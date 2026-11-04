El ex cadete de West Point que forzó un aborto, siguió su vida en dos universidades de élite y ahora es demandado por su víctima

Caleb Suh enfrenta una condena penal federal y una demanda civil por haber forzado el aborto de su pareja dentro de los cuarteles de West Point en 2022 (Caleb Suh)

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En febrero de 2022, una cadete de 19 años llamó al 911 desde su habitación en los cuarteles de West Point.

Sangraba, tenía dolor intenso y no comprendía del todo lo que había ocurrido. Poco después, en el hospital, le confirmaron que había perdido el embarazo.

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Lo que siguió fue un proceso judicial que tardó cuatro años en llegar a una condena penal, y que esta semana derivó también en una demanda civil contra el hombre que, según la justicia, lo orquestó todo.

Ese hombre es Caleb Suh, entonces cadete de segundo año en la Academia Militar de Estados Unidos. La relación entre ambos había comenzado en octubre de 2020, de acuerdo con la demanda civil presentada el 28 de octubre ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York.

Cuando la víctima —identificada en los documentos judiciales como Jane Doe— quedó embarazada a comienzos de 2022 y se negó a interrumpir el embarazo, Suh “exigió repetidamente que terminara la gestación” y llegó a amenazar con suicidarse si ella no lo hacía, tal como consta en la demanda.

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Suh y Jane Doe eran cadetes de la Academia Militar cuando comenzaron su relación en octubre de 2020; él cursaba un año más que ella (REUTERS/Eduardo Munoz)

El plan que ejecutó la noche del ataque

Ante la negativa de Jane Doe, Suh recurrió al engaño. Utilizó sus datos de identidad para abrir una cuenta en una farmacia online a nombre de ella y adquirir medicamentos abortivos, tal como el propio acusado admitió ante el tribunal federal.

El 4 de febrero de 2022, Suh se presentó en la habitación de Jane Doe, en los cuarteles de West Point, y la convenció de tomar lo que describió como un batido proteínico para el embarazo. La bebida contenía Xanax, un sedante que la dejó inconsciente.

En su declaración de culpabilidad, Suh le dijo al tribunal: “Mi intención era usar el Xanax para sedar a mi novia sin que lo supiera y después administrarle las pastillas abortivas que había obtenido en la farmacia online”, según consta en la demanda citada por CNN. También reconoció que el embarazo se perdió como consecuencia directa de los medicamentos que le administró.

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Mientras Jane Doe perdía la conciencia por efecto del sedante, Suh le introdujo pastillas abortivas en la boca y en la vagina. La demanda sostiene que la dejó sola e incapacitada y no respondió a sus intentos de contactarlo.

Suh consiguió el Xanax a través de un amigo y los medicamentos abortivos los obtuvo haciéndose pasar por su pareja ante una farmacia online (Caleb Suh)

Lo que pasó después, dentro y fuera de la academia

En mayo de 2022, Jane Doe presentó una denuncia ante la División de Investigación Criminal del Ejército (CID) en West Point.

No se conoce qué medidas disciplinarias tomó la academia ni el resultado de esa investigación interna.

La institución no proporcionó información al respecto cuando fue consultada por medios de comunicación.

Jane Doe presentó la denuncia ante la División de Investigación Criminal del Ejército en mayo de 2022; el resultado de esa investigación nunca fue hecho público (@RealArmyCID)

Durante esos cuatro años, Suh continuó con su trayectoria académica. Se trasladó a la Universidad de Cornell, donde se graduó en mayo de 2026.

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Cuando fue admitido como estudiante transferido, respondió que nunca había sido declarado responsable de una infracción disciplinaria en otra institución; West Point había informado que estaba en buena situación académica y podía regresar, afirmó un vocero de Cornell en declaraciones a Fox News Digital.

Cornell informó que Suh ingresó como estudiante transferido tras declarar que no había sido hallado responsable de ninguna infracción disciplinaria en su institución anterior (REUTERS/Angelina Katsanis)

En septiembre de 2026, Suh ingresó a una maestría en Salud Pública en la Escuela Mailman de la Universidad de Columbia.

Una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a hablar públicamente, le dijo a CNN que los postulantes a Mailman no son consultados sobre antecedentes penales, aunque sí sobre sanciones disciplinarias o académicas previas. La solicitud de Suh no mencionó ninguna.

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La Escuela Mailman de Salud Pública de Columbia declinó comentar sobre la situación académica de Suh, amparándose en las leyes federales de privacidad estudiantil (Columbia University Mailman School of Public Health)

El frente penal: culpable y a la espera del juicio

En junio de 2026, Suh fue imputado y se declaró culpable del delito federal de agresión con daño corporal grave a una pareja, un crimen tipificado bajo jurisdicción marítima o territorial. La sentencia aún no fue dictada.

A pedido de su defensa, el juez federal Philip M. Halpern aceptó postergar la sentencia hasta enero de 2027 para que Suh pudiera terminar el semestre en Columbia. La Fiscalía no se opuso.

De acuerdo con The New York Times, el acuerdo de culpabilidad prevé una pena cercana a los dos años de prisión.

Además, en una carta presentada ante el tribunal, su abogado Thomas Kenniff informó que Suh realizaba un curso de habilidades para la vida de tres meses destinado a personas con cargos federales, según informó Associated Press.

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El juez Halpern aceptó la postergación de la sentencia sin oposición de la Fiscalía; la audiencia quedó fijada para enero de 2027 (Pace University)

La batalla civil que enfrenta ahora su víctima

La demanda civil fue interpuesta por los abogados de Jane Doe, Russell Kornblith y Lily White, e incluye cargos de agresión y lesiones. El escrito judicial sostiene que la víctima “sufrió en el pasado y continuará sufriendo daños físicos, perjuicios económicos, dolor, sufrimiento, angustia psicológica y emocional, humillación y pérdida de proyección profesional”.

Kornblith afirmó que su clienta “sufrió un evento que le cambió la vida y con el que todavía lidia y seguirá lidiando por el resto de su vida”, en declaraciones recogidas por Associated Press.

Jane Doe reclama daños compensatorios y punitivos de monto no especificado, además de un reconocimiento formal de que fue víctima de una agresión. Kenniff, el abogado de Suh, declinó hacer comentarios cuando NBC News lo contactó.

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La Universidad de Columbia tampoco se pronunció y citó las leyes federales de privacidad estudiantil como razón para no emitir declaraciones. Su situación actual en la institución es incierta.