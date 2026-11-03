Cuándo se sabrá quién ganó en las elecciones de medio término de EEUU: las claves que definirán los tiempos

Los comicios de medio término en Estados Unidos renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones (REUTERS/Tierney L. Cross)

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Cuándo se sabrá quién ganó las elecciones de medio término en Estados Unidos es la pregunta que millones de ciudadanos y analistas intentan contestar este martes. La respuesta depende de dos variables: la velocidad de conteo de cada estado y el margen entre los candidatos. Alaska y Maine concentran la mayor incertidumbre del escrutinio, con escaños del Senado que podrían no resolverse en semanas, según proyectaron periodistas de The New York Times en la víspera de la elección.

Lo que se elige este martes abarca los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado —33 en elecciones ordinarias y dos especiales, en Florida y Ohio, para completar mandatos vacantes desde 2025, cuando Marco Rubio asumió como secretario de Estado y JD Vance como vicepresidente—. También se eligen gobernadores en 36 estados.

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Para la gestión editorial de las elecciones, Will Davis, especialista en datos electorales del The New York Times, fue directo: “Va a depender de cuán reñidas estén las carreras y de qué tan rápido cuenten el voto”, declaró en un intercambio con la directora gerente del diario, Carolyn Ryan.

La historia reciente ilustra la magnitud de la espera. En 2024, el control del Senado quedó definido al día siguiente de la elección, mientras que la mayoría de la Cámara de Representantes se proyectó ocho días después. En 2022, la definición del Senado demoró cuatro días y la de la Cámara, ocho.

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Por qué los demócratas necesitan 51 escaños y los republicanos solo 50

El umbral matemático para controlar el Senado no es igual para ambos partidos. Con el vicepresidente republicano en funciones, el oficialismo puede desempatar cualquier votación dividida, por lo que a los republicanos les bastan 50 bancas.

Los demócratas necesitan 51 sin excepción. Hoy el Senado tiene 53 republicanos y 47 integrantes de la bancada demócrata —contando a dos independientes que se agrupan con ellos—. Para recuperar el control, la oposición debe ganar cuatro bancas adicionales sin perder ninguna de las que ya tiene.

Los demócratas requieren alcanzar 51 bancas para controlar el Senado, mientras que a los republicanos les bastan 50 gracias al voto de desempate de la vicepresidencia (REUTERS/Tierney L. Cross)

Incluso con esa mayoría, el poder no sería irrestricto. El mecanismo del filibusterismo permite a la minoría prolongar el debate e impedir que un proyecto llegue a votación; para superarlo, muchas leyes requieren 60 de los 100 votos del Senado.

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En la Cámara, una mayoría demócrata habilitaría el control de la agenda legislativa, la posibilidad de bloquear o modificar proyectos y la apertura de investigaciones sobre la administración.

Los estados cuentan según sus propias leyes, no según una norma federal

Que unos estados publiquen resultados en horas y otros en semanas es consecuencia de las normas que cada estado establece para recibir, procesar y contabilizar los votos. Ryan Macias, experto en tecnología electoral y ciberseguridad, lo explicó en declaraciones recogidas por USA TODAY: “Los estados no son ni rápidos ni lentos; todos cuentan y certifican los resultados de acuerdo con las leyes aprobadas por su legislatura estatal”.

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La proyección periodística de un ganador, además, no equivale a la certificación oficial del resultado: los medios pueden anticipar una definición cuando consideran que los votos pendientes ya no modificarán el desenlace.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), 35 estados exigen que las boletas enviadas por correo lleguen antes o durante el día de la elección. Otros 15 estados, además de Guam, Puerto Rico, las Islas Vírgenes y el Distrito de Columbia, aceptan las que se reciben después de esa fecha, siempre que hayan sido enviadas dentro del plazo establecido. Las condiciones y los días adicionales permitidos varían según la jurisdicción.

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Una vez recibidas, las boletas no pueden procesarse en todos los estados con la misma anticipación. Según la NCSL, 17 estados y las Islas Vírgenes no permiten escanearlas antes del día de la elección. De esas jurisdicciones, siete —Alabama, Alaska, Idaho, Illinois, Misisipi, Nuevo Hampshire y Virginia Occidental— solo autorizan el escaneo después del cierre de las urnas.

Florida, Georgia y Carolina del Sur, primeros en entregar resultados

Los primeros datos de la noche llegarían desde los estados del sur y sureste, donde los cierres de urnas son más tempranos y el conteo históricamente veloz.

Florida cierra sus centros de votación a las 19:00, hora del este, y en 2024 registró el 99% de los votos antes de la medianoche. Georgia cierra también a las 19:00 y contabilizó el 77% en igual lapso. Carolina del Sur hace lo propio a las 19:00 con el 96% de los sufragios listos al filo de la medianoche.

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Ohio, otro estado con contiendas competitivas, cierra a las 19:30 y en 2024 llegó al 95% antes de las 12:00.

