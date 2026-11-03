Seguro médico en Estados Unidos: hasta cuándo puedes inscribirte y cómo elegir el mejor plan para 2027

La inscripción en el Mercado de Seguros Médicos antes del 15 de diciembre de 2026 garantiza el inicio de la cobertura el 1 de enero de 2027 (REUTERS/Lucy Nicholson)

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La inscripción abierta del Mercado de Seguros Médicos para 2027 comenzó el 1 de noviembre de 2026 y se extiende hasta el 15 de enero de 2027 en HealthCare.gov.

Quienes elijan un plan y paguen la primera prima antes del 15 de diciembre de 2026 tendrán cobertura desde el 1 de enero; las inscripciones posteriores habilitan cobertura desde el 1 de febrero.

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Una inscripción realizada entre el 16 de diciembre y el cierre del proceso habilita la cobertura a partir del 1 de febrero, siempre que se abone la primera prima.

La regla se aplica en los estados que usan el Mercado federal; los estados con sus propias plataformas pueden fijar calendarios distintos.

Según HealthCare.gov, quienes no se inscriban antes del 15 de enero solo podrán obtener o cambiar un plan del Mercado si califican para un período especial de inscripción, por ejemplo, tras perder otra cobertura, mudarse, casarse, tener un hijo o registrar otros cambios de vida que cumplan los requisitos.

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Los usuarios que no completan su trámite antes del 15 de enero solo acceden a una póliza si califican para un período especial por cambios de vida (REUTERS/Shannon Stapleton)

El 15 de diciembre define si la cobertura empieza el 1 de enero

La primera tarea es actualizar la solicitud del Mercado con los ingresos previstos para 2027, el tamaño del hogar, la dirección y cualquier cobertura disponible a través del empleo.

Esos datos determinan tanto la elegibilidad como el monto de los créditos fiscales que pueden reducir la prima mensual.

Declarar información desactualizada puede llevar a recibir una ayuda incorrecta y a tener que ajustar cuentas al presentar la declaración de impuestos.

Quienes tienen plan deben revisar avisos de la aseguradora y el Mercado. La renovación automática mantiene la cobertura, pero no sustituye comparar: el plan puede cambiar prima, deducible, copagos, medicamentos cubiertos o red médica para 2027. La cobertura comienza al pagar la primera prima.

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El calendario estándar del Mercado federal es el siguiente:

Hasta el 15 de diciembre de 2026: inscripción o cambio de plan para que la cobertura comience el 1 de enero de 2027.

Del 16 de diciembre al 15 de enero de 2027: inscripción o cambio de plan con inicio de cobertura el 1 de febrero de 2027.

Después del 15 de enero: solo se puede inscribir o modificar el plan si existe un período especial de inscripción o si se cumple con los requisitos de solo se puede inscribir o modificar el plan si existe un período especial de inscripción o si se cumple con los requisitos de Medicaid o del Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), que admiten solicitudes durante todo el año.

La guía oficial Plan Year 2027 Marketplace Plans and Prices Fact Sheet confirma que la inscripción abierta para los planes de 2027 en HealthCare.gov va del 1 de noviembre de 2026 al 15 de enero de 2027.

La actualización de los ingresos previstos y el tamaño del hogar en HealthCare.gov determina el monto exacto de los créditos fiscales (REUTERS/Jonathan Ernst)

El mejor plan depende del gasto total, no solo de la prima mensual

Para elegir entre las opciones disponibles es necesario estimar los gastos médicos de los últimos 12 meses y anticipar los del año próximo.

Esa revisión debe incluir consultas, especialistas, estudios, internaciones, salud mental, medicamentos recetados y tratamientos que ya estén en curso. El objetivo es comparar el costo total probable de cada alternativa y no limitarse al valor de la prima.

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Los datos centrales de cada plan son la prima mensual, el deducible, los copagos, el coseguro y el límite máximo de gastos de bolsillo.

El deducible es el monto que, en general, el afiliado debe pagar por servicios cubiertos antes de que el seguro asuma una parte mayor del costo.

