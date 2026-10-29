Estados Unidos

El caso de la presunta violación grupal en una fraternidad de Cornell llega a Netflix en un documental

La producción revisa la respuesta de la universidad, el accionar de la policía del campus y el funcionamiento del Título IX ante la denuncia de una exalumna

El documental analiza los sistemas encargados de investigar las denuncias de agresión sexual entre estudiantes (Netflix).
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Netflix estrenó Instadocs: Jane Doe v. Cornell, un documental sobre la demanda presentada por una exalumna de la Universidad de Cornell, quien denunció haber sido drogada y violada en grupo en una fraternidad del campus en 2024.

De acuerdo con la plataforma, la producción aborda “los sistemas, a menudo defectuosos, que investigan las denuncias de agresión sexual por parte de estudiantes”.

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Así, examina el trabajo de la policía universitaria y los procedimientos contemplados por el Título IX, la legislación federal que regula las denuncias de conducta sexual indebida en instituciones educativas.

La película sitúa el caso en un debate más amplio: “Generaciones de estudiantes han recurrido a estos sistemas en busca de protección y garantías procesales. Jane Doe probó ambos y la indignación que generó su caso ha planteado la siguiente pregunta: ¿Cumplen estos sistemas con su promesa?”.

Etiqueta adhesiva con el texto Hello my name is Jane Doe sobre una chaqueta a rayas, junto al título del documental y el logotipo de Netflix
La producción audiovisual analiza la efectividad de la policía universitaria y los protocolos del Título IX ante casos de violencia sexual (Netflix).

El documental reúne a periodistas, estudiantes y funcionarios

El breve documental incluye entrevistas con Thomas Giuffra, abogado de la demandante; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; y Sophia Dasser y Cereese Qusba, editoras del periódico estudiantil The Cornell Daily Sun, quienes revelaron la existencia de la demanda civil en septiembre.

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A su vez, participan una exresponsable del programa de Título IX de la Universidad Brown, un expresidente de una fraternidad de Cornell y una reciente graduada que atravesó ese proceso tras denunciar una agresión sexual.

Una mujer con chaqueta negra y collar habla frente a la cámara, con un podio y banderas desenfocadas de fondo en una sala
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, participa en el documental de Netflix sobre la demanda por agresión sexual en la Universidad Cornell (Captura de video: Netflix).

La película constituye la quinta entrega de Instadocs, la serie de documentales de producción rápida de Netflix que busca estrenar cada episodio mientras el asunto sigue en discusión pública.

La colección comenzó el 30 de mayo con Alex Murdaugh, Unconvicted, centrado en la anulación de la condena por doble homicidio del abogado estadounidense.

Luego llegaron The Prediction Games, sobre los mercados de predicción; The Decoy Plane, acerca de un incidente de seguridad que involucró al presidente Donald Trump durante un viaje; y AI Gone Wild, que reconstruye el ciberataque contra Hugging Face atribuido a agentes de inteligencia artificial autónomos.

Dos mujeres sentadas en sillones dentro de una sala en penumbra; una viste blusa blanca y la otra lleva vestimenta y velo negros
Sophia Dasser y Cereese Qusba, editoras de The Cornell Daily Sun, aportan en el documental el seguimiento del caso realizado por el periódico estudiantil (Captura de video: Netflix).

La demanda llevó a reabrir la investigación penal sobre los hechos de octubre de 2024

La mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe, presentó en septiembre una demanda contra siete hombres, la Universidad Cornell, la fraternidad Chi Phi y otros acusados.

La exalumna alega que recibió ketamina y fue agredida de forma reiterada en la casa de Chi Phi entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de octubre de 2024. Tres semanas después, denunció el hecho ante la policía del campus, precisó PEOPLE.

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, decidió inicialmente no presentar cargos a partir de la lectura de un resumen de seis páginas que recogía las declaraciones de Jane Doe durante una entrevista de dos días con la policía universitaria.

Tras la presentación de la demanda, la fiscalía anunció que reabriría el caso y lo sometería a un gran jurado. Ante las dudas sobre el accionar de Van Houten, Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, para encabezar la investigación penal.

Una multitud sostiene pancartas con textos en inglés, entre ellas una que dice WE ARE JANE DOE, junto al logotipo de Netflix
El documental reconstruye las protestas y el debate nacional que surgieron tras la denuncia contra varios estudiantes de Cornell (Captura de video: Netflix).

Los siete demandados negaron haber cometido irregularidades. La investigación universitaria concluyó con la expulsión de dos de ellos; otros dos recibieron suspensión y período de prueba, mientras que los dos restantes debieron redactar trabajos de reflexión y completar una capacitación para intervenir como testigos.

Un séptimo hombre, que ya se había graduado, quedó excluido del campus, según documentos citados por The New York Times y recogidos por Associated Press.

A su vez, el capítulo de Chi Phi fue cerrado en 2024 y continúa impedido de operar en el campus.

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