Barack Obama celebró el triunfo demócrata: “El pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a la gente en lugar de dividirla”

Barack Obama celebró la victoria demócrata en las elecciones legislativas de 2026 y afirmó que los comicios dejaron un mensaje de unidad (REUTERS/Edgar Su)

Guardar

Barack Obama afirmó que las elecciones legislativas de 2026 dejaron un mensaje de unidad después de que las proyecciones de NBC News dieran a los demócratas el control de la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos a partir de enero.

El expresidente publicó su reacción en redes sociales durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, tras una jornada electoral en la que el Partido Demócrata obtuvo victorias en varias contiendas decisivas. “Esta noche, el pueblo estadounidense envió un mensaje claro: quiere una política que una a la gente en lugar de dividirla, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, escribió.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el seguimiento electoral de NBC News, los demócratas recuperarán la mayoría en ambas cámaras del Congreso. La cadena indicó que los republicanos llegaban a los comicios con una ventaja de 53 a 47 en el Senado y de 219 a 214 en la Cámara de Representantes.

Los demócratas recuperarán el control del Congreso en enero

Los demócratas consiguieron triunfos electorales en distritos de Texas, Carolina del Sur y Kansas (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Las proyecciones recogidas por NBC News señalaron que los demócratas lograron al menos seis cambios de banca en el Senado, suficientes para revertir la correlación de fuerzas en la cámara alta. El resultado les permitirá asumir el control del Congreso cuando se inicie el próximo período legislativo, en enero de 2027.

PUBLICIDAD

La elección del martes incluyó los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Entre los triunfos demócratas destacados aparecieron contiendas de Texas, Carolina del Sur y Kansas, estados en los que el partido consiguió resultados que, hasta hace poco, eran considerados difíciles de alcanzar.

Obama sostuvo que esos avances respondieron a la diversidad de candidaturas presentadas por su partido. “Estos resultados solo fueron posibles porque candidatos excepcionales se presentaron en todas las regiones del país, incluso en zonas que antes se consideraban poco probables”, aseguró.

El exmandatario añadió que los candidatos electos procedían de distintos ámbitos y defendían posiciones políticas diversas. Sin embargo, afirmó que compartían la convicción de que el servicio público debe priorizar a los habitantes de cada distrito y estado.

PUBLICIDAD

Obama vinculó el resultado con un reclamo de soluciones concretas

Obama reconoció la labor de los funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos durante la jornada de votación (REUTERS/Brendan McDermid)

En su mensaje, Barack Obama planteó que la elección expresó una demanda ciudadana de acuerdos y respuestas frente a los problemas del país. “Quieren una política que una a la gente en lugar de dividirla, y líderes que ofrezcan soluciones concretas a los desafíos que enfrentan”, manifestó.

También dedicó parte de su publicación a los trabajadores involucrados en la organización de la votación. “Tenemos una deuda de gratitud con los miles de funcionarios electorales y voluntarios de ambos partidos que ayudaron a garantizar unas elecciones sin contratiempos”, señaló, al referirse a la labor que calificó como una de las funciones esenciales de la democracia estadounidense.

PUBLICIDAD

El ex presidente, que gobernó Estados Unidos entre 2009 y 2017, exhortó a los demócratas a preparar la siguiente etapa política antes de la próxima elección presidencial. “A esta administración le quedan otros dos años en el cargo; ahora debemos arremangarnos, impulsar cambios donde tengamos el poder de hacerlo, evitar más daños y sentar las bases para el futuro”, afirmó.

Horas antes de conocerse los resultados, Obama había difundido un video para pedir la participación electoral. En esa publicación invitó a los votantes a localizar su centro de sufragio y a comunicarse con familiares y amigos para alentarlos a acudir a las urnas.

PUBLICIDAD

Trump dijo que está dispuesto a negociar con la oposición

Donald Trump sostuvo que los republicanos habrían ganado ampliamente si su nombre hubiera figurado en la boleta electoral (REUTERS/Brian Snyder)

El presidente Donald Trump reaccionó a las derrotas republicanas con un mensaje en Truth Social. Según informó People, sostuvo que, si hubiera figurado en la boleta, su partido habría obtenido una victoria amplia.

Más tarde, Trump expresó a The New York Times que estaba dispuesto a trabajar con los demócratas después de los comicios. “Estaremos encantados de trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a un acuerdo”, declaró, de acuerdo con ese medio.

En declaraciones a The Wall Street Journal, el mandatario mencionó la guerra en Irán al ser consultado sobre los factores que pudieron incidir en el desempeño electoral republicano. Aunque admitió que el conflicto pudo haber sido “parte del problema”, aseguró que no se arrepentía de esa decisión. “Hice lo correcto. Lo volvería a hacer”, afirmó.

PUBLICIDAD

Trump también anticipó que buscará acuerdos con la futura mayoría demócrata, aunque advirtió que recurrirá a su facultad de veto si lo considera necesario. Las nuevas mayorías asumirán en enero, mientras la actual administración conserva dos años de mandato.