Tres condenados a muerte podrían ser ejecutados el mismo día en Estados Unidos en 2026: qué se sabe de los casos

Estados Unidos programó tres ejecuciones capitales para el 5 de noviembre de 2026 en distintos estados del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La pena de muerte continúa aplicándose en distintos estados de Estados Unidos mediante procedimientos judiciales independientes. Aunque las fechas suelen establecerse de acuerdo con los procesos particulares de cada condenado, en ocasiones las órdenes coinciden y concentran varias ejecuciones en una misma jornada.

El jueves 5 de noviembre de 2026 es una de esas fechas. Si se cumplen los tres calendarios previstos, será la segunda vez en el año que tres personas sean ejecutadas el mismo día en el país, después de lo ocurrido en agosto. Sin embargo, las solicitudes de emergencia ante los tribunales y otras decisiones de última hora todavía podrían modificar la programación.

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Indiana rechazó la clemencia a Jeffrey Weisheit

El gobernador de Indiana, Mike Braun, anunció el 2 de noviembre que rechazaba la solicitud de clemencia de Jeffrey Weisheit y aceptaba la recomendación unánime de la Junta de Libertad Condicional. La decisión permite que continúen los preparativos para ejecutar la sentencia el jueves 5 de noviembre.

Weisheit fue condenado a muerte por los asesinatos de Alyssa y Caleb Lynch, de ocho y cinco años, respectivamente, ocurridos el 9 de abril de 2010 en Evansville. El hombre estaba a cargo de los hermanos mientras su madre trabajaba durante la noche.

Según los documentos del caso, Weisheit provocó un incendio en la vivienda donde se encontraban los menores. La investigación determinó que Caleb había sido atado y que el fuego se inició mediante bengalas colocadas en su ropa y debajo de su cuerpo. Ambos niños murieron como consecuencia del incendio.

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Un jurado lo declaró culpable en 2013 de dos cargos de asesinato y uno de incendio provocado. La Corte Suprema de Indiana confirmó la condena y la sentencia capital en sus resoluciones posteriores.

La defensa solicitó que la pena fuera conmutada por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Entre sus argumentos mencionó antecedentes de lesiones cerebrales y problemas de salud mental que, según los abogados, no recibieron suficiente atención durante el juicio.

El rechazo de la clemencia no cerró todas las objeciones de la defensa. Los abogados también pidieron una postergación para que el estado revise la calidad y procedencia del pentobarbital que utilizará en el procedimiento. El Departamento Correccional confirmó que había adquirido los medicamentos por USD 275.000 y que los tenía en su poder. La defensa cuestionó la compra porque la farmacia proveedora, Pharmaneek Inc., enfrentaba problemas regulatorios.

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El 3 de noviembre, los abogados presentaron nuevos argumentos para solicitar que Braun detenga temporalmente la ejecución y permita revisar las garantías del protocolo. Este pedido es independiente de la solicitud de clemencia que el gobernador ya rechazó.

La defensa de Jeffrey Weisheit cuestionó el pentobarbital que el Departamento Correccional de Indiana adquirió a una farmacia con fallas regulatorias. (Indiana Department of Corrections)

La ventana de 30 horas de Alabama para ejecutar a Michael Shannon Taylor

En Alabama, la gobernadora Kay Ivey estableció un período de 30 horas para llevar a cabo la ejecución de Michael Shannon Taylor. La ventana comienza a las 00:00 del jueves 5 de noviembre y termina a las 06:00 del viernes 6, de acuerdo con el anuncio de su oficina del 31 de agosto.

El procedimiento está previsto en el centro penitenciario William C. Holman, cerca de Atmore, mediante inyección letal. La Corte Suprema de Alabama autorizó la ejecución y permitió que continuara el proceso para cumplir la sentencia.

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Taylor fue condenado a muerte por los asesinatos de Ivan y Lucille Moore, una pareja asesinada en 1991 en su vivienda del condado de Etowah. Tenía 19 años cuando ocurrieron los hechos. De acuerdo con los documentos judiciales, había solicitado ayuda a las víctimas para regresar a su casa y terminó involucrado en el robo y los homicidios.

Uno de los principales cuestionamientos de la defensa está relacionado con el método de ejecución. Taylor había elegido la hipoxia por nitrógeno, una alternativa que Alabama incorporó a su legislación en 2018. Sin embargo, el estado tiene previsto aplicar la inyección letal.