El límite de gastos de bolsillo establece el máximo anual que una persona pagará por servicios cubiertos dentro de la red; no suele incluir las primas mensuales ni la atención fuera de la red.

Un plan con una prima baja puede tener un deducible elevado, por lo que puede resultar conveniente para alguien que utiliza poca atención médica y puede afrontar un gasto inesperado.

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Para un hogar que prevé consultas frecuentes, medicamentos costosos o una intervención, una prima más alta con deducible y copagos menores puede reducir el desembolso total. Comparar cada plan en escenarios de uso bajo, medio y alto ayuda a dimensionar esa diferencia.

Médicos, hospitales y medicamentos deben verificarse antes de contratar

La red de prestadores debe revisarse caso por caso. Antes de confirmar la elección, es recomendable verificar directamente con la aseguradora y con el consultorio si los médicos de cabecera, especialistas, hospitales y centros de urgencias seguirán dentro de la red en 2027. Los contratos pueden cambiar de un año a otro, incluso cuando se conserva la misma compañía.

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También hay que revisar el formulario de medicamentos de cada plan. Hay que buscar el nombre exacto de cada fármaco, su nivel de cobertura, si requiere autorización previa, si se aplica terapia escalonada y cuál será el costo en la farmacia habitual o mediante entrega a domicilio. Un medicamento cubierto en 2026 puede tener condiciones distintas el próximo año.

Los planes PPO (organización de proveedores preferidos, por su sigla en inglés) suelen dar mayor libertad para acudir a especialistas sin una derivación previa y pueden cubrir parte de la atención fuera de la red.

Esa flexibilidad suele suponer una prima más alta o gastos mayores. Otras modalidades pueden requerir elegir un médico de atención primaria y obtener derivaciones; por eso, la decisión debe partir de las necesidades de atención del hogar y de las reglas concretas de cada póliza.

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Las aseguradoras y los centros médicos deben confirmar la permanencia de especialistas y clínicas asociadas para el período 2027 (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Las HSA solo acompañan a planes elegibles con deducible alto

Algunos planes de salud con deducible alto permiten abrir una cuenta de ahorro para gastos médicos (HSA). Estas cuentas ofrecen una ventaja fiscal: los aportes, las ganancias de inversión y los retiros utilizados para gastos médicos calificados pueden quedar exentos de impuestos bajo las reglas federales. El saldo no vence al final del año y permanece con el titular aunque cambie de empleo.

No todos los planes con deducible alto habilitan una HSA. Antes de aportar dinero, el afiliado debe confirmar que el plan esté identificado como elegible y que cumple los requisitos de la normativa vigente.

La cuenta puede ayudar a pagar deducibles, copagos y otros gastos calificados, pero no sustituye la necesidad de contar con un fondo para afrontar el costo inicial de la atención.

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Medicare y los planes del empleador siguen calendarios propios

Las personas con Medicare no usan la inscripción abierta del Mercado para cambiar su cobertura de salud o medicamentos.

Su período anual va del 15 de octubre al 7 de diciembre, y los cambios aceptados rigen desde el 1 de enero de 2027. Durante esas semanas pueden modificar un plan Medicare Advantage, regresar a Medicare Original o ajustar la cobertura de medicamentos de la Parte D, según corresponda. Las condiciones están detalladas por el programa en Open Enrollment.

Los seguros patrocinados por empleadores tampoco siguen necesariamente el calendario de HealthCare.gov. Cada compañía fija su propia ventana de inscripción abierta, con frecuencia entre octubre y noviembre, y comunica fechas, opciones y aportes del trabajador.

Quienes tengan esa alternativa deben comparar el plan laboral con el del Mercado antes de solicitar subsidios, ya que una oferta de cobertura laboral considerada asequible puede modificar la elegibilidad para recibir ayuda económica.

La elección debe quedar confirmada dentro del plazo aplicable y con la primera prima pagada. Para comparar planes del Mercado federal, actualizar los datos del hogar o consultar la disponibilidad de ayuda, los usuarios pueden ingresar a Marketplace tips.