolución negociada en su plataforma Truth Social: “Los precios del petróleo se desploman (...) porque la gente siente que no habrá guerra con Irán. Irán quiere un acuerdo, lo más rápido posible. ¡Podría ocurrir!”.

Giovanni Staunovo, analista de UBS, consideró que esa publicación “probablemente explica en parte la caída de los precios del petróleo”, según declaraciones recogidas por la AFP.

El mercado también tenía la vista puesta en las elecciones legislativas celebradas este martes en Estados Unidos. Una vez conocido el resultado de los comicios, se espera que Washington defina si impulsa una solución diplomática con Irán o si opta por reanudar los bombardeos contra la república islámica.

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