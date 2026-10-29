Estados Unidos

La vivienda en Texas se comió los avances salariales de 2025, según nuevos datos del Censo federal

Más de la mitad de los inquilinos del estado destinan tres de cada diez dólares al alquiler, mientras el ingreso mediano texano sigue por debajo del promedio nacional

Texas registró en 2025 un ingreso mediano de USD 82.625, cifra que se mantiene por debajo de la mediana nacional de USD 84.780 (Fuente: TripAvisor)
Texas registró en 2025 un ingreso mediano de USD 82.625, cifra que se mantiene por debajo de la mediana nacional de USD 84.780 (Fuente: TripAvisor)
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Texas registró en 2025 un ingreso mediano de USD 82.625, una mejora respecto al año anterior que no alcanzó para amortiguar la presión sostenida de los costos de vivienda, según datos publicados este jueves por la Oficina del Censo de Estados Unidos. La cifra queda por debajo de la mediana nacional de USD 84.780, informó The Texas Tribune.

Ingresos al alza en Houston y San Antonio, a la baja en Dallas y McAllen

Las ganancias no se distribuyeron de manera uniforme a lo largo del territorio texano. En las áreas metropolitanas de Houston y San Antonio, el ingreso mediano de los hogares registró aumentos, mientras que en las regiones de McAllen y Dallas-Fort Worth ese mismo indicador anotó caídas.

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En el plano étnico, los hogares hispanos y afroamericanos fueron los que registraron los mayores crecimientos. El ingreso mediano de los hogares hispanos alcanzó los USD 70.348, mientras que el de los hogares afroamericanos llegó a USD 64.664.

A pesar de esos aumentos, ambos grupos se mantienen muy por debajo del ingreso mediano de los hogares blancos, que se ubicó en USD 92.479. Además, la brecha entre los hogares blancos y los hispanos es más pronunciada en Texas que la que muestra el promedio nacional. Los hogares de origen asiático registraron la mayor caída proporcional: su ingreso mediano fue 2,3% menor y quedó en USD 122.370.

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Baja en la pobreza general, pero sube entre adultos mayores y familias

Un hombre mayor con gafas y camisa azul mira un documento impreso mientras sostiene su mano sobre la cabeza
La tasa de pobreza general bajó en el estado, pero la cantidad de familias y adultos mayores bajo la línea de pobreza creció (Magnific)

El informe también registró una reducción en la tasa de pobreza del estado y una caída en la cantidad de niños en esa situación. Sin embargo, la cantidad de texanos mayores y de familias bajo la línea de pobreza aumentó. En cuanto a la desigualdad de ingresos, Texas sigue con niveles elevados, aunque inferiores al promedio nacional.

Más de la mitad de los inquilinos texanos, con carga habitacional excesiva

La situación más difícil es la de los inquilinos. De los 4,3 millones de arrendatarios que hay en Texas, más de la mitad queda calificada como población “con carga habitacional excesiva” (cost-burdened). Esto significa que esas personas destinan al menos el 30% de sus ingresos a cubrir el alquiler. Los alquileres mensuales, mientras tanto, se mantuvieron estables.

La situación de los propietarios de viviendas también se volvió más tensa. La proporción de dueños con hipoteca que destinan una parte excesiva de sus ingresos a los costos de vivienda creció levemente y llegó al 32% en 2025.

Para los propietarios que ya terminaron de pagar su hipoteca, hubo alivio: la factura mediana del impuesto predial bajó un 4,2% frente a la de 2024. Esa caída fue resultado de los miles de millones de dólares que la legislatura de Texas destinó desde 2020 a contener la carga impositiva sobre las propiedades. A nivel nacional, ese gravamen aumentó, aunque todavía se mantiene por debajo del promedio de Texas.

Texas mantiene la tasa más alta del país de personas sin seguro médico

Señal de Texas Health & Human Services y El Estado de Texas, frente a un edificio moderno. Incluye las banderas de Texas y de Estados Unidos, y rocas en el suelo
Texas conserva la tasa más alta del país de población sin seguro médico, posición que sostiene desde hace más de una década (KXAN)

La Oficina del Censo cambió este año las preguntas que formula sobre el seguro de salud, aunque los datos preliminares confirman que Texas conserva el primer lugar en desprotección médica. El estado ocupa esa posición desde hace más de una década. La agencia también sumó nuevas preguntas sobre paneles solares y vehículos eléctricos.

Los hogares del condado de Travis, donde se encuentra la Gigafábrica de Tesla, tienen una tasa de posesión de autos eléctricos que duplica la proporción estatal, según The Texas Tribune. En energía solar, los hogares urbanos encabezan la adopción, aunque más de 80.000 hogares rurales, sobre un total de 2,3 millones, informaron que cuentan con paneles. Texas se mantiene, de todos modos, por debajo de la tasa nacional del 5,2% de viviendas con paneles solares instalados.

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