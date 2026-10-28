Estados Unidos

Trump afirmó que aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro y sus familiares a Estados Unidos: “Son buena gente”

El senador brasileño abandonó Brasil tras el balotaje del domingo pasado e ingresó a la provincia argentina de Misiones el lunes, antes de iniciar su viaje a EEUU. El inquilino de la Casa Blanca señaló que daría el visto bueno para el arribo del legislador a territorio estadounidense

El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews tras su visita a Texas, en Maryland, EE. UU., el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación a su llegada a la Base Conjunta Andrews tras su visita a Texas, en Maryland, EE. UU., el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que aprobaría el ingreso de Flávio Bolsonaro al país y volvió a cuestionar el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, las cuales dieron como vencedor al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Bueno, lo aprobaría. Creo que son buena gente”, respondió Trump a periodistas al ser consultado sobre la posibilidad de que el senador brasileño viajara a Estados Unidos junto a su familia y recibiera asilo.

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El mandatario sostuvo que los comicios brasileños fueron “muy extraños” y que el desenlace le pareció “terrible”. Además, afirmó que no tomó partido en la contienda y que conoce tanto a Lula da Silva como a Bolsonaro y a su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro. “Conozco a Lula, conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre. El padre fue tratado muy mal, pensé. Pero no estuve involucrado. Eso es Brasil. Es un país diferente”, agregó Trump frente a periodistas a su llegada a la Base Conjunta Andrews tras su visita a Texas.

El presidente estadounidense comparó su postura con respaldos políticos que realizó en otros países de América Latina, como Colombia con Abelardo de la Espriella y en Argentina con Javier Milei. “No apoyé en Brasil. Pensé que me mantendría al margen”, señaló.

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Trump insistió en sus críticas al proceso electoral brasileño: “El resultado final está bien, pero la forma en que llegaron a ese resultado final fue terrible”.

Consultado sobre el paradero de Flávio Bolsonaro, el mandatario estadounidense aseguró que había recibido información sobre una posible estadía en Argentina. “Oí que estaba en Argentina. No sé dónde está”, deslizó.

Flávio Bolsonaro promete a Trump adherirse a la alianza Escudo de las Américas si gana
El senador brasileño Flávio Bolsonaro (i) junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, el pasado 26 de mayo (EFE/ @FlavioBolsonaro/Archivo)

En paralelo a las declaraciones del jefe de Estado norteamericano en Maryland, la agencia migratoria argentina confirmó que Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a Argentina el lunes 27 de octubre a las 22:50 por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones.

“Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro ingresaron al país el lunes 27 de octubre a las 22:50”, informó el organismo en un comunicado publicado en la red social X.

La confirmación oficial reconstruye parte del trayecto previo al vuelo de la familia del senador hacia Estados Unidos. La aeronave Gulfstream G400, matrícula argentina LV-JQW, había llegado a Puerto Iguazú desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires la noche del lunes y permaneció allí hasta su partida a última hora del martes.

El avión pertenece a Baires Fly S.A. y transportaba a ocho personas, entre ellas integrantes de la familia Bolsonaro. El vuelo tendría prevista una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, para reabastecer combustible antes de continuar hacia Estados Unidos, sin sobrevolar territorio brasileño.

Flávio Bolsonaro y el avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A (Composición fotográfica)
Flávio Bolsonaro y el avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa Baires Fly S.A (Composición fotográfica)

La salida del senador se produjo pese a la orden atribuida al juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que le exigía entregar sus pasaportes y le prohibía abandonar Brasil. Bolsonaro afirmó el lunes que agentes de la Policía Federal le comunicaron la medida cuando salía de la residencia de su padre, en Brasilia. “Me ordenaron allí mismo, en la calle, que entregara mis pasaportes, y además tengo prohibido salir del país”, declaró el legislador en un video publicado en redes sociales.

Por su parte, un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que Flávio Bolsonaro y su familia recibirán visados para ingresar al país, en medio de las investigaciones que enfrenta el senador por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal.

“El Departamento de Estado expedirá visas a Flávio Bolsonaro y a su familia, y les permitirá ingresar a Estados Unidos”, declaró el funcionario a Reuters, AP, EFE y AFP bajo condición de anonimato, debido a las normas de privacidad que rigen la información sobre visados.

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