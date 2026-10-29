Obama reforzó su presencia en la campaña demócrata antes de las elecciones legislativas en Estados Unidos

El expresidente estadounidense Barack Obama, durante un acto de campaña previo a las elecciones de mitad de mandato en Morrow, Georgia, Estados Unidos. 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Edgar Su)

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El expresidente Barack Obama volvió a los escenarios de campaña en Estados Unidos, convocado por el Partido Demócrata para movilizar al electorado antes de los comicios legislativos del 3 de noviembre.

El proceso definirá la composición del Congreso y condicionará el margen de maniobra del presidente Donald Trump durante sus dos últimos años de mandato, en caso de que la oposición logre limitar su capacidad legislativa con el control de la cámara. En ese marco, Obama encabezó esta semana una serie de apariciones públicas en distintos estados para respaldar a candidatos de su partido.

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El miércoles por la noche, en un acto celebrado en Atlanta en apoyo a la reelección del senador Jon Ossoff, el exmandatario recuperó el espíritu de su campaña presidencial de 2008 ante una multitud que exclamó en conjunto el histórico lema “Sí, podemos”. “Son tiempos serios”, afirmó, en alusión a dirigentes que, según dijo, “disfrutan insultando y dividiendo en lugar de unir a la gente para resolver problemas”.

Minutos después agregó: “Después de dos años de caos, crueldad, corrupción e incompetencia, tenemos la oportunidad de decir basta. Votaremos por el cambio”. Ossoff, que busca renovar su banca en Georgia, figura entre los posibles candidatos presidenciales de 2028 según distintos analistas, en parte por un estilo desenfadado que derivó en comparaciones directas con el propio Obama.

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Un simpatizante sostiene un cartel durante un acto de campaña de Barack Obama en Morrow, Georgia, Estados Unidos, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Edgar Su)

“Tiene una energía que nadie más posee. Logra que sientas algo, y eso es precisamente lo que los demócratas necesitan ahora mismo: entusiasmar a la gente y llevarla a las urnas”, comentó Jennifer Lee, una estudiante de 21 años presente en el acto.

Los republicanos temen un desplazamiento masivo de votos hacia la oposición, impulsado por el malestar ante una inflación que se agravó por el alza de los precios del petróleo, disparados desde que Trump lanzó una ofensiva contra Irán en febrero. Obama también recorrió Ohio, estado de tradición republicana que esta vez enfrenta disputas muy reñidas por la gobernación y por una banca en el Senado.

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Su gira incluyó además un paso por Míchigan, donde apareció junto al candidato Abdul El-Sayed, referente del ala más progresista del partido, en una contienda considerada clave para que los demócratas conserven un escaño en la Cámara alta. Ese encuentro buscó también atenuar las divisiones surgidas durante las primarias internas.

Ese despliegue contrasta con el perfil más discreto de los otros dos expresidentes demócratas vivos, Joe Biden y Bill Clinton. Luc Brearley, profesor de 32 años, se mostró reservado respecto al efecto que puede tener Obama sobre el electorado y dudó de que un solo acto alcance para torcer el voto en distritos indecisos, ya que “la gente vota pensando en los precios y en su propia vida”.

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Donald Trump ganó en Georgia por 115.000 votos en 2024, un territorio donde Obama mantiene influencia sobre los electores. (REUTERS/Edgar Su)

Barbara Perry, de la Universidad de Virginia, señaló que el espacio opositor “ha encontrado a su verdadero portavoz para las elecciones de mitad de mandato” en Obama, a quien describió como “un expresidente joven y enérgico”. Julian Zelizer, profesor de historia y asuntos públicos en la Universidad de Princeton, coincidió en que el exmandatario “goza de gran confianza” tanto entre los demócratas como en un ámbito más amplio, lo que lo convierte en “una figura muy valiosa”.

Andrew Rudalevige, del Bowdoin College, aportó otra lectura y explicó que a Obama “se le ha pedido que genere entusiasmo y participación electoral, no tanto que convenza como que inspire”. Como primer presidente afroamericano de Estados Unidos, su ascendencia resulta visible entre los votantes de Georgia, estado donde Trump se impuso en 2024 por apenas 115.000 votos.

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Dos años atrás, el propio Obama ya había respaldado a Kamala Harris en el tramo final de la carrera presidencial, instancia que terminó en triunfo de Trump; esta vez su apoyo llega con sondeos más favorables para el campo demócrata. En junio, la apertura de su centro presidencial en Chicago reunió a todos los expresidentes vivos, con la única ausencia de Trump.

Tras los comicios de mitad de mandato comenzará otra carrera dentro del partido: la búsqueda de un candidato presidencial para 2028. La lista de posibles aspirantes es amplia, pero ninguno se ha consolidado todavía como figura indiscutible.

(Con información de AFP y EFE)