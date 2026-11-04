Estados Unidos

El vicepresidente JD Vance dio su diagnóstico sobre la derrota republicana: “Perdimos por la guerra contra Irán”

Aseguró que Donald Trump coincide con él en que el resultado es consecuencia de la ofensiva de Estados Unidos en Medio Oriente y analizó cuatro factores que le quitaron al partido el apoyo de los propios votantes republicanos

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante un acto de campaña en el aeropuerto Eugene F. Kranz Toledo Express, en Swanton, Ohio, el 2 de noviembre de 2026. Vance atribuyó la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán (Tom Brenner/Pool vía REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, habla durante un acto de campaña en el aeropuerto Eugene F. Kranz Toledo Express, en Swanton, Ohio, el 2 de noviembre de 2026. Vance atribuyó la derrota republicana en las elecciones de medio término a la guerra con Irán (Tom Brenner/Pool vía REUTERS)
Guardar

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, atribuyó la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término a la guerra con Irán, en un largo mensaje publicado en su cuenta de X. “La razón por la que perdimos es la guerra. El presidente mismo lo dijo anoche”, escribió. Sostuvo que los votantes republicanos sí fueron a las urnas, pero que muchos de los que eligieron a Donald Trump y a él en 2024 votaron esta vez por candidatos demócratas. “El problema principal no es la participación”, afirmó.

Según Vance, los analistas de datos de su equipo seguían de cerca la composición del electorado, es decir, si se parecía lo suficiente al de 2024 como para que los republicanos ganaran. Los números mostraban una participación “apenas aceptable” en algunos estados y “asombrosa” en otros, pero en ninguno “catastrófica”.

PUBLICIDAD

Como ejemplo, dijo que en Florida el electorado fue 9 puntos más republicano que demócrata, apenas un par de puntos menos que en 2024. Un analista de su confianza le había advertido, sin embargo, que “muchos votantes de Trump y Vance de 2024 están furiosos” y planeaban votar por los demócratas.

El vicepresidente relató además que un encuestador le anticipó el lunes que su partido perdería el voto genérico, la pregunta que mide a qué partido prefieren los electores para el Congreso, por 13 puntos.

Según ese encuestador, “que acertó con los resultados”, los votantes de Trump que abandonaron al partido dieron cuatro condiciones para volver: terminar la guerra, enfocarse en el costo de vida y la inflación, poner a Estados Unidos primero y cambiar la relación con Israel.

PUBLICIDAD

Vance también defendió a Rachel Campos Duffy, conductora de Fox News y esposa del secretario de Transporte, Sean Duffy, a quien, según él, se atacó el lunes por pedir una resolución diplomática del conflicto. “Resultó que su consejo político era sensato”, escribió.

El vicepresidente anticipó “mucho gaslighting” en los próximos meses y advirtió que dirigentes del establishment dirán que la solución es una amnistía migratoria. Se mostró abierto a cambiar la política de control migratorio, por ejemplo, apuntando más a las empresas que contratan mano de obra ilegal, pero sostuvo que “cualquiera que impulse la amnistía les está mintiendo”. Y lanzó un desafío a los defensores de la guerra: “Si quieren argumentar que valió la pena perder el Senado por los próximos seis años, háganlo. Estén de acuerdo o no, eso al menos es honesto”.

Minutos después, Donald Trump Jr., hijo del presidente, citó el mensaje de Vance en su cuenta de X y lo respaldó: “Cada palabra de esto es 100, 100, 100”, escribió, usando el emoji de “100”, que se emplea para expresar acuerdo total.

Los demócratas ganaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones del martes. Aseguraron 228 bancas en Diputados y 54 en el Senado, y arrebataron a los republicanos escaños en estados como Texas, Kansas y Carolina del Sur.

En declaraciones a Fox News, Trump reconoció que el conflicto influyó en el resultado, aunque con un matiz: “Creo que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán”. Horas antes de la votación, había dicho al Financial Times que Estados Unidos no tiene planes inmediatos de atacar a Irán, aunque está “listo” si hace falta. El lunes, las fuerzas estadounidenses bombardearon objetivos en la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz, en lo que Washington describió como una acción defensiva.

