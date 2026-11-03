Por qué algunos millonarios prefieren alquilar en Miami en vez de comprar una propiedad

El alquiler de una vivienda de alta gama en Miami resulta más económico que la compra para hogares con ingresos anuales de al menos USD 1.000.000 (Kirby Lee-Imagn Images)

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Alquilar una vivienda de lujo puede resultar hoy más barato y flexible que comprarla en Miami para algunos hogares con ingresos anuales de al menos USD 1 millón.

El encarecimiento de las hipotecas, los seguros, los impuestos y las cuotas de los condominios, junto con una amplia oferta de unidades para renta, modificó los cálculos financieros de parte de los residentes de alto patrimonio.

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La demanda de alquileres de lujo creció con la llegada de residentes de altos ingresos al sur de Florida. Para parte de ese grupo, el arrendamiento ofrece una alternativa temporal o financiera frente a la compra de un condominio.

Los costos de ser propietario superan en algunos casos a la renta mensual

La compra de un condominio de lujo implica más que el precio de la vivienda y la cuota hipotecaria. Los propietarios deben afrontar cuotas de asociación, impuestos inmobiliarios, seguros, mantenimiento y, en determinados edificios, evaluaciones especiales para obras o reparaciones.

Con tasas hipotecarias elevadas, la suma de esas obligaciones puede exceder el alquiler de una unidad comparable.

Los gastos de hipoteca, seguros, impuestos y cuotas de mantenimiento superan en ciertos condominios el valor de una renta mensual equivalente (REUTERS/Marco Bello)

El resultado de esa comparación depende de variables como el precio de compra, el anticipo, la tasa del crédito, las cuotas del edificio y el valor de renta de unidades similares.

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En los segmentos de mayor precio, esos costos pueden inclinar la decisión hacia el alquiler, sobre todo cuando el comprador prevé permanecer pocos años en la ciudad.

El alquiler ofrece flexibilidad y preserva capital para otras inversiones

Para quienes acaban de llegar al sur de Florida, alquilar puede servir como una etapa previa a una compra. Permite conocer barrios, edificios y tiempos de traslado sin inmovilizar una suma importante en una propiedad ni afrontar de inmediato los costos de cierre y mantenimiento.

Doug Ressler, investigador de la firma de análisis inmobiliario Yardi Matrix, vinculó el crecimiento de este segmento con el traslado de trabajadores de oficinas y otros hogares de ingresos altos. “Florida no solo está ganando inquilinos. Está ganando riqueza”, declaró a Miami Herald.

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La decisión también responde a la gestión del patrimonio. Según explicó Mendel Fellig, agente especializado en propiedades de lujo en Miami Beach, algunos inquilinos prefieren colocar el dinero que habrían destinado a una cuota inicial en fondos indexados o en sus propios negocios. Así evitan concentrar varios millones de dólares en un único activo inmobiliario.

El arrendamiento permite a los recién llegados al sur de Florida evaluar las zonas residenciales antes de inmovilizar capital en una propiedad (REUTERS/Marco Bello)

Alquilar no elimina las razones para comprar. Una propiedad puede formar patrimonio, dar mayor control sobre reformas y proteger frente a aumentos de renta. Además, una vez cancelada la hipoteca, el dueño conserva un inmueble sin esa deuda.

La preferencia por la renta responde, en estos casos, a una evaluación de liquidez, costos mensuales y plazo de permanencia, no a que la compra haya dejado de ser una alternativa.

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Los nuevos proyectos amplían la oferta de alquileres de alta gama

La disponibilidad de departamentos influye en la capacidad de negociación de los inquilinos. La firma inmobiliaria SERHANT comercializa unidades en FIVESIXTY Waterfront Residences + Club, en Edgewater, con alquileres previstos de entre USD 15.000 y USD 25.000 mensuales.

Albert Bell, asesor inmobiliario de Miami, calculó que comprar un departamento comparable en un condominio de Edgewater supondría un desembolso mensual de entre USD 27.000 y USD 35.000, al considerar los costos asociados.

El diferencial ayuda a explicar por qué algunos recién llegados, jubilados que dejan casas más grandes y hogares con capital para invertir optan por arrendar.

Los compradores internacionales concentraron el 49 por ciento de las adquisiciones en nuevas construcciones de condominios en el sur de Florida hasta julio de 2025 (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

La oferta se nutre, además, de unidades adquiridas por inversores extranjeros que no planean ocuparlas. Según el informe New Construction Global Sales Report de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami (MIAMI REALTORS®), los compradores internacionales representaron el 49 % de las compras de nuevas construcciones, preventas y conversiones de condominios en el sur de Florida durante los 18 meses finalizados en julio de 2025.

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En zonas como Sunny Isles Beach, donde abundan las torres frente al mar, algunos propietarios buscan rentas que cubran sus costos, aun cuando deban ofrecer descuentos para atraer inquilinos. Fellig señaló que la situación difiere de la de las casas unifamiliares de lujo, cuya oferta para alquiler es menor y puede elevar los valores pedidos.

Miami aún está detrás de Nueva York y San Francisco, pero acelera su crecimiento

La definición de hogar millonario utilizada por el portal RentCafe abarca a aquellos con ingresos anuales conjuntos de al menos USD 1 millón, incluso si proceden de más de una persona.

Bajo ese criterio, el área metropolitana de Miami aún se ubica lejos de Nueva York, con más de 7.000 hogares millonarios inquilinos, y de San Francisco, con más de 1.800.

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Vista de Nueva York, la ciudad con una de las mayores concentraciones de hogares millonarios que eligen alquilar en Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)

No obstante, solo Houston y Naples registraron un crecimiento más rápido de ese grupo durante el período analizado.

La construcción de nuevos condominios y el enfriamiento posterior al auge inmobiliario de la pandemia ampliaron las opciones para arrendar en Miami-Dade.

La evolución de los precios y de la oferta de nuevos proyectos será uno de los factores que determinarán si esa ventaja relativa del alquiler se mantiene en los próximos años.