Zelensky teme que más de 50 personas permanezcan atrapadas en Komishuvakha tras los ataques rusos

El presidente Volodimir Zelensky advirtió que más de 50 personas continúan atrapadas bajo los escombros de la escuela bombardeada (Europa Press)

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Volodimir Zelensky teme que más de 50 personas sigan bajo los escombros tras el ataque ruso contra un centro de ayuda humanitaria en Komishuvakha, localidad de Zaporiyia, que dejó al menos 33 muertos. Los rescatistas continúan la búsqueda, aunque los ataques de drones rusos obligaron a suspenderla en algunos momentos.

Las autoridades regionales informaron que al menos nueve bombas aéreas de 3.000 kilos cayeron sobre la localidad el lunes. Una de ellas impactó de lleno en una escuela que servía para la distribución de asistencia y provocó el colapso de la estructura. En el lugar quedaron un gran cráter, vehículos incendiados y bloques de cemento entre los restos.

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“Un solo ataque mató a 33 personas. Cinco personas fueron rescatadas y más de 50 podrían seguir atrapadas bajo los escombros”, declaró Zelensky durante una visita a Berlín. El presidente calificó el bombardeo como “una de las mayores matanzas perpetradas por Rusia en esta guerra”.

Entre las víctimas figuraron dos rescatistas y cuatro agentes de policía, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. El número de fallecidos subió durante el martes: antes del último recuento, las autoridades contabilizaron 29 muertos, diez heridos y 48 desaparecidos.

Las autoridades de la región de Zaporiyia decretaron tres días de luto tras la muerte de civiles, dos rescatistas y cuatro policías (X)

El jefe regional, Mykhailo Semikin, sostuvo que los civiles se reunieron allí para recibir ayuda y no se encontraban en una instalación militar. “Fueron por asistencia, no a una instalación militar ni a una posición de primera línea, sino a un lugar donde debían recibir apoyo”, escribió en Telegram. Zelensky señaló que el primer ataque alcanzó la escuela y que un segundo golpe impactó en el sector donde varias personas buscaban refugio.

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La Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania acusó al Ejército ruso de negligencia grave. Su directora, Danielle Bell, indicó que las tropas rusas conocían la actividad humanitaria o no efectuaron verificaciones elementales antes de lanzar el ataque. “Las fuerzas armadas rusas sabían que se estaba llevando a cabo una distribución de ayuda humanitaria o no tomaron las medidas más elementales para comprobarlo”, afirmó.

El Ministerio de Defensa ruso no emitió comentarios públicos sobre las acusaciones de Kiev. En paralelo, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, aseguró que las defensas rusas derribaron cerca de 500 drones que se dirigían a la región de la capital.

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Durante la madrugada del martes, Rusia atacó otros puntos de Ucrania. Un bombardeo contra un hospital de Járkov dejó decenas de heridos y otros ataques causaron cuatro muertes en distintas zonas del país, según las autoridades ucranianas.

Un bombardeo ruso dejó decenas de heridos en un hospital de Járkov, mientras Moscú reportó el derribo de 500 drones sobre su territorio (Reuters)

La ofensiva en Zaporiyia ocurrió pocas horas después de que concluyera una tregua temporal en la región de Jersón. El cese de hostilidades permitió una operación conjunta para evacuar civiles de Oleshky, ciudad del sur bajo ocupación rusa. La primera dama estadounidense, Melania Trump, negoció esa pausa humanitaria.

Los bombardeos coincidieron con los preparativos de una nueva ronda de conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, prevista para los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi. Zelensky informó que Kiev propondrá garantías de seguridad y un plan de recuperación económica para el país.

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“La parte estadounidense ya dio señales de que quiere hablar sobre garantías de seguridad para Ucrania y de un paquete para la recuperación de nuestro Estado”, expresó el mandatario junto al canciller alemán, Friedrich Merz, en Berlín. Kiev también planteará una tregua sobre instalaciones energéticas y otras infraestructuras críticas antes del invierno, además de medidas para reabrir la navegación en el mar Negro.

Zelensky pidió ampliar los intercambios de prisioneros y reclamó participación europea en una futura reunión de líderes. “No puede haber una paz estable y duradera si Europa no participa en las negociaciones de una forma u otra”, afirmó. Merz coincidió y dijo que no observó señales de que Moscú quisiera comprometerse con la paz. Alemania convocó para el 19 de noviembre una reunión de la coalición de los voluntarios, que tratará el próximo paquete de ayuda militar para Ucrania en 2027.

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(Con información de EFE)