La encuesta AP Voter Poll, realizada a votantes de los 50 estados, mostró que la inflación, que empeoró en lugar de ceder, pesó sobre los republicanos, y que cerca de 7 de cada 10 votantes consideran que el Congreso no controla lo suficiente al presidente. El Financial Times informó que el martes el precio promedio de la nafta en Estados Unidos alcanzó un máximo para cualquier gobierno.

Temas Relacionados

Elecciones Estados Unidos 2026Elecciones Estados UnidosElecciones MidtermJD VanceDonald TrumpPartido RepublicanoÚltimas noticias américa

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Proposición A del Condado de Dallas fue rechazada por los votantes en las elecciones de mitad de mandato de 2026

La medida proponía aumentar el impuesto a la propiedad para recaudar USD 102,9 millones anuales destinados a programas de vivienda, salud mental y atención de personas sin techo en Texas

La Proposición A del Condado de Dallas fue rechazada por los votantes en las elecciones de mitad de mandato de 2026

El ex cadete de West Point que forzó un aborto, siguió su vida en dos universidades de élite y ahora es demandado por su víctima

La víctima llamó al 911 desde su cuartel, fue hospitalizada y denunció el caso al Ejército; cuatro años después, aún busca justicia en los tribunales civiles

El ex cadete de West Point que forzó un aborto, siguió su vida en dos universidades de élite y ahora es demandado por su víctima

Quién es Chris Pappas, el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos electo en Nuevo Hampshire

El congresista demócrata derrotó al republicano John E. Sununu. Su victoria representa un hito histórico que se produce en medio de creciente resistencia a los derechos LGBTQ en el país

Quién es Chris Pappas, el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos electo en Nuevo Hampshire

Tres condenados a muerte podrían ser ejecutados el mismo día en Estados Unidos en 2026: qué se sabe de los casos

Las decisiones de tres gobernadores y los últimos recursos presentados ante los tribunales mantienen la atención sobre los procedimientos previstos para este jueves

Tres condenados a muerte podrían ser ejecutados el mismo día en Estados Unidos en 2026: qué se sabe de los casos

Barack Obama celebró el triunfo demócrata: “El pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a la gente en lugar de dividirla”

El expresidente reaccionó después de que las proyecciones electorales otorgaran al Partido Demócrata el control del Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde enero de 2027

Barack Obama celebró el triunfo demócrata: “El pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a la gente en lugar de dividirla”

TECNO

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Zelda Ocarina of Time: cuándo sale para Nintendo Switch 2 y qué precio tiene

Televisores Vizio y Samsung siguen enviando datos de los usuarios aunque se desactive el rastreo

Waymo explica por qué dejará de usar autos de Uber en 2028

Esta es la solución que busca evitar una crisis energética por la IA: de los aviones a los centros de datos

Ver Real Madrid vs AEK Atenas en Fútbol Libre y Roja Directa llena de publicidad el celular y roba contraseñas

ENTRETENIMIENTO

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

Trina Parks, exchica Bond, quiere a Sydney Sweeney en la franquicia: "Tiene ese estilo clásico de Hollywood"

“No tiene mérito artístico”: la crítica arremete contra la versión de ‘La Odisea’ de Elon Musk hecha con IA

Eric Dane relató en sus memorias cómo llegó a los golpes con Josh Duhamel durante un rodaje: "Vamos, actor de cuarta"

“Está de mal humor incluso en sus mejores días”: Noel Gallagher le preguntó a su ídolo por su disco favorito y recibió tres palabras

Rod Stewart admite que su esposa le exigió reducir el alcohol: "Solo tomo un par de copas"

MUNDO

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Antigua y Barbuda exhibió banderas de la Commonwealth hechas con 84.000 tapas recicladas

Qué significa “mogging”, la palabra del año 2026 elegida por el diccionario Collins

Salieron para un viaje de una hora y pasaron casi tres meses a la deriva: el rescate de cinco náufragos a 5.400 km de su punto de partida

Una mujer en Italia murió después de una presunta picadura de araña: investigan si hubo negligencia médica

La reacción de la TV rusa: “La autoridad seguirá en manos de Trump”