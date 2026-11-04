La Proposición A del Condado de Dallas fue rechazada por los votantes en las elecciones de mitad de mandato de 2026

Los votantes del condado de Dallas rechazaron la Proposición A que proponía financiar programas sociales con un incremento tributario (REUTERS/Kylie Cooper/File Photo)

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Los votantes del condado de Dallas, en Texas, rechazaron el martes la Proposición A, una iniciativa que buscaba elevar el impuesto a la propiedad para financiar programas de atención a personas sin vivienda, tratamientos de salud mental y acceso a viviendas estables.

La medida proponía incrementar en 2,4 centavos por cada USD 100 del valor imponible de una propiedad la tasa tributaria del condado. La recaudación adicional se estimaba en USD 102,9 millones anuales, informó CBS Texas tras conocerse el resultado de la elección del 3 de noviembre.

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La Proposición A buscaba recaudar USD 102,9 millones, pero los votantes rechazaron el aumento del impuesto a la propiedad

La iniciativa rechazada contemplaba una recaudación adicional de 102,9 millones de dólares anuales para vivienda y salud mental

De haber sido aprobada, la tasa del impuesto a la propiedad habría pasado de USD 0,224650 a USD 0,248650 por cada USD 100 de valor imponible. Las autoridades del condado calcularon que el propietario de una vivienda con un valor gravable de USD 300.000 habría pagado USD 72 más por año.

El dinero estaba destinado a reforzar la respuesta oficial ante la falta de vivienda, reducir los campamentos instalados en espacios públicos, ampliar los servicios de salud mental y facilitar que más personas accedieran a una residencia permanente.

La Corte de Comisionados del condado de Dallas resolvió en agosto incorporar la iniciativa a la boleta electoral de noviembre. El plan contemplaba poner en marcha los programas desde enero de 2027, siempre que los electores autorizaran el aumento impositivo.

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Con el rechazo en las urnas, el condado deberá mantener la tasa inferior que puede aplicarse sin una autorización específica de los votantes, precisó el medio estadounidense.

Clay Jenkins defendía una mayor inversión fuera del centro de Dallas

El juez del condado Clay Jenkins promovió la medida para extender los servicios sociales más allá del centro de Dallas (Wikipedia)

El juez del condado, Clay Jenkins, respaldó la iniciativa al sostener que el financiamiento adicional permitiría ampliar las políticas contra la falta de vivienda más allá del centro de Dallas.

La organización sin fines de lucro Housing Forward, dedicada a atender a personas sin vivienda, estimó que esos recursos habrían permitido que unas 4.500 familias adicionales por año salieran de esa situación.

El proyecto vinculaba la cuestión habitacional con el acceso a tratamientos de salud mental, dos áreas que las autoridades pretendían reforzar con los ingresos de la nueva tasa. La medida también apuntaba a abordar los campamentos de personas sin techo mediante programas que combinaran asistencia social y opciones de alojamiento.

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CBS Texas señaló que la recaudación prevista representaba un refuerzo presupuestario para programas que el condado esperaba ejecutar a partir del próximo año. Sin embargo, la propuesta necesitaba el aval de la ciudadanía porque implicaba superar el umbral tributario que podía aprobarse sin una consulta electoral.

John Wiley Price cuestionó el aumento de impuestos para las familias

El comisionado del condado John Wiley Price se opuso a que la Proposición A fuera incluida en la boleta. Price expresó preocupación por el efecto de una mayor carga impositiva sobre familias que ya enfrentan dificultades por el costo de vida.

También planteó dudas sobre la administración de los recursos adicionales y la forma en que se gestionarían los programas financiados con la eventual suba de impuestos. Esas objeciones se sumaron al debate sobre si el condado debía priorizar nuevas fuentes de financiamiento para enfrentar la falta de vivienda.

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La votación definió que la tasa se mantendrá en USD 0,224650 por cada USD 100 de valor imponible, en lugar de la cifra más alta que habría regido si triunfaba la propuesta. La derrota de la Proposición A impide, por ahora, la creación del fondo estimado en USD 102,9 millones para los programas previstos por las autoridades locales.