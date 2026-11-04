Quién es Chris Pappas, el primer senador abiertamente gay de Estados Unidos electo en Nuevo Hampshire

El legislador demócrata de 46 años derrotó al republicano John E. Sununu y será el primer hombre abiertamente gay en ocupar una banca en la Cámara Alta federal. Su victoria mantuvo un escaño clave para los demócratas en un estado decisivo del noreste. (Fuente: WWLTV)

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Durante más de dos siglos de historia parlamentaria, ningún hombre abiertamente gay ocupó una banca en la Cámara Alta federal. El congresista demócrata Chris Pappas, de 46 años, quebró esa marca cívica y ganó la elección para el Senado de Estados Unidos por Nuevo Hampshire el martes 3 de noviembre de 2026, tras derrotar en las urnas al exsenador republicano John E. Sununu.

Chris Pappas ganó la elección para el Senado de Estados Unidos por Nuevo Hampshire y se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en llegar a la Cámara Alta. (REUTERS/Kylie Cooper)

Lejos de los reflectores estridentes de Washington, este dirigente forjó su identidad en los pasillos de un célebre restaurante familiar de Mánchester y en las bases de la política comunitaria estatal. Su llegada al Senado resolvió la sucesión de la senadora demócrata Jeanne Shaheen, quien optó por el retiro tras 18 años en el hemiciclo, y aseguró la permanencia de un escaño vital para el Partido Demócrata en un estado del noreste.

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Pappas, el nuevo senador de Estados Unidos por Nuevo Hampshire

Pappas fue electo en 2018 para representar al primer distrito congresional de Nuevo Hampshire en la Cámara de Representantes, cargo que ejerció durante cuatro mandatos con un perfil moderado y centrista, dispuesto en ocasiones a desmarcarse de las directrices de su partido en votaciones relevantes. En el Capitolio ejerce como copresidente del Caucus de Igualdad del Congreso, un espacio institucional dedicado a defender los derechos de las minorías.

La victoria de Chris Pappas aseguró la sucesión de la senadora Jeanne Shaheen y mantuvo el escaño para el Partido Demócrata. (AP Photo/Reba Saldanha)

Pese a su pertenencia a la estructura partidaria tradicional, Chris Pappas construyó un perfil de autonomía pragmática frente a los liderazgos parlamentarios. Su capacidad para articular demandas de sectores independientes y votantes de clase media consolidó su gravitación en el tablero político de Nueva Inglaterra.

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La trayectoria política y personal

Las raíces de Pappas se remontan a las mesas del Puritan Backroom, el restaurante fundado por su familia en 1917 en la ciudad de Mánchester, al que la cultura popular atribuye el invento de las tiras de pollo.

Creció entre la cocina y la atención al público, una experiencia que moldeó su comprensión de los costos cotidianos que afrontan las pequeñas empresas y los trabajadores locales. Fue precisamente allí, en ese restaurante de toda la vida, donde celebró su victoria la noche del 3 de noviembre, con su esposo Vann Bentley a su lado sobre el escenario.

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El legislador electo celebró su triunfo político en el restaurante familiar Puritan Backroom, fundado en Mánchester en 1917. (REUTERS/Kylie Cooper)

Su vocación política comenzó a temprana edad: a los 22 años conquistó su primera elección como legislador en la Cámara de Representantes de Nuevo Hampshire. Más tarde asumió responsabilidades como tesorero de condado e integró el Consejo Ejecutivo estatal, un órgano colegiado clave en la administración regional.

Ese prolongado rodaje institucional cimentó su salto al Congreso de Washington en 2018. Durante todo ese recorrido, Pappas fue abierto sobre su identidad sin convertirla en el eje de su mensaje. “No era algo que pusiera en mi tarjeta de campaña, pero era muy abierto sobre quién era”, declaró en una entrevista con The New York Times.

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Pappas representó durante cuatro períodos al primer distrito de Nuevo Hampshire y ejerció como copresidente del Caucus de Igualdad del Congreso. (REUTERS/Kylie Cooper)

Con el tiempo, según explicó al mismo medio, encontró su voz en las batallas por la igualdad: “Estoy viviendo una realidad que no creía posible cuando crecía, apenas unas décadas atrás”.