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La diferencia entre el método elegido originalmente y el que figura en la orden vigente forma parte de las objeciones legales del condenado. La defensa sostiene que el cambio vulnera los compromisos asumidos por las autoridades, mientras que el estado defiende su facultad para ejecutar la sentencia mediante el procedimiento autorizado.

Alabama fue el primer estado del país en utilizar nitrógeno para ejecutar a un condenado, en enero de 2024. Sin embargo, ese antecedente no debe confundirse con el procedimiento previsto para Taylor, cuya orden establece la inyección letal.

La gobernadora de Alabama fijó un plazo de 30 horas para aplicar la pena capital a Michael Shannon Taylor. (Alabama Department of Corrections)

La ejecución prevista de Jesse Guardado en Florida y la respuesta judicial pendiente

En Florida, el gobernador Ron DeSantis firmó el 5 de octubre la orden de ejecución de Jesse Guardado, condenado por el asesinato de Jackie Malone, de 75 años, ocurrido en 2004 en el condado de Walton. El procedimiento está previsto para las 18:00 del jueves 5 de noviembre en la prisión estatal de Florida.

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Guardado fue declarado culpable de asesinato en primer grado y robo con arma. Según los antecedentes judiciales, atacó a Malone en su vivienda con una barra metálica y un cuchillo, y sustrajo distintos objetos. La víctima murió a consecuencia de las lesiones.

La Corte Suprema de Florida rechazó el 29 de octubre una nueva petición de revisión de la condena y denegó la solicitud de suspender la ejecución. El tribunal consideró que los argumentos presentados por la defensa no justificaban modificar las decisiones anteriores.

Entre los cuestionamientos figuraban el procedimiento de clemencia del estado y las condiciones del protocolo de inyección letal. Guardado también había presentado una demanda federal contra funcionarios penitenciarios por presuntas irregularidades durante ejecuciones anteriores, entre ellas el uso de medicamentos vencidos, dosis inferiores a las establecidas y sustancias no autorizadas.

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El tribunal federal de distrito rechazó el 30 de octubre su solicitud de suspender la ejecución. No obstante, la defensa llevó posteriormente el caso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

La defensa presentó una solicitud de suspensión el 30 de octubre; el estado respondió el 2 de noviembre y el condenado presentó una réplica el 3 de noviembre. Por tanto, al 4 de noviembre todavía existía una petición pendiente de resolución ante el máximo tribunal federal.

Si la ejecución se concreta, Florida alcanzará las 19 ejecuciones en 2026, la misma cantidad que registró durante todo 2025. El estado ya había realizado 18 procedimientos hasta el 20 de octubre, según los registros del Death Penalty Information Center.

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El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó la ejecución de Jesse Guardado por el homicidio de Jackie Malone en 2004. (Florida Department of Corrections)

El 13 de agosto, primera jornada con tres ejecuciones en 2026

La coincidencia del 5 de noviembre tiene un antecedente reciente. El 13 de agosto, Alabama, Oklahoma y Tennessee ejecutaron a tres condenados en una misma jornada: Jeremy Williams en Alabama, Carlos Cuesta-Rodríguez en Oklahoma y Anthony Hines en Tennessee.

Las tres ejecuciones se realizaron mediante inyección letal. Según el Death Penalty Information Center, fue la primera vez desde el 7 de enero de 2010 que Estados Unidos registró tres ejecuciones en un solo día.

La repetición de este escenario no responde a una coordinación entre los gobiernos estatales. Cada jurisdicción establece sus propios calendarios y procedimientos, sujetos a las decisiones de sus tribunales y a las facultades de clemencia de sus gobernadores.

El centro especializado contabilizó 47 ejecuciones en Estados Unidos durante 2025 y 32 durante 2026 hasta el 2 de noviembre. Si se suman ambos períodos, el país acumula 79 ejecuciones desde enero de 2025.

Florida concentra una parte importante de las cifras recientes. Con 18 ejecuciones realizadas hasta el 20 de octubre, el estado se mantiene cerca de superar su máximo anual de 19, registrado en 2025.

La eventual concreción de las tres ejecuciones previstas para el 5 de noviembre dependerá de las últimas decisiones judiciales y administrativas en cada estado.