Los seis ganadores que marcaron un hito en las elecciones de Estados Unidos, un republicano en medio del tsunami azul.

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La jornada electoral de noviembre de 2026 dejó seis triunfos que rompieron barreras históricas de representación política en Estados Unidos. Mientras el Partido Demócrata recuperó el control del Senado y la Cámara de Representantes, cinco de esos resultados fueron para sus candidatos; el sexto, en Florida, consolidó una victoria republicana en un ciclo adverso para ese partido.

El resultado legislativo coloca al presidente Donald Trump ante un Congreso dividido durante los dos últimos años de su mandato. Con mayoría en ambas cámaras, los demócratas tendrán capacidad para bloquear iniciativas, investigar decisiones de la administración y condicionar las confirmaciones de jueces y altos cargos.

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La elección estuvo atravesada por el malestar de parte del electorado ante el costo de vida, los aranceles y el impacto de la guerra contra Irán sobre los precios de los combustibles. En ese escenario, los comicios produjeron además una serie de estrenos políticos que modifican la composición demográfica de los poderes estatales y federales.

Abdul El-Sayed: primer senador federal musulmán

El médico epidemiólogo Abdul El-Sayed ganó el escaño de Míchigan frente al republicano Mike Rogers y se convirtió en el primer senador federal practicante de la fe musulmana. Su triunfo aseguró para los demócratas una banca relevante dentro del llamado muro azul del Medio Oeste.

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Abdul El-Sayed ganó la banca de Míchigan y se convirtió en el primer senador federal practicante de la fe musulmana. (REUTERS/Brian Snyder)

El-Sayed estudió en la Universidad de Míchigan, obtuvo un doctorado en salud pública en la Universidad de Oxford como becario Rhodes y completó su formación médica en la Universidad de Columbia. Antes de competir por el Senado, dirigió el Departamento de Salud de Detroit, donde participó en la reorganización de los servicios sanitarios municipales después de la bancarrota de la ciudad.

Su campaña puso el foco en una reforma del sistema de salud pública, la creación de empleos industriales vinculados a la transición energética y la protección de los sindicatos manufactureros. Su llegada al Senado incorpora una representación religiosa inédita en la Cámara Alta.

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Chris Pappas abrió otro precedente en el Senado

En Nuevo Hampshire, el demócrata Chris Pappas derrotó al republicano John Sununu y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay elegido por voto popular para el Senado de Estados Unidos. Con ese resultado, retuvo una banca que permanecía en manos demócratas.

Chris Pappas derrotó a John Sununu en Nuevo Hampshire y alcanzó una banca como el primer senador abiertamente gay electo por voto popular. (REUTERS/Kylie Cooper)

Graduado de la Universidad de Harvard, Pappas es empresario en Manchester y su familia administra el restaurante Puritan Backroom, un punto habitual de la política local durante las primarias presidenciales. Su carrera pública comenzó en la Cámara de Representantes estatal, donde ejerció entre 2002 y 2006.

Más tarde integró el Consejo Ejecutivo de Nuevo Hampshire durante tres mandatos y, desde 2019, representó al primer distrito del estado en la Cámara de Representantes federal. Su perfil político se asentó en posiciones moderadas, con prioridades en infraestructura, atención médica para veteranos y defensa de los derechos reproductivos. Pappas trasladará al Senado una trayectoria de ocho años en el Congreso.

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Keisha Lance Bottoms hizo historia en Georgia

La elección de Keisha Lance Bottoms como gobernadora de Georgia estableció dos marcas a la vez: será la primera persona afroamericana y la primera mujer al frente del Ejecutivo estatal. Además, se convirtió en la primera mujer negra elegida gobernadora en la historia de Estados Unidos.

Keisha Lance Bottoms ganó la gobernación de Georgia y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida para ese cargo en Estados Unidos. (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Abogada formada en Florida A&M University y en la Facultad de Derecho de Georgia State University, Bottoms trabajó en el sector privado y ocupó cargos como jueza municipal y fiscal general adjunta. Luego integró el Concejo Municipal de Atlanta entre 2010 y 2018.

Su proyección nacional creció durante su período como alcaldesa de Atlanta, entre 2018 y 2022, en medio de la pandemia y las protestas de 2020. También dirigió la Oficina de Participación Pública de la Casa Blanca durante la administración Biden-Harris. En la campaña estatal propuso reforzar el financiamiento educativo, ampliar la infraestructura hídrica y promover un desarrollo económico con mayor distribución territorial.

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Gina Hinojosa, la hispana que rompió la hegemonía republicana en Texas

La demócrata Gina Hinojosa derrotó al gobernador Greg Abbott y pasó a ser la primera mujer de origen hispano elegida para gobernar Texas. La victoria terminó con una secuencia de más de 30 años de mandatos republicanos en Austin.

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott en Texas y terminó con una secuencia de más de tres décadas de mandatos republicanos. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Hinojosa es abogada especializada en litigios laborales y derechos de los trabajadores. Cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Texas en Austin y obtuvo su título de derecho en la Universidad George Washington. Antes de llegar al Legislativo estatal, presidió la junta directiva del Distrito Escolar Independiente de Austin.

Desde 2016 representó al distrito 49 en la Cámara de Representantes de Texas. Allí defendió la educación pública frente a recortes presupuestarios, impulsó reformas de transparencia y promovió una ampliación del acceso a la salud laboral. Su programa para la gobernación priorizó escuelas públicas, infraestructura energética y salarios dignos.

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Deb Haaland será la primera mujer indígena al frente de un estado

En Nuevo México, Deb Haaland venció al republicano Gregg Hull y se convirtió en la primera mujer indígena elegida gobernadora de un estado estadounidense. Miembro inscrita del Pueblo de Laguna, su triunfo añade un nuevo capítulo a una carrera que ya había registrado varias marcas históricas.

Deb Haaland triunfó en los comicios de Nuevo México y asumirá como la primera gobernadora indígena de un estado del país.

Haaland presidió el Partido Demócrata de Nuevo México y, en 2018, fue una de las dos primeras mujeres nativas americanas elegidas para el Congreso. Entre 2021 y 2025 dirigió el Departamento del Interior, como primera persona indígena al frente de esa agencia federal.

Desde ese cargo tuvo responsabilidad sobre la administración de tierras públicas y la relación del Gobierno federal con las naciones tribales. Para el Ejecutivo estatal, planteó una agenda centrada en conservación ambiental, gestión sustentable del agua y diversificación de la matriz energética. Su elección lleva por primera vez a una mujer nativa americana a una gobernación.

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Byron Donalds preservó el control republicano de Florida

El único republicano de este grupo es Byron Donalds, quien ganó la gobernación de Florida frente al demócrata David Jolly. Será el primer gobernador afroamericano de la historia del estado y su victoria sostuvo el dominio republicano en un territorio clave del sureste estadounidense.

Foto de archivo del republicano Byron Donalds. EFE/Alberto Boal

Nacido en Brooklyn, Nueva York, Donalds se instaló en el suroeste de Florida hace más de dos décadas. Estudió finanzas y mercadeo en la Universidad Estatal de Florida, y trabajó en banca comercial, seguros e inversiones crediticias antes de entrar en la vida política.

Fue miembro de la Cámara de Representantes de Florida entre 2016 y 2020 y, ese último año, fue elegido para la Cámara de Representantes federal por el distrito 19. Identificado con el sector conservador de su partido, defendió la disciplina fiscal, la energía nuclear, la desregulación económica y la expansión de los programas de libre elección escolar. El resultado de Donalds contrastó con los avances demócratas en el Congreso y en varias gobernaciones.

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