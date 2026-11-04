El vicepresidente JD Vance dio su diagnóstico sobre la derrota republicana: “Perdimos por la guerra contra Irán”

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante un acto de campaña en el aeropuerto Eugene F. Kranz Toledo Express, en Swanton, Ohio, el 2 de noviembre de 2026. Vance atribuyó la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán (Tom Brenner/Pool vía REUTERS)

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término a la guerra con Irán, en un largo mensaje publicado en su cuenta de X. “La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche”, escribió. Sostuvo que los votantes republicanos sí fueron a las urnas, pero que muchos de los que eligieron a Donald Trump y a él en 2024 votaron esta vez por candidatos demócratas. “El problema principal no es la participación”, afirmó.

Según Vance, los analistas de datos de su equipo seguían de cerca la composición del electorado, es decir, si se parecía lo suficiente al de 2024 como para que los republicanos ganaran. Los números mostraban una participación “apenas aceptable” en algunos estados y “asombrosa” en otros, pero en ninguno “catastrófica”.

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Como ejemplo, dijo que en Florida el electorado fue 9 puntos más republicano que demócrata, apenas un par de puntos menos que en 2024. Un analista de su confianza le había advertido, sin embargo, que “muchos votantes de Trump y Vance de 2024 están furiosos” y planeaban votar por los demócratas.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026

El vicepresidente relató además que un encuestador le anticipó el lunes que su partido perdería el voto genérico, la pregunta que mide a qué partido prefieren los electores para el Congreso, por 13 puntos.

Según ese encuestador, “que acertó con los resultados”, los votantes de Trump que abandonaron al partido dieron cuatro condiciones para volver: terminar la guerra, enfocarse en el costo de vida y la inflación, poner a Estados Unidos primero y cambiar la relación con Israel.

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Vance también defendió a Rachel Campos Duffy, conductora de Fox News y esposa del secretario de Transporte, Sean Duffy, a quien, según él, se atacó el lunes por pedir una resolución diplomática del conflicto. “Resultó que su consejo político era sensato”, escribió.

El vicepresidente anticipó “mucho gaslighting” en los próximos meses y advirtió que dirigentes del establishment dirán que la solución es una amnistía migratoria. Se mostró abierto a cambiar la política de control migratorio, por ejemplo, apuntando más a las empresas que contratan mano de obra ilegal, pero sostuvo que “cualquiera que impulse la amnistía les está mintiendo”. Y lanzó un desafío a los defensores de la guerra: “Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo. Estén de acuerdo o no, eso al menos es honesto”.

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Minutos después, Donald Trump Jr., hijo del presidente, citó el mensaje de Vance en su cuenta de X y lo respaldó: “Cada palabra de esto es 100, 100, 100”, escribió, usando el emoji de “100”, que se emplea para expresar acuerdo total.

Every word of this is 💯💯💯 https://t.co/EigF8EQYXU — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 4, 2026

Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones del martes. Aseguraron 228 bancas en Diputados y 54 en el Senado, y arrebataron a los republicanos escaños en estados como Texas, Kansas y Carolina del Sur.

En declaraciones a Fox News, Trump reconoció que el conflicto influyó en el resultado, aunque con un matiz: “Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”. Horas antes de la votación, había dicho al Financial Times que Estados Unidos no tiene planes inmediatos de atacar a Irán, aunque está “listo” si hace falta. El lunes, las fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en lo que Washington describió como una acción defensiva.

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La encuesta AP Voter Poll, realizada a votantes de los 50 estados, mostró que la inflación, que empeoró en lugar de ceder, pesó sobre los republicanos, y que cerca de 7 de cada 10 votantes consideran que el Congreso no controla lo suficiente al presidente. El Financial Times informó que el martes el precio promedio de la nafta en Estados Unidos alcanzó un máximo para cualquier gobierno.