La victoria sobre John E. Sununu

El triunfo electoral del postulante demócrata se definió en una de las carreras más tensas del ciclo electoral, caracterizada por una fuerte inversión en publicidad y mensajes negativos de campaña. Sununu, de 62 años y miembro de un clan histórico en la política conservadora del estado, reconoció su derrota cuando solo el 20% de los votos estaba escrutado, según señaló The Guardian.

A lo largo de la campaña, Pappas asoció la figura de su rival con el presidente Donald Trump, a quien responsabilizó por las turbulencias en la economía cotidiana de Nuevo Hampshire.

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Por su parte, Sununu intentó desmarcarse de la Casa Blanca y cultivar la imagen de un legislador independiente, pese a contar con el respaldo formal del mandatario. La estrategia de Pappas logró sintonizar con un electorado que rechazó la influencia trumpista en las urnas, según informó Associated Press.

Por qué Pappas hará historia en el Senado de Estados Unidos

El ingreso de Pappas al Congreso adquiere dimensión nacional porque será el primer hombre abiertamente gay elegido para el Senado de Estados Unidos. El hito cobra mayor peso en un momento en que los derechos LGBTQ enfrentan resistencia en varios estados y algunos activistas advierten sobre una disminución en el apoyo público, según señaló The New York Times.

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Organizaciones emblemáticas de derechos civiles como Human Rights Campaign y GLAAD definieron la jornada como una conquista sin precedentes en la lucha por la igualdad representativa en el poder legislativo federal, de acuerdo con lo que consignó Le Monde.

La contienda electoral estuvo marcada por el costo de vida y el alza en los combustibles tras el conflicto bélico con Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

Pese a la trascendencia del momento, Pappas no dedicó su campaña a enfatizar el hito, en línea con la estrategia de otros candidatos demócratas de este ciclo electoral. Centró su mensaje en el costo de vida, los gastos en atención médica y la corrupción en Washington.

“La gente, independientemente de sus ideas políticas, en realidad solo quiere que sus vecinos puedan ser ellos mismos”, dijo en octubre al The New York Times. Durante la celebración de la victoria en la noche electoral, subió al escenario junto a su esposo y reafirmó su compromiso institucional: “Nadie debe sufrir discriminación por quién es o por a quién ama”.

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La agenda de Pappas en la Cámara Alta priorizará el resguardo de la cobertura médica, los acuerdos comerciales y los derechos civiles. (REUTERS/Kylie Cooper)

Su ingreso profundiza una senda que tiene historia propia en el Congreso. El representante Barney Frank, demócrata de Massachusetts, fue el primer legislador en declararse públicamente gay mientras ejercía funciones, en 1987. Décadas después, Tammy Baldwin, demócrata de Wisconsin, se convirtió en 2012 en la primera mujer abiertamente gay elegida al Senado. Pappas, en tanto, es el primer hombre en alcanzar esa cámara con esa distinción, como destacó el The New York Times.

Los temas que definieron la elección en Nuevo Hampshire

La contienda estuvo dominada por el impacto de la inflación doméstica y las tarifas de calefacción, profundizadas por el conflicto bélico con Irán que interrumpió el suministro de petróleo y disparó los combustibles en pleno otoño.

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Pappas atacó los aranceles comerciales impulsados por Trump y los recortes previstos sobre los programas de salud, a la vez que reivindicó la defensa de los derechos reproductivos y la transparencia gubernamental, según Reuters.

Chris Pappas, se toma una selfie con su esposo Vann Bentley y sus simpatizantes a su llegada para votar en las elecciones de mitad de mandato en la escuela primaria Webster en Manchester, Nuevo Hampshire, EE. UU., el 3 de noviembre de 2026. (REUTERS/Kylie Cooper)

Bajo el lema de una pulseada entre el “Team New Hampshire” y el “Team Trump”, el candidato canalizó el hartazgo ciudadano frente a las corporaciones. “Esta victoria es un llamado de atención para las corporaciones y los intereses especiales que manipulan la economía”, proclamó Pappas ante la multitud congregada en Mánchester.

En su banca del Senado de Estados Unidos, Pappas ocupará una posición estratégica como voz moderada dentro de un bloque demócrata presionado por tensiones ideológicas internas y por una oposición republicana combativa. Sus principales desafíos legislativos se concentrarán en blindar la cobertura sanitaria, fiscalizar los acuerdos comerciales y salvaguardar los derechos civiles fundamentales frente a eventuales retrocesos a nivel federal.