Los distritos de Kentucky y Florida, primeros termómetros de la noche

Florida, Georgia y Carolina del Sur figuran entre los estados con cierres tempranos que procesan más del 95% de sus sufragios antes de la medianoche (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Antes de que cierren la mayoría de las urnas del país, dos estados ofrecerán señales tempranas sobre la tendencia de la Cámara. El 6° Distrito de Kentucky cerrará a las 18:00: si el republicano Ralph Alvarado gana por un margen de un dígito bajo, es una señal favorable para los demócratas; si lo hace por dos dígitos, sugiere que ningún partido tendrá una mayoría amplia. Así lo indicó el equipo del Decision Desk de NBC News en un análisis publicado este lunes.

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Florida aportará otras tres carreras reveladoras. El 25° Distrito —reconfigurado para favorecer a Donald Trump por nueve puntos— pondrá a prueba la resistencia del demócrata Jared Moskowitz. Los distritos 14 y 22 de Florida, también redibujados para inclinar la balanza republicana, podrían ser los primeros toss-ups (distritos sin favorito claro) que se definan en la noche.

Texas podría mostrar un efecto óptico

Texas —donde el demócrata James Talarico desafía al fiscal general republicano Ken Paxton en una contienda sin precedentes recientes en el Partido Demócrata— cerrará urnas a las 21:00. El especialista en datos electorales del The New York Times advirtió que los votantes anticipados, que suelen inclinarse hacia los demócratas en este ciclo, serán de los primeros en computarse: “Es probable que veas una gran ventaja para Talarico, y luego, a medida que entre el voto del día de la elección, esa ventaja podría comenzar a reducirse”, señaló el analista.

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Este fenómeno, conocido como “espejismo azul”, puede invertirse en otros contextos en lo que se denomina “espejismo rojo”: cuando los votos del día de la elección —históricamente más republicanos— se computan primero y generan una ventaja que luego se achica o revierte al sumar las boletas en ausencia. Ambos efectos adquirieron protagonismo durante las elecciones de 2020.

Míchigan depende de Wayne County para poder cerrar su carrera

Entre los estados de conteo gradual, Míchigan presenta una particularidad que el Decision Desk de NBC News identificó como determinante: el condado de Wayne, sede de Detroit, suele publicar grandes tandas de votos entre la medianoche y las 3:00. Sin esos datos, proyectar un ganador en las carreras estatales es prácticamente imposible. En 2024, Míchigan contabilizó el 46% de sus votos antes de la medianoche y llegó al 99% al mediodía del miércoles.

Míchigan integra la lista de estados con un esquema de conteo gradual en sus elecciones (REUTERS/Brian Snyder)

Nuevo Hampshire, otro escaño competido, administra sus elecciones a nivel municipal, lo que genera un proceso descentralizado. En 2024 alcanzó el 76% antes de la medianoche y el 93% al mediodía del día siguiente.

Maine y Alaska podrían demorar semanas si ningún candidato alcanza el 50%

Las mayores incógnitas de la noche se concentran en dos estados con sistemas de votación preferencial. Maine reportó apenas el 33% de los votos antes de la medianoche en 2024 y, si ningún candidato al Senado supera el 50% de los sufragios, se activará una segunda tabulación por orden de preferencia. En el ciclo anterior, ese proceso tardó diez días adicionales.

Alaska es el caso más extremo: sus urnas cierran a la 1:00, en 2024 no registró ningún voto antes de la medianoche, y el 75% restante llegó entre siete y quince días después. Si el escrutinio va a segunda ronda, los resultados no estarían disponibles antes del 18 de noviembre. “Podrían ser semanas”, advirtió Davis. NBC News señaló que, si el control del Senado depende del escaño de Alaska, la espera se extendería hasta la segunda quincena de noviembre.

El control de la Cámara también podría tardar días o semanas

NBC News identificó que los demócratas necesitan una ganancia neta de tres escaños para arrebatarle la mayoría a los republicanos en la Cámara. Con una mayoría actual de apenas cinco bancas para el oficialismo, cualquier resultado ajustado podría reproducir los tiempos de 2022 y 2024, cuando el partido ganador tardó ocho días en acumular los 218 escaños necesarios.

Si la mayoría final fuera de un dígito, la cadena proyecta que el proceso se extendería días o semanas. En 2024, la carrera con el margen más estrecho —187 votos— no se resolvió hasta 29 días después de la elección.

El resultado definirá el margen de Trump para gobernar y su peso en 2028

Más allá del Congreso, el desenlace de esta noche tendrá consecuencias sobre la política exterior de Estados Unidos: el Congreso aprueba fondos para defensa y asistencia exterior, puede imponer condiciones para utilizarlos y participa en la definición de sanciones a otros países.

El resultado final de los comicios legislativos condicionará el margen de gobierno de Donald Trump e influirá en la carrera presidencial de 2028 (REUTERS/Evan Vucci)

El resultado también impactará la carrera presidencial de 2028. Trump, impedido de presentarse de nuevo por la vigésima segunda enmienda de la Constitución, conserva influencia sobre la elección de su sucesor. Una derrota republicana en una o ambas cámaras abriría espacio para que posibles candidatos tomen distancia de su figura.